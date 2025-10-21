Оккупанты продвинулись на границе Запорожской и Днепропетровской областей, - DeepState

Оккупанты продвинулись вблизи Малиновки и Полтавки в Пологовском районе Запорожской области и Калиновского на Днепропетровщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся вблизи Малиновки (Пологовский район Запорожской области), Полтавки (Пологовский район Запорожской области) и Калиновского (Синельниковский район, Днепропетровская область)", - говорится в сообщении.

Продвижение врага









