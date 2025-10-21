2 457 2
Окупанти просунулися на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, - DeepState. МАПИ
Окупанти просунулися поблизу Малинівки й Полтавки у Пологівському районі Запорізької області та Калинівського на Дніпропетровщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Малинівки (Пологівський район Запорізької області), Полтавки (Пологівський район Запорізької області) та Калинівського (Синельниківський район, Дніпропетровська область)", - йдеться в повідомленні.
Просування ворога
