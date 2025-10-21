УКР
Новини
Окупанти просунулися на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, - DeepState. МАПИ

Окупанти просунулися поблизу Малинівки й Полтавки у Пологівському районі Запорізької області та Калинівського на Дніпропетровщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Малинівки (Пологівський район Запорізької області), Полтавки (Пологівський район Запорізької області) та Калинівського (Синельниківський район, Дніпропетровська область)", - йдеться в повідомленні.

Просування ворога

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни штурмували відтинок у Запорізькій області, намагаючись "прощупати" оборону ЗСУ, - DeepState

Знову не вистачає безпілотників, які змогли б зупинити просування ворога.
21.10.2025 07:53
не міли дурниць - не вистачає інтернетівських серунів, що замість окопів воліють хезати в інтернеті з диванів!
21.10.2025 09:39
 
 