Росіяни штурмували відтинок у Запорізькій області, намагаючись "прощупати" оборону ЗСУ, - DeepState

Російські війська активізувались на південному напрямку. Упродовж дня окупанти провели кілька штурмових атак на ділянці Щербаки – Нестерянка – Роботине – Новопокровка – Мала Токмачка Запорізької області.

Про це пишуть аналітики проєкту DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Механізовані штурми ворога

Так, для штурмів окупанти використали різноманітну техніку від важкої (танків, БМП, БТР з піхотою) до мотоциклів, які також намагалися на швидкості заїхати вглиб оборонних позицій Сил оборони України.

Більшість техніки знищили ще до підходу до лінії бойового зіткнення. Однак, попри втрати, російська піхота продовжувала наступальні дії.

Прорив у Малу Токмачку

"Також ворог зумів на техніці заїхати в Малу Токмачку, де висадив десант з піхотою, яка розбрелася по населеному пункту. Кількість особового складу невідома, однак Сили Оборони жити їй довго не дадуть. Противник використовував танки з тралами для прокладання маршруту, як він це робить зазвичай", - зазначає проєкт.

Зараз уточнюється ситуація після відбиття штурмових дій, зокрема, в Малій Токмачці.

Ціль штурмових атак

"Можна сказати, що відбиття накатів противника було успішним, однак ще невідомі до кінця їх наслідки, тому робити висновки зарано. Це гучний дзвіночок від ворога, який напередодні перекинув додаткові сили в цей район, а тепер проводить штурмові дії на широкому відтинку з допомогою техніки", - пишуть в DeepState.

Такі дії виглядають як спроби ворога "прощупати" оборону ЗСУ з надією раптовий успіх, адже росіяни не мали достатньо ресурсів для масштабних наступальних операцій, додали аналітики.

