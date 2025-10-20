Россияне штурмовали участок в Запорожской области, пытаясь "прощупать" оборону ВСУ, - DeepState

Российские войска активизировались на южном направлении. В течение дня оккупанты провели несколько штурмовых атак на участке Щербаки - Нестерянка - Работино - Новопокровка - Малая Токмачка Запорожской области.

Об этом пишут аналитики проекта DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Механизированные штурмы врага

Так, для штурмов оккупанты использовали разнообразную технику от тяжелой (танков, БМП, БТР с пехотой) - до мотоциклов, которые также пытались на скорости заехать вглубь оборонительных позиций Сил обороны Украины.

Большинство техники уничтожили еще до подхода к линии боевого соприкосновения. Однако, несмотря на потери, российская пехота продолжала наступательные действия.

Прорыв в Малую Токмачку

"Также враг сумел на технике заехать в Малую Токмачку, где высадил десант с пехотой, которая разбрелась по населенному пункту. Количество личного состава неизвестно, но Силы Обороны жить ей долго не дадут. Противник использовал танки с тралами для прокладки маршрута, как он это делает обычно", - отмечает проект.

Сейчас уточняется ситуация после отражения штурмовых действий, в частности, - в Малой Токмачке.

Цель штурмовых атак

"Можно сказать, что отражение накатов противника было успешным, однако еще неизвестны до конца их последствия, поэтому делать выводы рано. Это громкий звоночек от врага, который накануне перебросил дополнительные силы в этот район, а теперь проводит штурмовые действия на широком отрезке с помощью техники", - пишут в DeepState.

Такие действия выглядят как попытки врага "прощупать" оборону ВСУ с надеждой на внезапный успех, ведь россияне не имели достаточно ресурсов для масштабных наступательных операций, добавили аналитики.

