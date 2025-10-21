Окупанти завдали 678 ударів по Запорізькій області: загинула жінка, 2 людей поранені. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська завдали 678 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Чим атакували росіяни
- Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Залізничному, Малинівці, Новоандріївці та Білогір’ю.
- 416 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Біленьке, Степногірськ, Плавні, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне, Білогір’я, Малинівку, Полтавку та Варварівку.
- 5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Степового, Малої Токмачки, Малинівки та Щербаків.
- 253 артилерійських удари нанесено по території Степногірська, Приморського, Плавнів, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір’я, Малинівки та Полтавки.
У селі Приморське від артилерійського обстрілу загинула 70-річна місцева мешканка. Крім того, внаслідок атак безпілотників постраждали цивільні: у Варварівці 36-річний водій травмований після влучання безпілотника в авто, а в Преображенці поранення отримала 70-річна жінка.
Надійшло 32 повідомлення про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури.
Додамо, що окупанти просунулися поблизу Малинівки й Полтавки у Пологівському районі Запорізької області.
