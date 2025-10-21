УКР
Окупанти завдали 678 ударів по Запорізькій області: загинула жінка, 2 людей поранені. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдали 678 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Чим атакували росіяни

  • Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Залізничному, Малинівці, Новоандріївці та Білогір’ю.
  • 416 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Біленьке, Степногірськ, Плавні, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне, Білогір’я, Малинівку, Полтавку та Варварівку.
  • 5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Степового, Малої Токмачки, Малинівки та Щербаків.
  • 253 артилерійських удари нанесено по території Степногірська, Приморського, Плавнів, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір’я, Малинівки та Полтавки.

У селі Приморське від артилерійського обстрілу загинула 70-річна місцева мешканка. Крім того, внаслідок атак безпілотників постраждали цивільні: у Варварівці 36-річний водій травмований після влучання безпілотника в авто, а в Преображенці поранення отримала 70-річна жінка.

Надійшло 32 повідомлення про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури.

Додамо, що окупанти просунулися поблизу Малинівки й Полтавки у Пологівському районі Запорізької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни 12 разів обстріляли Донеччину: є загиблий, пошкоджено житло і транспорт. ФОТОрепортаж

