Окупанти завдали 678 ударів по Запорізькій області: загинула жінка, 2 людей поранені. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдали 678 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Чим атакували росіяни

Війська РФ здійснили 4 авіаційних удари по Залізничному, Малинівці, Новоандріївці та Білогір’ю.

416 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Біленьке, Степногірськ, Плавні, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Чарівне, Білогір’я, Малинівку, Полтавку та Варварівку.

5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Степового, Малої Токмачки, Малинівки та Щербаків.

253 артилерійських удари нанесено по території Степногірська, Приморського, Плавнів, Степового, Малих Щербаків, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Чарівного, Білогір’я, Малинівки та Полтавки.

У селі Приморське від артилерійського обстрілу загинула 70-річна місцева мешканка. Крім того, внаслідок атак безпілотників постраждали цивільні: у Варварівці 36-річний водій травмований після влучання безпілотника в авто, а в Преображенці поранення отримала 70-річна жінка.

Надійшло 32 повідомлення про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури.

Додамо, що окупанти просунулися поблизу Малинівки й Полтавки у Пологівському районі Запорізької області.

