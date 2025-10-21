15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, корректировавший удары КАБами по оборонным линиям Харькова

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один участник агентурной сети ФСБ, которую СБУ нейтрализовала в сентябре 2024 года.

Тогда сотрудники украинской спецслужбы задержали трех российских агентов-корректировщиков воздушных атак по Киеву, Харькову и Чернигову. Весной и летом этого года двое задержанных уже получили сроки заключения, сообщает Цензор.НЕТ.

В данное время тюремный срок получил последний участник вражеской ячейки. Им оказался 43-летний завербованный ФСБ харьковчанин. По инструкции российской спецслужбы этот фигурант шпионил за возведением оборонительных линий возле прифронтового города.

Для этого он устроился в одну из строительных бригад, занимавшихся фортификационными сооружениями на территории региона. Под видом разнорабочего на строительстве агент имел доступ к соответствующим координатам и отправлял их куратору от ФСБ.

В дальнейшем враг использовал агентурные сведения для подготовки ударов по оборонительным сооружениям управляемыми авиабомбами. Во время воздушной атаки злоумышленник должен был получить сигнал от куратора, чтобы выйти из потенциальной зоны поражения.

Также установлено, что агент налаживал связи с местными жителями, чтобы завуалированно выспрашивать у них информацию о пунктах базирования центров подготовки операторов БПЛА.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи оборонного объекта.

По материалам, собранным следователями Службы безопасности, суд признал агента виновным в государственной измене.

