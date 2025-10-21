РУС
Новости
248 2

15 лет тюрьмы получил агент ФСБ, корректировавший удары КАБами по оборонным линиям Харькова

СБУ разоблачила агента ФСБ, который приводил российские КАБы

По доказательной базе Службы безопасности 15 лет заключения с конфискацией имущества получил еще один участник агентурной сети ФСБ, которую СБУ нейтрализовала в сентябре 2024 года.

Тогда сотрудники украинской спецслужбы задержали трех российских агентов-корректировщиков воздушных атак по Киеву, Харькову и Чернигову. Весной и летом этого года двое задержанных уже получили сроки заключения, сообщает Цензор.НЕТ.

В данное время тюремный срок получил последний участник вражеской ячейки. Им оказался 43-летний завербованный ФСБ харьковчанин. По инструкции российской спецслужбы этот фигурант шпионил за возведением оборонительных линий возле прифронтового города.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Для этого он устроился в одну из строительных бригад, занимавшихся фортификационными сооружениями на территории региона. Под видом разнорабочего на строительстве агент имел доступ к соответствующим координатам и отправлял их куратору от ФСБ.

В дальнейшем враг использовал агентурные сведения для подготовки ударов по оборонительным сооружениям управляемыми авиабомбами. Во время воздушной атаки злоумышленник должен был получить сигнал от куратора, чтобы выйти из потенциальной зоны поражения.

Также установлено, что агент налаживал связи с местными жителями, чтобы завуалированно выспрашивать у них информацию о пунктах базирования центров подготовки операторов БПЛА.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "на горячем", когда он проводил доразведку вблизи оборонного объекта.

По материалам, собранным следователями Службы безопасности, суд признал агента виновным в государственной измене.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 15 лет заключения за сотрудничество с врагом: осуждены 7 жителей Запорожской области. ФОТО

Автор: 

СБУ (20536) ФСБ (1971) Харьков (7791) Харьковская область (1750) Харьковский район (603)
Сортировать:
Все від привладних стефанчуків-зеленського, «портновських», спонукає до повторних дій, цих коригувальників!!
Упіймали, осудили, обміняли, як і беркутню!!
показать весь комментарий
21.10.2025 16:35 Ответить
Я вважаю що нiхто нiкого мiняти не зможе: цi потвори не довго будуть жити на зонi...
показать весь комментарий
21.10.2025 17:05 Ответить
 
 