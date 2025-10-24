Трамп вирішив не накладати найжорсткіший варіант санкцій, оскільки хоче переговорів з Росією, - WSJ

На столі у президента США Дональда Трампа було три варіанти санкцій проти Росії. Він обрав середній.

Видання зазначає, що у Трампа була жорстка опція з санкціями проти російської промисловості та вищого керівництва країни, середня – проти енергетичного сектору Росії та м'якша - з обмеженими санкційними заходами. Він обрав другий варіант із санкціями проти "Роснефті" та "Лукойла".

За словами американських чиновників, терпіння президента врешті-решт увірвалося після того, як він дійшов висновку, що Путін тягне час. Так, через кілька годин після того, як Трамп скасував запланований саміт із Путіним у Будапешті, Росія завдала нових ударів по Україні, вразивши кілька будівель, включно з дитячим садком.

Реакція на агресію Росії в Україні

"Трамп не став безпосередньо коментувати удари, але, за словами представників адміністрації, був обурений подібною агресією, навіть у ті моменти, коли, на його думку, він домігся прогресу з Путіним", - йдеться в матеріалі.

Видання наголошує, що всі три пакети санкцій були підготовлені завчасно і кілька місяців чекали на рішення Трампа.

Високопоставлений представник Білого дому заявив, що Трамп чітко дав зрозуміти, що настав час покласти край війні, додавши, що він продовжить шукати мирне вирішення конфлікту. У американського лідера досі є й інші інструменти для посилення тиску на Путіна, але він поки що ними не скористався. Мова про відправлення Україні крилатих ракет великої дальності "Томагавк", введення нових вторинних санкцій щодо будь-яких компаній, які ведуть бізнес із російськими нафтовими гігантами або застосування нових обмежень проти "тіньового флоту" російських нелегальних нафтових танкерів з метою посилення санкцій Європейського Союзу.

За словами представників адміністрації Трампа, останні санкції проти "Роснефті" і "Лукойла" можуть кардинально змінити ситуацію в економіці. Водночас президент США поки що не дав зрозуміти, чи має намір він запровадити додаткові санкції США проти Росії в рамках посилення тиску на Путіна з метою домогтися мирної угоди.

Погрози російських чиновників після запровадження санкцій

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв прокоментував запровадження нових санкцій США проти Росії.

Він також зазначив, що США тепер "повноцінно встали на тропу війни з Росією", і назвав Трампа "балакучим миротворцем", підкресливши, що "це тепер його конфлікт"

Близький до Кремля російський чиновник розповів агентству Bloomberg, що втрати після запровадження санкцій неминучі, хоча наразі їх важко оцінити.

За його словами, Росія намагатиметься використати свою мережу нафтотрейдерів та "тіньовий флот" танкерів, щоб обмежити фінансовий вплив санкцій.

