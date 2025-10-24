УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7352 відвідувача онлайн
Новини Санкції США проти Росії
6 548 39

Трамп вирішив не накладати найжорсткіший варіант санкцій, оскільки хоче переговорів з Росією, - WSJ

Президент США Дональд Трамп

На столі у президента США Дональда Трампа було три варіанти санкцій проти Росії. Він обрав середній.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що у Трампа була жорстка опція з санкціями проти російської промисловості та вищого керівництва країни, середня – проти енергетичного сектору Росії та м'якша - з обмеженими санкційними заходами. Він обрав другий варіант із санкціями проти "Роснефті" та "Лукойла". 

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами американських чиновників, терпіння президента врешті-решт увірвалося після того, як він дійшов висновку, що Путін тягне час. Так, через кілька годин після того, як Трамп скасував запланований саміт із Путіним у Будапешті, Росія завдала нових ударів по Україні, вразивши кілька будівель, включно з дитячим садком.

Реакція на агресію Росії в Україні

"Трамп не став безпосередньо коментувати удари, але, за словами представників адміністрації, був обурений подібною агресією, навіть у ті моменти, коли, на його думку, він домігся прогресу з Путіним", - йдеться в матеріалі.

Видання наголошує, що всі три пакети санкцій були підготовлені завчасно і кілька місяців чекали на рішення Трампа.

Високопоставлений представник Білого дому заявив, що Трамп чітко дав зрозуміти, що настав час покласти край війні, додавши, що він продовжить шукати мирне вирішення конфлікту. У американського лідера досі є й інші інструменти для посилення тиску на Путіна, але він поки що ними не скористався. Мова про відправлення Україні крилатих ракет великої дальності "Томагавк", введення нових вторинних санкцій щодо будь-яких компаній, які ведуть бізнес із російськими нафтовими гігантами або застосування нових обмежень проти "тіньового флоту" російських нелегальних нафтових танкерів з метою посилення санкцій Європейського Союзу.

За словами представників адміністрації Трампа, останні санкції проти "Роснефті" і "Лукойла" можуть кардинально змінити ситуацію в економіці. Водночас президент США поки що не дав зрозуміти, чи має намір він запровадити додаткові санкції США проти Росії в рамках посилення тиску на Путіна з метою домогтися мирної угоди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Берлін хоче вивести німецький підрозділ "Роснєфті" з-під санкцій США, - Reuters

 Погрози російських чиновників після запровадження санкцій

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв прокоментував запровадження нових санкцій США проти Росії.

Він також зазначив, що США тепер "повноцінно встали на тропу війни з Росією", і назвав Трампа "балакучим миротворцем", підкресливши, що "це тепер його конфлікт"

Близький до Кремля російський чиновник розповів агентству Bloomberg, що втрати після запровадження санкцій неминучі, хоча наразі їх важко оцінити.

За його словами, Росія намагатиметься використати свою мережу нафтотрейдерів та "тіньовий флот" танкерів, щоб обмежити фінансовий вплив санкцій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зараз Трамп шукає способи тиску на Україну та РФ, - Вітакер

Автор: 

росія (68657) санкції (12910) Трамп Дональд (7516)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
ну просто клінічний ідіот
показати весь коментар
24.10.2025 10:40 Відповісти
+11
ні це договорнякові гойдалки,вроді трамп щось і ,,,робить,старається,,, але бункерному ніяких з того проблем,як на мене вони тягнуть час щоб бункерний порішав свої справи.....і так українці та Україна взагалі не враховується,без економіки,ядерки ми для них сміття
показати весь коментар
24.10.2025 10:52 Відповісти
+9
Ну ? а через місяць Трамп,може і відмінити санкції. як це він робив неодноразово.
головне оці санкції діють Президент США Дональд Трамп 2 квітня ввів 10% мито проти островів Герд і Макдональд - безлюдні, за винятком пінгвінів.
показати весь коментар
24.10.2025 10:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну просто клінічний ідіот
показати весь коментар
24.10.2025 10:40 Відповісти
ні це договорнякові гойдалки,вроді трамп щось і ,,,робить,старається,,, але бункерному ніяких з того проблем,як на мене вони тягнуть час щоб бункерний порішав свої справи.....і так українці та Україна взагалі не враховується,без економіки,ядерки ми для них сміття
показати весь коментар
24.10.2025 10:52 Відповісти
если он хотел бы чтоб бункерный порешал бы, он бы снял санкции и запрет на использование американского оружия и всё там пару месяцев и конец, он реально хочет чтоб договорились только у него нет возможности это сделать, кроме как заставить Украину капитулировать
показати весь коментар
24.10.2025 11:03 Відповісти
ніхто чомусь не задумується,чому ж якщо ми вже у війні-нам весь час зв'язують руки і ми ще більш в положенні жертви.....
показати весь коментар
24.10.2025 11:15 Відповісти
Ми більше самі собі зав'язуємо руки своєю слабкістю і відсутністю виробницвта ефективних засобів ураження.
показати весь коментар
24.10.2025 12:05 Відповісти
ми самі собі їх звʼязали вибравши чинну владу
показати весь коментар
24.10.2025 14:23 Відповісти
Ну ? а через місяць Трамп,може і відмінити санкції. як це він робив неодноразово.
головне оці санкції діють Президент США Дональд Трамп 2 квітня ввів 10% мито проти островів Герд і Макдональд - безлюдні, за винятком пінгвінів.
показати весь коментар
24.10.2025 10:44 Відповісти
Трамп може і не наклав. На свого другана, фюрера свинорейху *****. Зато вся Україна наклала. На ***** і всю його банду. Наклала величеееезну купу. Лайна.
показати весь коментар
24.10.2025 10:49 Відповісти
мазохіст
показати весь коментар
24.10.2025 10:52 Відповісти
Все що робить Європа і сша це допомагають московському режиму уникнути повного розгрому і цим самим продовжують війну ще на багато років, а не допомагають миру.
показати весь коментар
24.10.2025 10:54 Відповісти
Все верно. В планах США - ослабить цапобад, а не розвалить его, бо США тогда придется иметь дело с Китаем напрямую. Тобто, И цапорылия, и сша против Китая - побратимы-обсиры...
показати весь коментар
24.10.2025 11:42 Відповісти
У Польщі прикордонники виявили тунель, що починався на білоруській території та закінчувався за 20 м від польського кордону, повідомив голова МВС Польщі Марцін Кєрвінський.
показати весь коментар
24.10.2025 14:30 Відповісти
"...він дійшов висновку, що ху#ло тягне час" - це ти тягнеш час, taco-мен, а ху#ло цим користується.
показати весь коментар
24.10.2025 10:59 Відповісти
очікувана інфа ...трамп не може піти проти свого кремлівського куратора , а консерватори США 73 % іді* тів ...не зрозуміло ,чому вони ведуть світ до всесвітньої війни ?...
показати весь коментар
24.10.2025 11:01 Відповісти
Не ідіот трампон, просто на гачку, і зіскочити неможливо
показати весь коментар
24.10.2025 11:04 Відповісти
показати весь коментар
24.10.2025 11:17 Відповісти
Голохвастов-голобородько-шлепер - эра мировых ДЛБ.
показати весь коментар
24.10.2025 11:30 Відповісти
ЗЫ... Пыня Прохоровна - не в счет: 26-го она склеит ласты.
показати весь коментар
24.10.2025 11:36 Відповісти
Все три варианта санкций являются составляющей предъявы каазлабаду на данном этапе. Боягуз вырывает из контента нейтральные составляющие. Такие действия достойны вошьМДЯ какой-то недоразвивающейся страны.
показати весь коментар
24.10.2025 11:29 Відповісти
долбойоб
показати весь коментар
24.10.2025 11:36 Відповісти
ДОВБО(ой)Б!!!
показати весь коментар
24.10.2025 11:46 Відповісти
ДЛБ
показати весь коментар
24.10.2025 11:54 Відповісти
принеть его в КВЖД
показати весь коментар
24.10.2025 11:55 Відповісти
Думаю, что с надежами на эти санкции будет то же самое, что и с фанфарами по поводу Томагавков.
показати весь коментар
24.10.2025 12:06 Відповісти
ЫГКУ, нарратив цапорылого.
показати весь коментар
24.10.2025 12:23 Відповісти
Трамп, Венс і Кремль це https://youtu.be/-UWJ1YThtOU?t=911 Ватикан і Шваб. Кремляді підлизують під Ватикан у фільмах "Грех", "Викинг". У Ватикана взаємини з Короною. Британія це екзоскелет банкірів-каббалістів Сіті. Євролібералізм зайвий.
показати весь коментар
24.10.2025 13:58 Відповісти
Серіал «Куколд», наступна серія в якій Трамп і з ще більшою впертістю жертви хоче сильніше озвиздюлитись, а потім переконатись, що ***** його таки найобує у 100% питаннях, образитись і в наступній серії знову захотіти перемовини.
показати весь коментар
24.10.2025 14:36 Відповісти
И всё-таки он вожделеет крысу.
показати весь коментар
24.10.2025 14:44 Відповісти
Як казала моя мама - в цього рудого ідіота сім п'ятниць на тиждень!
показати весь коментар
24.10.2025 15:02 Відповісти
Трамп, та вся верхівка реднеків, допомага знищувати Україну та Європу, ця б.дь продажна згодна чужими руками вбити кого завгодно за бабло.
показати весь коментар
24.10.2025 15:09 Відповісти
Півроку до та 9 міс.потому...і санкції, які невідомо коли запрацюють...до того ж тр додав, що вірить, що санкції ненадовго.
...не тільки пу похерів буд.меморанлум, а і тр і приєднавшийся китай.
Тільки брити роблять все, що можуть, ЄС намагається більше зробити, але коли світовий поліцейський став коммерсантом і паси- козирі підбрасує регулярно пу...то важко.
показати весь коментар
24.10.2025 15:26 Відповісти
Не напереговорювалося ще, падло.
показати весь коментар
24.10.2025 16:06 Відповісти
...вже гонець від пу на в дорозі к тр з смачними коммерційними пропозициями... в той час, як бомби пу на голови цивільних цинічно шпурляє...
...історія повторюється: сталин продавав зерно гитлеру і морів голодом українців...
а тр зв'язує руки та ще й козирі підкидая м'яснику, якій ясно сказав, що від знищення укр.дердавності разом з українцями не відступе і його вояки впритул розстрілюють цивільних...
показати весь коментар
24.10.2025 16:17 Відповісти
Таке враження, шо цей рудий поц, танцює під дудочку пуйла...
показати весь коментар
24.10.2025 17:03 Відповісти
Два долбозлягальника можуть знищити Планету. Але!!! Але все почалося, коли
73% долбойобів-українчиків проголосували за клована-чужинця.
показати весь коментар
24.10.2025 17:10 Відповісти
...але не відомо, коли конкретно ці санкції реально запрацюють... з 1 листопада, або 31 грудня, або зовсім ніколи
показати весь коментар
24.10.2025 18:24 Відповісти
кобздон здох . жириновський здох . кеосаян здох здохне і ***** амінь . і рашабидло посадить у кремлі нове ***** . як же нам не повезло з географією жити поруч з тими прямоходячими істотами
показати весь коментар
24.10.2025 19:08 Відповісти
 
 