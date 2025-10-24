РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7251 посетитель онлайн
Новости Санкции США против России
6 548 39

Трамп решил не накладывать самый жесткий вариант санкций, поскольку хочет переговоров с Россией, - WSJ

Президент США Дональд Трамп

На столе у президента США Дональда Трампа было три варианта санкций против России. Он выбрал средний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что у Трампа была жесткая опция с санкциями против российской промышленности и высшего руководства страны, средняя - против энергетического сектора России и более мягкая - с ограниченными санкционными мерами. Он выбрал второй вариант с санкциями против "Роснефти" и "Лукойла".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам американских чиновников, терпение президента в конце концов лопнуло после того, как он пришел к выводу, что Путин тянет время. Так, через несколько часов после того, как Трамп отменил запланированный саммит с Путиным в Будапеште, Россия нанесла новые удары по Украине, поразив несколько зданий, включая детский сад.

Реакция на агрессию России в Украине

"Трамп не стал непосредственно комментировать удары, но, по словам представителей администрации, был возмущен подобной агрессией, даже в те моменты, когда, по его мнению, он добился прогресса с Путиным", - говорится в материале.

Издание отмечает, что все три пакета санкций были подготовлены заблаговременно и несколько месяцев ждали решения Трампа.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Трамп четко дал понять, что пришло время положить конец войне, добавив, что он продолжит искать мирное решение конфликта. У американского лидера до сих пор есть и другие инструменты для усиления давления на Путина, но он пока ими не воспользовался. Речь идет об отправке Украине крылатых ракет большой дальности "Томагавк", введение новых вторичных санкций в отношении любых компаний, которые ведут бизнес с российскими нефтяными гигантами или применение новых ограничений против "теневого флота" российских нелегальных нефтяных танкеров с целью усиления санкций Европейского Союза.

По словам представителей администрации Трампа, последние санкции против "Роснефти" и "Лукойла" могут кардинально изменить ситуацию в экономике. В то же время президент США пока не дал понять, намерен ли он ввести дополнительные санкции США против России в рамках усиления давления на Путина с целью добиться мирного соглашения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Берлин хочет вывести немецкое подразделение "Роснефти" из-под санкций США, - Reuters

Угрозы российских чиновников после введения санкций

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал введение новых санкций США против России.

Он также отметил, что США теперь "полноценно встали на тропу войны с Россией", и назвал Трампа "болтливым миротворцем", подчеркнув, что "это теперь его конфликт"

Близкий к Кремлю российский чиновник рассказал агентству Bloomberg, что потери после введения санкций неизбежны, хотя пока их трудно оценить.

По его словам, Россия будет пытаться использовать свою сеть нефтетрейдеров и "теневой флот" танкеров, чтобы ограничить финансовое влияние санкций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас Трамп ищет способы давления на Украину и РФ, - Уитакер

Автор: 

россия (97819) санкции (11978) Трамп Дональд (6956)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
ну просто клінічний ідіот
показать весь комментарий
24.10.2025 10:40 Ответить
+11
ні це договорнякові гойдалки,вроді трамп щось і ,,,робить,старається,,, але бункерному ніяких з того проблем,як на мене вони тягнуть час щоб бункерний порішав свої справи.....і так українці та Україна взагалі не враховується,без економіки,ядерки ми для них сміття
показать весь комментарий
24.10.2025 10:52 Ответить
+9
Ну ? а через місяць Трамп,може і відмінити санкції. як це він робив неодноразово.
головне оці санкції діють Президент США Дональд Трамп 2 квітня ввів 10% мито проти островів Герд і Макдональд - безлюдні, за винятком пінгвінів.
показать весь комментарий
24.10.2025 10:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну просто клінічний ідіот
показать весь комментарий
24.10.2025 10:40 Ответить
ні це договорнякові гойдалки,вроді трамп щось і ,,,робить,старається,,, але бункерному ніяких з того проблем,як на мене вони тягнуть час щоб бункерний порішав свої справи.....і так українці та Україна взагалі не враховується,без економіки,ядерки ми для них сміття
показать весь комментарий
24.10.2025 10:52 Ответить
если он хотел бы чтоб бункерный порешал бы, он бы снял санкции и запрет на использование американского оружия и всё там пару месяцев и конец, он реально хочет чтоб договорились только у него нет возможности это сделать, кроме как заставить Украину капитулировать
показать весь комментарий
24.10.2025 11:03 Ответить
ніхто чомусь не задумується,чому ж якщо ми вже у війні-нам весь час зв'язують руки і ми ще більш в положенні жертви.....
показать весь комментарий
24.10.2025 11:15 Ответить
Ми більше самі собі зав'язуємо руки своєю слабкістю і відсутністю виробницвта ефективних засобів ураження.
показать весь комментарий
24.10.2025 12:05 Ответить
ми самі собі їх звʼязали вибравши чинну владу
показать весь комментарий
24.10.2025 14:23 Ответить
Ну ? а через місяць Трамп,може і відмінити санкції. як це він робив неодноразово.
головне оці санкції діють Президент США Дональд Трамп 2 квітня ввів 10% мито проти островів Герд і Макдональд - безлюдні, за винятком пінгвінів.
показать весь комментарий
24.10.2025 10:44 Ответить
Трамп може і не наклав. На свого другана, фюрера свинорейху *****. Зато вся Україна наклала. На ***** і всю його банду. Наклала величеееезну купу. Лайна.
показать весь комментарий
24.10.2025 10:49 Ответить
мазохіст
показать весь комментарий
24.10.2025 10:52 Ответить
Все що робить Європа і сша це допомагають московському режиму уникнути повного розгрому і цим самим продовжують війну ще на багато років, а не допомагають миру.
показать весь комментарий
24.10.2025 10:54 Ответить
Все верно. В планах США - ослабить цапобад, а не розвалить его, бо США тогда придется иметь дело с Китаем напрямую. Тобто, И цапорылия, и сша против Китая - побратимы-обсиры...
показать весь комментарий
24.10.2025 11:42 Ответить
У Польщі прикордонники виявили тунель, що починався на білоруській території та закінчувався за 20 м від польського кордону, повідомив голова МВС Польщі Марцін Кєрвінський.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:30 Ответить
"...він дійшов висновку, що ху#ло тягне час" - це ти тягнеш час, taco-мен, а ху#ло цим користується.
показать весь комментарий
24.10.2025 10:59 Ответить
очікувана інфа ...трамп не може піти проти свого кремлівського куратора , а консерватори США 73 % іді* тів ...не зрозуміло ,чому вони ведуть світ до всесвітньої війни ?...
показать весь комментарий
24.10.2025 11:01 Ответить
Не ідіот трампон, просто на гачку, і зіскочити неможливо
показать весь комментарий
24.10.2025 11:04 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2025 11:17 Ответить
Голохвастов-голобородько-шлепер - эра мировых ДЛБ.
показать весь комментарий
24.10.2025 11:30 Ответить
ЗЫ... Пыня Прохоровна - не в счет: 26-го она склеит ласты.
показать весь комментарий
24.10.2025 11:36 Ответить
Все три варианта санкций являются составляющей предъявы каазлабаду на данном этапе. Боягуз вырывает из контента нейтральные составляющие. Такие действия достойны вошьМДЯ какой-то недоразвивающейся страны.
показать весь комментарий
24.10.2025 11:29 Ответить
долбойоб
показать весь комментарий
24.10.2025 11:36 Ответить
ДОВБО(ой)Б!!!
показать весь комментарий
24.10.2025 11:46 Ответить
ДЛБ
показать весь комментарий
24.10.2025 11:54 Ответить
принеть его в КВЖД
показать весь комментарий
24.10.2025 11:55 Ответить
Думаю, что с надежами на эти санкции будет то же самое, что и с фанфарами по поводу Томагавков.
показать весь комментарий
24.10.2025 12:06 Ответить
ЫГКУ, нарратив цапорылого.
показать весь комментарий
24.10.2025 12:23 Ответить
Трамп, Венс і Кремль це https://youtu.be/-UWJ1YThtOU?t=911 Ватикан і Шваб. Кремляді підлизують під Ватикан у фільмах "Грех", "Викинг". У Ватикана взаємини з Короною. Британія це екзоскелет банкірів-каббалістів Сіті. Євролібералізм зайвий.
показать весь комментарий
24.10.2025 13:58 Ответить
Серіал «Куколд», наступна серія в якій Трамп і з ще більшою впертістю жертви хоче сильніше озвиздюлитись, а потім переконатись, що ***** його таки найобує у 100% питаннях, образитись і в наступній серії знову захотіти перемовини.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:36 Ответить
И всё-таки он вожделеет крысу.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:44 Ответить
Як казала моя мама - в цього рудого ідіота сім п'ятниць на тиждень!
показать весь комментарий
24.10.2025 15:02 Ответить
Трамп, та вся верхівка реднеків, допомага знищувати Україну та Європу, ця б.дь продажна згодна чужими руками вбити кого завгодно за бабло.
показать весь комментарий
24.10.2025 15:09 Ответить
Півроку до та 9 міс.потому...і санкції, які невідомо коли запрацюють...до того ж тр додав, що вірить, що санкції ненадовго.
...не тільки пу похерів буд.меморанлум, а і тр і приєднавшийся китай.
Тільки брити роблять все, що можуть, ЄС намагається більше зробити, але коли світовий поліцейський став коммерсантом і паси- козирі підбрасує регулярно пу...то важко.
показать весь комментарий
24.10.2025 15:26 Ответить
Не напереговорювалося ще, падло.
показать весь комментарий
24.10.2025 16:06 Ответить
...вже гонець від пу на в дорозі к тр з смачними коммерційними пропозициями... в той час, як бомби пу на голови цивільних цинічно шпурляє...
...історія повторюється: сталин продавав зерно гитлеру і морів голодом українців...
а тр зв'язує руки та ще й козирі підкидая м'яснику, якій ясно сказав, що від знищення укр.дердавності разом з українцями не відступе і його вояки впритул розстрілюють цивільних...
показать весь комментарий
24.10.2025 16:17 Ответить
Таке враження, шо цей рудий поц, танцює під дудочку пуйла...
показать весь комментарий
24.10.2025 17:03 Ответить
Два долбозлягальника можуть знищити Планету. Але!!! Але все почалося, коли
73% долбойобів-українчиків проголосували за клована-чужинця.
показать весь комментарий
24.10.2025 17:10 Ответить
...але не відомо, коли конкретно ці санкції реально запрацюють... з 1 листопада, або 31 грудня, або зовсім ніколи
показать весь комментарий
24.10.2025 18:24 Ответить
кобздон здох . жириновський здох . кеосаян здох здохне і ***** амінь . і рашабидло посадить у кремлі нове ***** . як же нам не повезло з географією жити поруч з тими прямоходячими істотами
показать весь комментарий
24.10.2025 19:08 Ответить
 
 