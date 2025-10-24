Трамп решил не накладывать самый жесткий вариант санкций, поскольку хочет переговоров с Россией, - WSJ

На столе у президента США Дональда Трампа было три варианта санкций против России. Он выбрал средний.

Издание отмечает, что у Трампа была жесткая опция с санкциями против российской промышленности и высшего руководства страны, средняя - против энергетического сектора России и более мягкая - с ограниченными санкционными мерами. Он выбрал второй вариант с санкциями против "Роснефти" и "Лукойла".

По словам американских чиновников, терпение президента в конце концов лопнуло после того, как он пришел к выводу, что Путин тянет время. Так, через несколько часов после того, как Трамп отменил запланированный саммит с Путиным в Будапеште, Россия нанесла новые удары по Украине, поразив несколько зданий, включая детский сад.

Реакция на агрессию России в Украине

"Трамп не стал непосредственно комментировать удары, но, по словам представителей администрации, был возмущен подобной агрессией, даже в те моменты, когда, по его мнению, он добился прогресса с Путиным", - говорится в материале.

Издание отмечает, что все три пакета санкций были подготовлены заблаговременно и несколько месяцев ждали решения Трампа.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Трамп четко дал понять, что пришло время положить конец войне, добавив, что он продолжит искать мирное решение конфликта. У американского лидера до сих пор есть и другие инструменты для усиления давления на Путина, но он пока ими не воспользовался. Речь идет об отправке Украине крылатых ракет большой дальности "Томагавк", введение новых вторичных санкций в отношении любых компаний, которые ведут бизнес с российскими нефтяными гигантами или применение новых ограничений против "теневого флота" российских нелегальных нефтяных танкеров с целью усиления санкций Европейского Союза.

По словам представителей администрации Трампа, последние санкции против "Роснефти" и "Лукойла" могут кардинально изменить ситуацию в экономике. В то же время президент США пока не дал понять, намерен ли он ввести дополнительные санкции США против России в рамках усиления давления на Путина с целью добиться мирного соглашения.

Угрозы российских чиновников после введения санкций

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал введение новых санкций США против России.

Он также отметил, что США теперь "полноценно встали на тропу войны с Россией", и назвал Трампа "болтливым миротворцем", подчеркнув, что "это теперь его конфликт"

Близкий к Кремлю российский чиновник рассказал агентству Bloomberg, что потери после введения санкций неизбежны, хотя пока их трудно оценить.

По его словам, Россия будет пытаться использовать свою сеть нефтетрейдеров и "теневой флот" танкеров, чтобы ограничить финансовое влияние санкций.

