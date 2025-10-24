Берлин хочет вывести немецкое подразделение "Роснефти" из-под санкций США, - Reuters
Берлин хочет освобождения от санкций США немецкого бизнеса нефтяной компании "Роснефть".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Источники сообщили, что после того, как немецкие банки заявили, что санкции могут помешать им сотрудничать с местным поставщиком энергии, Германия захотела получить от США освобождение от санкций в отношении немецкого бизнеса российской нефтяной компании.
Немецкий бизнес "Роснефти" контролируется властями страны, но принадлежит России. В него входят доли в нефтеперерабатывающих заводах Schwedt, MiRo и Bayernoil. Он был передан под управление правительства в 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ.
Представитель Министерства экономики Германии заявил, что санкции США не должны применяться к немецкому бизнесу "Роснефти", поскольку он был отделен от своей российской материнской компании и находится под контролем Германии.
Что предшествовало?
Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
Трамп считает, что реальные последствия новых американских санкций против России можно будет оценить через полгода.
А то вам ведмедчук на розводі не довів, що, Німеччина у перші місяці 22- го року забрала вс газонафто інфра структуру , що належала роісії у державне управління.
Все, нема там ваших, чуваки.
меркель і гельмут коль аплодують стоячи . Все по їх канонам
Отакий синок - за нафту продав навіть пам'ять про вбитого батька...
Оскільки ти її не маєш, то:
Під час Меркель, роісяни викупили всі крупні німецькі газосховища, і два нафтопеперобних завода.
Після вторгнення 22 року, Німеччина у лютому- березні забрала всю цю інфраструктуру у росіян під державний контроль Тому, що це кртитична для існування держави інфраструктура.
Не націоналізувала. Якщо ти юрист, то повинен розуміти, які мають бути підстави і для цього і яка це процедура і на скільки років.
Головне
1. Роісянам воно належить на праві власності, але контроль у держави.ФРН.
2. Без функціонуванея цієї інфраструктури неможливо нормальне існування єкономіки ФРН.
3.Безумовно, санкції знімуть на ці заводи. І на газосховища.
4. Україна фізично здійснює поставки палива з ринку ФРН, у тому числі із цих заводів.
Так от, " міжнародна політитика" і фактичний стан справ тут є таким, як було описано.
