Берлин хочет вывести немецкое подразделение "Роснефти" из-под санкций США, - Reuters

Санкции США. Берлин хочет защитить немецкое подразделение Роснефти

Берлин хочет освобождения от санкций США немецкого бизнеса нефтяной компании "Роснефть".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Источники сообщили, что после того, как немецкие банки заявили, что санкции могут помешать им сотрудничать с местным поставщиком энергии, Германия захотела получить от США освобождение от санкций в отношении немецкого бизнеса российской нефтяной компании.

Также читайте: Украина начинает работу с ЕС над новыми санкциями против России, - Зеленский

Немецкий бизнес "Роснефти" контролируется властями страны, но принадлежит России. В него входят доли в нефтеперерабатывающих заводах Schwedt, MiRo и Bayernoil. Он был передан под управление правительства в 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ.

Представитель Министерства экономики Германии заявил, что санкции США не должны применяться к немецкому бизнесу "Роснефти", поскольку он был отделен от своей российской материнской компании и находится под контролем Германии.

Читайте: Санкции ЕС и США должны остановить войну России против Украины, - Мерц

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Трамп считает, что реальные последствия новых американских санкций против России можно будет оценить через полгода.

Топ комментарии
+18
допоки Європа не позбудеться усього кацапського бізнесу - ніхєра порядку у світі не буде
24.10.2025 09:18 Ответить
+18
Ви українці воюйте щоб нам добре жилося.....
24.10.2025 09:22 Ответить
+7
Видно ще багато німців сидить на зарплаті у пуйла.
24.10.2025 09:42 Ответить
Та, да, поналивайте.
А то вам ведмедчук на розводі не довів, що, Німеччина у перші місяці 22- го року забрала вс газонафто інфра структуру , що належала роісії у державне управління.
Все, нема там ваших, чуваки.
24.10.2025 10:55 Ответить
Ви зловтішаєтеся, що українська енергетична система перейшла від одного друга пуйла до інших друзів пуйла, а зеленим нічого не дісталося, так я розумію?
24.10.2025 12:14 Ответить
До яких " друзів пуйла " перейшла " система"? Яка саме " система""?
24.10.2025 16:33 Ответить
Твая мая нє панімайт
24.10.2025 21:42 Ответить
Попередник Меркель канцлер Німеччини Герхард Шредер сидить на рашистській зарплаті, яка в середньому становить 1,5 мільйона євро на рік як глава ради директорів North European Gas Pipeline Company (NEGPC). За останніми даними, його рахунок для зарплати від "Газпрому" був заблокований німецьким банком через загрозу санкцій США. І це лише офіційна зарплата для екс канцлера Німеччини від рашистів.
24.10.2025 11:22 Ответить
себе такое тоже скажи у тебя по двору труба с расейским дероьмом пашет24/7
24.10.2025 10:49 Ответить
Це дещо про корупцію у Німеччині
24.10.2025 09:30 Ответить
це не коррупція,це дещо інше,і це гірше корупції бо державного масштабу.....соьогодні на камеру тобі співчувають,жмуть руки та запевняють свої співчуття та співучасть,а за спиною навіть не стараючись приховуватися торгують з тим з накого якби накладаєш санкції...
24.10.2025 09:44 Ответить
Німецький бізнес "роснєфті" контролюється владою країни, але належить росії

меркель і гельмут коль аплодують стоячи . Все по їх канонам
24.10.2025 09:39 Ответить
Міндічю можна мати бізнес на рассії, тому що він друг найвеличнішого Лідора. А фріци хто такі?
24.10.2025 09:44 Ответить
Ну,капрал Фріц Шредер був вбитий росіянами в Румунії в 1944, в боротьбі за "нєфть-матушку". Його син, якого він ніколи не бачив, Герхард Шредер, за нафту боровся ефективніше - то очолював раду директорів Роснєфті, то раду акціонерів Північного потоку...
Отакий синок - за нафту продав навіть пам'ять про вбитого батька...
24.10.2025 10:43 Ответить
Синок зробив "правильні" висновки: щоб не бути вбитим кацапами треба під них лягти (це типу німецький Кадиров).
24.10.2025 12:17 Ответить
І вийшло так, як писав О. Олесь !

___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
24.10.2025 09:47 Ответить
Знаєте, після таких новин, навіть Орбан заслуговує якось більше поваги, ніж ці "партнери"... Він хоча б не приховує свою позицію.
24.10.2025 09:47 Ответить
Та скільки можна срати , Німеччина нам найбільше допомагає , як фінансово, так і зброєю. Ну заробляють вони на нафті, а чому ми не дивимось на себе, коли всякі міндічі заробляють гроші в росії, коли ми доставляємо роснафту в Угорщину, Словаччину і такого купа, чи нам можна, бо ми білі і пухнасті, а іншим зась? Хлопці, шевеліть трішки мозгами! Та в першу чергу нашій риго-зеленій владі вигідна війна, бо бабаси течуть їм рікою в кишені!
24.10.2025 09:50 Ответить
Нажаль половина напевно нашого суспільства, ще живе в рожевих окулярах. Весь світ їм винен щось.
24.10.2025 09:56 Ответить
Меркєль і Шрьодер
24.10.2025 10:06 Ответить
Управління німецьке, а прибутки чиї?
24.10.2025 10:07 Ответить
Прибутки на 40% російські.
24.10.2025 10:08 Ответить
Але ж нафта з рашки, а прибутки в рашку. То чого ж звільняти? На те воно і санкції.
24.10.2025 10:21 Ответить
Ось вам і підкилимні пацюки. Однією рукою вони допомагають Україні, а іншою рятують Сосію і вимагають щоб Україна капітулювала. Не дарма вони вимагають закінчення війни на любих умовах московського режиму.
24.10.2025 10:44 Ответить
Ну от - і "поперло лайно з-під кришки"... Хто там кричав про "вжиття санкцій, щоб зупинить агресивну війну"? ПРямо, як наш "мудрий нарід" - "Я проти корупції в країні, але мені особисто, треба якось "порішать"...
24.10.2025 10:46 Ответить
Для того, що б щось писати, потрібно мати інфрмацію на технічно мінімальному рівні.
Оскільки ти її не маєш, то:
Під час Меркель, роісяни викупили всі крупні німецькі газосховища, і два нафтопеперобних завода.
Після вторгнення 22 року, Німеччина у лютому- березні забрала всю цю інфраструктуру у росіян під державний контроль Тому, що це кртитична для існування держави інфраструктура.
Не націоналізувала. Якщо ти юрист, то повинен розуміти, які мають бути підстави і для цього і яка це процедура і на скільки років.
Головне
1. Роісянам воно належить на праві власності, але контроль у держави.ФРН.
2. Без функціонуванея цієї інфраструктури неможливо нормальне існування єкономіки ФРН.
3.Безумовно, санкції знімуть на ці заводи. І на газосховища.
4. Україна фізично здійснює поставки палива з ринку ФРН, у тому числі із цих заводів.
24.10.2025 11:11 Ответить
Рибонько! Я й не претендую на "високий технічний рівень"... Бо дивлюся на це з юридичної та політичної точки зору... Бо тут саме сфера міжнародної політики та міжнародного права... А "технічна сфера" - це вже "вторинне"... Бо саме політики допустили захоплення ключових сфер економіки Німеччини, в руки підприємців (фактично ворожої) країни...
24.10.2025 13:01 Ответить
Тут немає " технічних термінів". Під цим словосполученням розумієься розуміння людиною предмету обговорення.
Так от, " міжнародна політитика" і фактичний стан справ тут є таким, як було описано.
24.10.2025 16:30 Ответить
Не треба "вертіть сракою"... Про "високий технічний рівень" писав не я... Це РАЗ!...
Я маю вищу юридичну освіту, тому політологія та міжнародне право - це мої ведучі області знань. Це ДВА!...
У Вас є юридична освіта, і Ви "розумієте предмет обговорення"? Бо предметом обговорення", з моєї точки зору, тут є питання міжнародної політики та права... А у Вас що є "предметом обговорення"? "Технічні питання", які, потім, уже "не мають стосунку до "техніки"? Так про що ж Ваша перша "простиня"? І хто ж з нас обох, не розуміє "предмету обговорення"?!!!
24.10.2025 16:40 Ответить
Чувак, ти навіть сам не розумієш, наскільки ти маєш обмежений рівень.
Ти - наявний стенд з демонстрацІї синдрому Даннінга-Крюгєра.
Це, коли людина, що має обженний рівнь IQ, і не володіє предметом обговорення намагається висловити власну думку, щодо цього предмету.
У тебе, крім словесного про..у, є питання по суті?
Чи ти й надалі будеш смішити, розказуючи який ти " Напольон околовсячєскіх наук"?
24.10.2025 16:53 Ответить
Рибонько! Я не "чувак". "Чуваком" ( з американського сленгу), називають молодого чоловіка, з близького кола того, хто це каже... Ми з тобою ніколи не зустрічалися та близько не спілкувалися... У нас, з тобою, навіть різні вікові категорії. Судячи з твого "сленгу", ти мені і в дочки не годишся - бо навіть моєму старшому внукові, уже півтора десятка років. То який же я, для тебе, "чувак"?
Потім, перед тим, як когось звинуватить у "незнанні предмету обговорення", треба самому ним володіть... Судячи з твоєї писанини - ти, взагалі не розумієш, про що я веду мову... Тобто, вживаєш терміни, суті яких для тебе мають "мутне" значення, лише для того, щоб надать своєму "словоблуддю" більшої значущості.... Але це не мої проблеми - а ТВОЇ...
Я читав, останні дні, критичні висловлювання форумчан, стосовно твоєї розумової обмеженості, і, навіть, був невдоволений їх категоричністю... Хотів заперечить - але стримався. Бо це мене, напряму , не стосувалося... Бачу, що я вирішив правильно...
24.10.2025 17:11 Ответить
Чувак, ти по суті питання здатен висловлюватися, чи тільки можеш займатися словесним прон..м?
Можеш апелювати по суті тобі роз'ясненого- апелюй. Не здатен, проходь повз, няньок тут немає.
Ніхто соплі тут один одному не витирає.
24.10.2025 17:50 Ответить
Послухай, "соско"... "Іди туди, куди не ходять поїзди...". Ще я від дур малолітніх, недоумкуватих, зауваження не вислуховував...
24.10.2025 18:16 Ответить
" п с", коли люди кажуть про " технічний мінімум" у обговеренні будь- якого питання, навіть у літературі, це є СЛЕНГОМ. Якщо тобі значення цього терміну, не знайомо, його значення є у інтернеті.
24.10.2025 16:55 Ответить
А ви помирайте за наш бізнес... Українці - кончені ідіоти, понаходили собі "партнерів" - мерзот лицемірних. Це наші хлопці "Щит " цієї Європи?! Та пішла вона на х*й, разом з кацапнею!
24.10.2025 11:01 Ответить
Шрьодер і Меркєль після введення санкцій почуваються некомфортно ось і занили.
24.10.2025 11:44 Ответить
І в цьому вся "коаліція рішучих". рішуче підтримувати свої інтереси-стільки, скільки буде потрібно.
24.10.2025 13:07 Ответить
 
 