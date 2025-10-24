Берлин хочет вывести немецкое подразделение "Роснефти" из-под санкций США, - Reuters

Берлин хочет освобождения от санкций США немецкого бизнеса нефтяной компании "Роснефть".

Источники сообщили, что после того, как немецкие банки заявили, что санкции могут помешать им сотрудничать с местным поставщиком энергии, Германия захотела получить от США освобождение от санкций в отношении немецкого бизнеса российской нефтяной компании.

Немецкий бизнес "Роснефти" контролируется властями страны, но принадлежит России. В него входят доли в нефтеперерабатывающих заводах Schwedt, MiRo и Bayernoil. Он был передан под управление правительства в 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ.

Представитель Министерства экономики Германии заявил, что санкции США не должны применяться к немецкому бизнесу "Роснефти", поскольку он был отделен от своей российской материнской компании и находится под контролем Германии.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Трамп считает, что реальные последствия новых американских санкций против России можно будет оценить через полгода.

