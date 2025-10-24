Санкции ЕС и США должны остановить войну России против Украины, - Мерц

Принятие 19-го пакета санкций ЕС и ограничения США против российской энергетики является сигналом Путину, что продолжать войну против Украины нет смысла.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц после первого дня саммита ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Путин уклоняется от серьезных переговоров. Мы, как европейцы, должны сделать из этого выводы и обсудить их с нашими партнерами по ту сторону Атлантики", - сказал он.

Мерц назвал санкции важным сигналом, что союзники по обе стороны Атлантики усиливают давление на Россию.

"Мы делаем это, чтобы показать Путину: продолжение войны не имеет смысла. Мы хотим заставить российскую сторону быть готовой к переговорам, чтобы в Украине наконец замолчали пушки. Украина нуждается в надежной перспективе, особенно в вопросе военного обеспечения. Европейцы должны сейчас показать это как сигнал силы", - заявил канцлер Германии.

В то же время он отметил, что информация о плане перемирия в Украине из 12 пунктов не соответствует действительности.

При этом, по словам Мерца, обсуждаются различные предложения, в частности - вопрос замороженных российских активов.

"Это беспрецедентный шаг - ничего подобного не было в новейшей истории. Нужно очень тщательно проработать вопрос юридической ответственности", - сказал он.

Канцлер также сообщил, что Зеленский передал ему конкретное предложение по защите украинской энергетической инфраструктуры с помощью немецких технологий зимой. Он пообещал рассмотреть план, но деталей не раскрыл.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против Роснефти и Лукойла и призвало Москву согласиться на прекращение огня в Украине.

