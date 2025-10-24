РУС
Новости Санкции ЕС против России
1 219 12

Санкции ЕС и США должны остановить войну России против Украины, - Мерц

Фридрих Мерц: санкции США и Евросоюза являются важным сигналом Путину

Принятие 19-го пакета санкций ЕС и ограничения США против российской энергетики является сигналом Путину, что продолжать войну против Украины нет смысла.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц после первого дня саммита ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Путин уклоняется от серьезных переговоров. Мы, как европейцы, должны сделать из этого выводы и обсудить их с нашими партнерами по ту сторону Атлантики", - сказал он.

Мерц назвал санкции важным сигналом, что союзники по обе стороны Атлантики усиливают давление на Россию.

"Мы делаем это, чтобы показать Путину: продолжение войны не имеет смысла. Мы хотим заставить российскую сторону быть готовой к переговорам, чтобы в Украине наконец замолчали пушки. Украина нуждается в надежной перспективе, особенно в вопросе военного обеспечения. Европейцы должны сейчас показать это как сигнал силы", - заявил канцлер Германии.

В то же время он отметил, что информация о плане перемирия в Украине из 12 пунктов не соответствует действительности.

При этом, по словам Мерца, обсуждаются различные предложения, в частности - вопрос замороженных российских активов.

"Это беспрецедентный шаг - ничего подобного не было в новейшей истории. Нужно очень тщательно проработать вопрос юридической ответственности", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Влияние новых санкций США на Россию станет понятным через шесть месяцев, - Трамп. ВИДЕО

Канцлер также сообщил, что Зеленский передал ему конкретное предложение по защите украинской энергетической инфраструктуры с помощью немецких технологий зимой. Он пообещал рассмотреть план, но деталей не раскрыл.

Ранее Министерство финансов США ввело санкции против Роснефти и Лукойла и призвало Москву согласиться на прекращение огня в Украине.

Автор: 

Европа (2115) россия (97819) санкции (11978) Фридрих Мерц (264)
Топ комментарии
+4
Повинні зупинити. Але шось не зупиняють.
24.10.2025 02:25 Ответить
+3
главно дєло шоб Мерцу не розповіли скількі років Північна Корея під санкціями.
24.10.2025 03:50 Ответить
+3
Гер Мерц, підскажить, ось коли до вас у хату вперся ******** мужик з сокирою шоб вбити тебе та всю вашу родину то яки санкції проти того мужика треба вводити вашим сусідам шоб його зупинити?
24.10.2025 06:01 Ответить
томагавки і таураси в достатній кількості зупиняться війну
24.10.2025 03:16 Ответить
Гер Мерц, підскажить, ось коли до вас у хату вперся ******** мужик з сокирою шоб вбити тебе та всю вашу родину то яки санкції проти того мужика треба вводити вашим сусідам шоб його зупинити?
24.10.2025 06:01 Ответить
який стан нападника нехай медики визначають , а що господар хати в даному випадку Мерц ******** \і не тільки він\ то точно. Сусіди санкціями зупинять вбивцю. Війну зупинять "томагавки" і "натівські" корейці..
24.10.2025 06:55 Ответить
...вбивцю? ....натівські "корейці".
24.10.2025 07:02 Ответить
Тікі Томагавки зупинять війну !
24.10.2025 06:13 Ответить
Тильки Джавелины,Байрактары,Леопарды,Атакмс...Не? Ф-16! 100%. Теперь молиться на Томагавки?
24.10.2025 10:40 Ответить
дебіли, ви повинні були це зробити 8.08.2008р.
24.10.2025 08:12 Ответить
Мерц оказывается дебил...
Никакие санкции в принципе не смогут остановить боевые действия и войну.
Болтун и дурак даже не понимает, что он болтун и дурак...
24.10.2025 08:41 Ответить
Мерц ожидает, что немецкое подразделение Роснефти получит освобождение от санкций США.
Дочерние структуры Роснефти в Германии перешли под управление Берлина, но принадлежат России. Они являются ключевым поставщиком, занимающимся транспортировкой и переработкой нефти для заправочных станций и некоторых аэропортов в крупнейшей экономике Европы.

Т.е. этот Мерц фактично защищает РФ от санкций...
24.10.2025 08:47 Ответить
Ну, пакет санкцій N 31415926/7/4-біс точно зупинить.
24.10.2025 10:57 Ответить
 
 