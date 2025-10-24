Санкції ЄС і США повинні зупинити війну Росії проти України, - Мерц

Ухвалення 19-го пакету санкцій ЄС та обмеження США проти російської енергетики є сигналом Путіну, що продовжувати війну проти України немає сенсу.

Про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц після першого дня саміту ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Путін ухиляється від серйозних переговорів. Ми, як європейці, повинні зробити з цього висновки й обговорити їх з нашими партнерами по той бік Атлантики", – сказав він.

Мерц назвав санкції важливим сигналом, що союзники по обидва боки Атлантики посилюють тиск на Росію.

"Ми робимо це, щоб показати Путіну: продовження війни не має сенсу. Ми хочемо змусити російську сторону бути готовою до переговорів, щоб в Україні нарешті замовкли гармати. Україна потребує надійної перспективи, особливо в питанні військового забезпечення. Європейці мають зараз показати це як сигнал сили", – заявив канцлер Німеччини.

Водночас він зауважив, що інформація про план перемир’я в Україні з 12 пунктів не відповідає дійсності.

При цьому, за словами Мерца, обговорюються різні пропозиції, зокрема питання заморожених російських активів.

"Це безпрецедентний крок — нічого подібного не було в новітній історії. Потрібно дуже ретельно опрацювати питання юридичної відповідальності", – сказав він.

Канцлер також повідомив, що Зеленський передав йому конкретну пропозицію щодо захисту української енергетичної інфраструктури за допомогою німецьких технологій узимку. Він пообіцяв розглянути план, але деталей не розкрив.

Раніше Міністерство фінансів США ввело санкції проти "Роснефті" та "Лукойла" і закликало Москву погодитися на припинення вогню в Україні.

