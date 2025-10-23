УКР
Новини Санкції США проти Росії
Вплив нових санкцій США на Росію стане зрозумілим за шість місяців, - Трамп. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп вважає, що реальні наслідки нових американських санкцій проти Росії можна буде оцінити через пів року.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Путін сказав, що Росія є невразливою для американських санкцій", — сказав журналіст. "Радій, що він так думає. Подивимося за шість місяців", — відповів Трамп.

Раніше Білий дім оголосив про новий пакет санкцій, спрямований проти нафтових компаній РФ.

+4
А ці санкції можна було ввести ще 4 роки тому... Або в 2014, або в 2008...
показати весь коментар
24.10.2025 00:11 Відповісти
+4
у них все по плану,згідно особистих інтересів.....********** мерзений світ відкривив своє реальне обличчя цинічноголживого торгаша на смертях людей....
показати весь коментар
24.10.2025 00:19 Відповісти
+4
до речі і всі гарантії та меморандуми з тієї дупи....
показати весь коментар
24.10.2025 00:20 Відповісти
