Вплив нових санкцій США на Росію стане зрозумілим за шість місяців, - Трамп. ВIДЕО

Президент США Дональд Трамп вважає, що реальні наслідки нових американських санкцій проти Росії можна буде оцінити через пів року.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Путін сказав, що Росія є невразливою для американських санкцій", — сказав журналіст. "Радій, що він так думає. Подивимося за шість місяців", — відповів Трамп.

Раніше Білий дім оголосив про новий пакет санкцій, спрямований проти нафтових компаній РФ.

