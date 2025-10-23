1 312 11
Вплив нових санкцій США на Росію стане зрозумілим за шість місяців, - Трамп. ВIДЕО
Президент США Дональд Трамп вважає, що реальні наслідки нових американських санкцій проти Росії можна буде оцінити через пів року.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Путін сказав, що Росія є невразливою для американських санкцій", — сказав журналіст. "Радій, що він так думає. Подивимося за шість місяців", — відповів Трамп.
Раніше Білий дім оголосив про новий пакет санкцій, спрямований проти нафтових компаній РФ.
Це , тобто знищення світової економіки -головне його завдання. (Трамп - шістка глобалістов).
Тобто найвеличніший ігрун знов всіх переграв і втрачає за ринком газу ще й ринок нафти. А взад відіграти ринки вже хєр хто дасть.
Просрав весь спадок камунячій, стратєх на стєрхах.