Влияние новых санкций США на Россию станет понятным через шесть месяцев, - Трамп. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп считает, что реальные последствия новых американских санкций против России можно будет оценить через полгода.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Путин сказал, что Россия неуязвима для американских санкций", - сказал журналист. "Радуйся, что он так думает. Посмотрим через шесть месяцев", - ответил Трамп.

Ранее Белый дом объявил о новом пакете санкций, направленном против нефтяных компаний РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведев о новых санкциях США: Трамп - болтливый "миротворец", теперь переговоры не нужны