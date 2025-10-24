Влияние новых санкций США на Россию станет понятным через шесть месяцев, - Трамп. ВИДЕО
Президент США Дональд Трамп считает, что реальные последствия новых американских санкций против России можно будет оценить через полгода.
"Путин сказал, что Россия неуязвима для американских санкций", - сказал журналист. "Радуйся, что он так думает. Посмотрим через шесть месяцев", - ответил Трамп.
Ранее Белый дом объявил о новом пакете санкций, направленном против нефтяных компаний РФ.
Топ комментарии
+11 Влад #584963
показать весь комментарий24.10.2025 00:20 Ответить Ссылка
+10 Alex Rozhenko #597231
показать весь комментарий24.10.2025 00:11 Ответить Ссылка
+8 Влад #584963
показать весь комментарий24.10.2025 00:19 Ответить Ссылка
Це , тобто знищення світової економіки -головне його завдання. (Трамп - шістка глобалістов).
Тобто найвеличніший ігрун знов всіх переграв і втрачає за ринком газу ще й ринок нафти. А взад відіграти ринки вже хєр хто дасть.
Просрав весь спадок камунячій, стратєх на стєрхах.
до класики
тільки Трамп може згодом розрулити цю ситуацію
далі їдеться мовою оригіналу
если б я был матрос
я б уплыл по тебе как по морю
в чужеземном порту пропивать башмаки в кабаке
но народы кричат и никто не поможет их горю
если только что ТЫ с утешительной ветвью в руке