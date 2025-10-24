РУС
Новости Санкции США против России
Влияние новых санкций США на Россию станет понятным через шесть месяцев, - Трамп. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп считает, что реальные последствия новых американских санкций против России можно будет оценить через полгода.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Путин сказал, что Россия неуязвима для американских санкций", - сказал журналист. "Радуйся, что он так думает. Посмотрим через шесть месяцев", - ответил Трамп.

Ранее Белый дом объявил о новом пакете санкций, направленном против нефтяных компаний РФ.

Медведев о новых санкциях США: Трамп - болтливый "миротворец", теперь переговоры не нужны

санкции Трамп Дональд
А ці санкції можна було ввести ще 4 роки тому... Або в 2014, або в 2008...
24.10.2025 00:11 Ответить
у них все по плану,згідно особистих інтересів.....********** мерзений світ відкривив своє реальне обличчя цинічноголживого торгаша на смертях людей....
24.10.2025 00:19 Ответить
до речі і всі гарантії та меморандуми з тієї дупи....
24.10.2025 00:20 Ответить
Ці санкції взагалі ніяк на путіна не впливають, вони впливають, як і інші дії Трампа на знищення світової економіки.
Це , тобто знищення світової економіки -головне його завдання. (Трамп - шістка глобалістов).
24.10.2025 00:36 Ответить
прикольно але не факт. Я теж дивмвся Пана Робота.
24.10.2025 00:42 Ответить
Ніякого пана робота я взагалі не знаю
24.10.2025 01:06 Ответить
ахаха ВВП 2тр и повлияют на всю МИРОВУЮ экономику) скажи уже прямо!! если не покупать нефт и газ рашки то мир исчезнет, нечего будет пить,кушать! чистый апокалипсис будет , выживут только ИЛИТА человек 500
24.10.2025 00:44 Ответить
Глобалістики якраз не вигідно знищення світової економіка. Це раз, санкції як раз дуже впливають на *****.
24.10.2025 01:51 Ответить
Ми вже майже чотири роки , (а правильно казати, що майже одинадцять) бачимо в Україні, як на нього ці санкції добре впливають (((:
24.10.2025 06:47 Ответить
Ждун підстаркуватий, йому Китай допомагає..
24.10.2025 00:37 Ответить
Про пекельные санкции тоже так говорили.
24.10.2025 00:45 Ответить
ОПЄК вже готовий збільшити видобуток нафти, для компенсації дефіциту об'ємів, які закривають ці санкції з рашки.
Тобто найвеличніший ігрун знов всіх переграв і втрачає за ринком газу ще й ринок нафти. А взад відіграти ринки вже хєр хто дасть.
Просрав весь спадок камунячій, стратєх на стєрхах.
24.10.2025 00:52 Ответить
А чо не через 2 тижні?
24.10.2025 02:18 Ответить
трамп пішов по класиці - "за цей час або я помру, або путін помре, або віслюк здохне!"
24.10.2025 03:46 Ответить
Let's see how it works out перекладається як ну-ну, подивимся що з цього вийде. Троляка знаний.
24.10.2025 04:13 Ответить
тож звертаємося до Гребня
до класики

тільки Трамп може згодом розрулити цю ситуацію

далі їдеться мовою оригіналу

если б я был матрос
я б уплыл по тебе как по морю
в чужеземном порту пропивать башмаки в кабаке
но народы кричат и никто не поможет их горю
если только что ТЫ с утешительной ветвью в руке
24.10.2025 05:00 Ответить
Дві тижні тепер перетворились на півроку.
24.10.2025 06:52 Ответить
Полгода по времени Трампона- это 13 раз по 2 недели.
24.10.2025 07:19 Ответить
ТО ЩЕ ВВЕДИ !!! ТА ДОЗВОЛЬ ВБИВАТИ АГЕНТІВ КРЕМЛЯ НА МІСТЦІ !!!
24.10.2025 07:49 Ответить
 
 