Украина начинает работу с ЕС над новыми санкциями против России, - Зеленский
Украина начинает работать с Евросоюзом над следующим пакетом санкций против России. Об этом написал в телеграме президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Наконец утвержден 19-й пакет санкций Евросоюза - спасибо за это. И мы обязательно синхронизируем этот пакет в украинской юрисдикции", - отметил Зеленский.
По словам президента, важно, чтобы элементы этого пакета поддерживали и другие европейские страны за пределами ЕС, в частности - Великобритания, Норвегия и Швейцария.
"Конечно, уже начинаем работать с Евросоюзом и над следующим санкционным пакетом - Россия должна чувствовать реальные потери от своей войны", - сообщил глава государства.
Он также назвал эффективным американское решение по санкциям против российских нефтяных компаний.
Зеленский подчеркнул важность поддержки всех европейских партнеров в ограничении российских поставок.
"Партнеры нас слышат и учитывают наши предложения. Все уже просто устали от того, что Россия постоянно обманывает мир и считает, что им там, в Москве, ничего за это не будет", - сказал президент.
Также он добавил, что координации во введении санкций будет больше, и сильные экономические ограничения - ключ к завершению войны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что реальные последствия новых американских санкций против России можно будет оценить через полгода.
Відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі чи не помиляється Володимир Путін, коли стверджує, що https://zn.ua/ukr/POLITICS/putin-prokomentuvav-novi-sanktsiji-vid-trampa-ta-skasuvannja-samitu-u-budapeshti.html нові санкції США не матимуть жодного серйозного впливу на російську економіку, американський президент запропонував зачекати пів року.
"Я радий, що він так думає. Це добре. Я повідомлю вам про це через шість місяців. Подивимося, як все складеться", - сказав Трамп.