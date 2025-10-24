Украина начинает работу с ЕС над новыми санкциями против России, - Зеленский

Украина начинает работать с Евросоюзом над следующим пакетом санкций против России. Об этом написал в телеграме президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец утвержден 19-й пакет санкций Евросоюза - спасибо за это. И мы обязательно синхронизируем этот пакет в украинской юрисдикции", - отметил Зеленский.

По словам президента, важно, чтобы элементы этого пакета поддерживали и другие европейские страны за пределами ЕС, в частности - Великобритания, Норвегия и Швейцария.

"Конечно, уже начинаем работать с Евросоюзом и над следующим санкционным пакетом - Россия должна чувствовать реальные потери от своей войны", - сообщил глава государства.

Он также назвал эффективным американское решение по санкциям против российских нефтяных компаний.

Зеленский подчеркнул важность поддержки всех европейских партнеров в ограничении российских поставок.

"Партнеры нас слышат и учитывают наши предложения. Все уже просто устали от того, что Россия постоянно обманывает мир и считает, что им там, в Москве, ничего за это не будет", - сказал президент.

Также он добавил, что координации во введении санкций будет больше, и сильные экономические ограничения - ключ к завершению войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что реальные последствия новых американских санкций против России можно будет оценить через полгода.

