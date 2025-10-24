РУС
Санкции против России
389 2

Украина начинает работу с ЕС над новыми санкциями против России, - Зеленский

Украина начинает работу с ЕС над новыми санкциями против России

Украина начинает работать с Евросоюзом над следующим пакетом санкций против России. Об этом написал в телеграме президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Наконец утвержден 19-й пакет санкций Евросоюза - спасибо за это. И мы обязательно синхронизируем этот пакет в украинской юрисдикции", - отметил Зеленский.

Также читайте: Китайские госкомпании приостанавливают закупку российской нефти из-за опасений санкций США, - Reuters

По словам президента, важно, чтобы элементы этого пакета поддерживали и другие европейские страны за пределами ЕС, в частности - Великобритания, Норвегия и Швейцария.

"Конечно, уже начинаем работать с Евросоюзом и над следующим санкционным пакетом - Россия должна чувствовать реальные потери от своей войны", - сообщил глава государства.

Также читайте: Трамп еще больше разочаровался в России после разговора Рубио с Лавровым, - Axios

Он также назвал эффективным американское решение по санкциям против российских нефтяных компаний.

Зеленский подчеркнул важность поддержки всех европейских партнеров в ограничении российских поставок.

"Партнеры нас слышат и учитывают наши предложения. Все уже просто устали от того, что Россия постоянно обманывает мир и считает, что им там, в Москве, ничего за это не будет", - сказал президент.

Также он добавил, что координации во введении санкций будет больше, и сильные экономические ограничения - ключ к завершению войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что реальные последствия новых американских санкций против России можно будет оценить через полгода.

Европа (2109) Зеленский Владимир (22382) россия (97792) санкции (11960)
Президент США Дональд Трамп відповів на удаваний оптимізм Владіміра Путіна щодо невразливості Росії до санкцій.

Відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі чи не помиляється Володимир Путін, коли стверджує, що https://zn.ua/ukr/POLITICS/putin-prokomentuvav-novi-sanktsiji-vid-trampa-ta-skasuvannja-samitu-u-budapeshti.html нові санкції США не матимуть жодного серйозного впливу на російську економіку, американський президент запропонував зачекати пів року.

"Я радий, що він так думає. Це добре. Я повідомлю вам про це через шість місяців. Подивимося, як все складеться", - сказав Трамп.
24.10.2025 02:58 Ответить
Чмо тупориле. Воно "починає роботу"...Геть блазня безтолкового!
24.10.2025 07:14 Ответить
 
 