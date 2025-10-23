Китайские госкомпании временно приостанавливают закупки российской нефти из-за опасений санкций США, - Reuters

Ряд крупных государственных нефтекомпаний Китая временно остановили закупку российской нефти, транспортируемой морем, из-за риска попадания под американские санкции.

Речь идет о компаниях PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, которые, по данным агентства, по меньшей мере краткосрочно воздержатся от покупки российского сырья. Ни одна из них не предоставила комментариев журналистам.

Отмечается, что Китай ежедневно импортирует около 1,4 млн баррелей российской нефти морским путем, значительную часть которой покупают независимые нефтеперерабатывающие компании. По данным источников, они также могут временно сократить закупки, чтобы оценить влияние новых санкций, но будут стремиться сохранить возможность импортировать нефть из России.

Кроме того, "Роснефть" и "Лукойл" преимущественно продают свою нефть в Китай через посредников, а не напрямую государственным компаниям.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

