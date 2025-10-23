РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8496 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России
1 335 5

Китайские госкомпании временно приостанавливают закупки российской нефти из-за опасений санкций США, - Reuters

Китай

Ряд крупных государственных нефтекомпаний Китая временно остановили закупку российской нефти, транспортируемой морем, из-за риска попадания под американские санкции.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Речь идет о компаниях PetroChina, Sinopec, CNOOC и Zhenhua Oil, которые, по данным агентства, по меньшей мере краткосрочно воздержатся от покупки российского сырья. Ни одна из них не предоставила комментариев журналистам.

Отмечается, что Китай ежедневно импортирует около 1,4 млн баррелей российской нефти морским путем, значительную часть которой покупают независимые нефтеперерабатывающие компании. По данным источников, они также могут временно сократить закупки, чтобы оценить влияние новых санкций, но будут стремиться сохранить возможность импортировать нефть из России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп еще больше разочаровался в России после разговора Рубио с Лавровым, - Axios

Кроме того, "Роснефть" и "Лукойл" преимущественно продают свою нефть в Китай через посредников, а не напрямую государственным компаниям.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции США против российских нефтяных компаний вызвали беспокойство в Китае, - Bloomberg

Автор: 

Китай (3225) нефть (2045) санкции (11948) США (28125)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
БРЕХНЯ!
показать весь комментарий
23.10.2025 16:43 Ответить
Ну, те що я і казав. Китай не буде сваритися з США по дорослому.
показать весь комментарий
23.10.2025 16:50 Ответить
Ну на самом деле конечно же придумают какой то схематоз и нефть покупать будут. Но! Это закон бизнеса - если у покупателя от сотрудничества с продавцом начинает болеть геморрой - а даже если и не начинает но есть риск что заболит - это лечится только одним способом - большими дополнительными скидками. И китайцы при любом раскладе своего не упустят, скажут что готовы брать по 40 - будут продавать и по 40 - потому что больше девать черную жыжу некуда.
показать весь комментарий
23.10.2025 16:56 Ответить
"это лечится только одним способом - большими дополнительными скидками"

есть нюанс, если санкции будут серьезно работать, то покупатель также подпадает под санкции. китай покупает не только у раши. захотят ли другие продавцы работать с подсанкционными компаниями?
показать весь комментарий
23.10.2025 17:05 Ответить
Сейчас вылезет синюшный алкапокалипсис медведев И выдаст :.. Нам санкции не страшны.. Не смешите мои искандеры... Денег нет, вы держитесь... Абр.. Абрвал!
показать весь комментарий
23.10.2025 17:32 Ответить
 
 