Китайські держкомпанії тимчасово зупиняють закупівлю російської нафти через побоювання санкцій США, - Reuters

Низка великих державних нафтокомпаній Китаю тимчасово зупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем, через ризик потрапляння під американські санкції.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про компанії PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil, які, за даними агентства, щонайменше короткостроково утримаються від купівлі російської сировини. Жодна з них не надала коментарів журналістам.

Зазначається, що Китай щодня імпортує близько 1,4 млн барелів російської нафти морським шляхом, значну частину якої купують незалежні нафтопереробні компанії. За даними джерел, вони також можуть тимчасово скоротити закупівлі, щоб оцінити вплив нових санкцій, але прагнутимуть зберегти можливість імпортувати нафту з Росії.

Крім того, "Роснефть" і "Лукойл" переважно продають свою нафту до Китаю через посередників, а не напряму державним компаніям.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

