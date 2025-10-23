УКР
Новини Санкції США проти Росії
961 5

Китайські держкомпанії тимчасово зупиняють закупівлю російської нафти через побоювання санкцій США, - Reuters

Китай

Низка великих державних нафтокомпаній Китаю тимчасово зупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем, через ризик потрапляння під американські санкції.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Йдеться про компанії PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil, які, за даними агентства, щонайменше короткостроково утримаються від купівлі російської сировини. Жодна з них не надала коментарів журналістам.

Зазначається, що Китай щодня імпортує близько 1,4 млн барелів російської нафти морським шляхом, значну частину якої купують незалежні нафтопереробні компанії. За даними джерел, вони також можуть тимчасово скоротити закупівлі, щоб оцінити вплив нових санкцій, але прагнутимуть зберегти можливість імпортувати нафту з Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп ще більше розчарувався у Росії після розмови Рубіо з Лавровим, - Axios

Крім того, "Роснефть" і "Лукойл" переважно продають свою нафту до Китаю через посередників, а не напряму державним компаніям.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Санкції США проти російських нафтових компаній викликали занепокоєння в Китаї, - Bloomberg

Автор: 

Китай (4974) нафта (5982) санкції (12870) США (24594)
Сортувати:
БРЕХНЯ!
показати весь коментар
23.10.2025 16:43 Відповісти
Ну, те що я і казав. Китай не буде сваритися з США по дорослому.
показати весь коментар
23.10.2025 16:50 Відповісти
Ну на самом деле конечно же придумают какой то схематоз и нефть покупать будут. Но! Это закон бизнеса - если у покупателя от сотрудничества с продавцом начинает болеть геморрой - а даже если и не начинает но есть риск что заболит - это лечится только одним способом - большими дополнительными скидками. И китайцы при любом раскладе своего не упустят, скажут что готовы брать по 40 - будут продавать и по 40 - потому что больше девать черную жыжу некуда.
показати весь коментар
23.10.2025 16:56 Відповісти
"это лечится только одним способом - большими дополнительными скидками"

есть нюанс, если санкции будут серьезно работать, то покупатель также подпадает под санкции. китай покупает не только у раши. захотят ли другие продавцы работать с подсанкционными компаниями?
показати весь коментар
23.10.2025 17:05 Відповісти
Сейчас вылезет синюшный алкапокалипсис медведев И выдаст :.. Нам санкции не страшны.. Не смешите мои искандеры... Денег нет, вы держитесь... Абр.. Абрвал!
показати весь коментар
23.10.2025 17:32 Відповісти
 
 