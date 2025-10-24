Україна починає роботу з ЄС над новими санкціями проти Росії, - Зеленський
Україна починає працювати з Євросоюзом над наступним пакетом санкцій проти Росії. Про це написав у телеграмі президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Нарешті затверджений 19-й пакет санкцій Євросоюзу - дякую за це. І ми обов’язково синхронізуємо цей пакет в українській юрисдикції", – зазначив Зеленський.
За словами президента, важливо, щоб елементи цього пакету підтримували й інші європейські країни поза межами ЄС, зокрема Велика Британія, Норвегія та Швейцарія.
"Звісно, вже починаємо працювати із Євросоюзом і над наступним санкційним пакетом – Росія повинна відчувати реальні втрати від своєї війни", – повідомив глава держави.
Він також назвав ефективним американське рішення щодо санкцій проти російських нафтових компаній.
Зеленський підкреслив важливість підтримки всіх європейських партнерів у обмеженні російського постачання.
"Партнери нас чують і враховують наші пропозиції. Всі вже просто втомилися від того, що Росія постійно дурить світ і вважає, що їм там, у Москві, нічого за це не буде", – сказав президент.
Також він додав, що координації у запровадженні санкцій буде більше, і сильні економічні обмеження – ключ до завершення війни.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що реальні наслідки нових американських санкцій проти Росії можна буде оцінити через пів року.
Відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі чи не помиляється Володимир Путін, коли стверджує, що https://zn.ua/ukr/POLITICS/putin-prokomentuvav-novi-sanktsiji-vid-trampa-ta-skasuvannja-samitu-u-budapeshti.html нові санкції США не матимуть жодного серйозного впливу на російську економіку, американський президент запропонував зачекати пів року.
"Я радий, що він так думає. Це добре. Я повідомлю вам про це через шість місяців. Подивимося, як все складеться", - сказав Трамп.