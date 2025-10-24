Україна починає роботу з ЄС над новими санкціями проти Росії, - Зеленський

Україна починає працювати з Євросоюзом над наступним пакетом санкцій проти Росії. Про це написав у телеграмі президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Нарешті затверджений 19-й пакет санкцій Євросоюзу - дякую за це. І ми обов’язково синхронізуємо цей пакет в українській юрисдикції", – зазначив Зеленський.

За словами президента, важливо, щоб елементи цього пакету підтримували й інші європейські країни поза межами ЄС, зокрема Велика Британія, Норвегія та Швейцарія.

"Звісно, вже починаємо працювати із Євросоюзом і над наступним санкційним пакетом – Росія повинна відчувати реальні втрати від своєї війни", – повідомив глава держави.

Він також назвав ефективним американське рішення щодо санкцій проти російських нафтових компаній.

Зеленський підкреслив важливість підтримки всіх європейських партнерів у обмеженні російського постачання.

"Партнери нас чують і враховують наші пропозиції. Всі вже просто втомилися від того, що Росія постійно дурить світ і вважає, що їм там, у Москві, нічого за це не буде", – сказав президент.

Також він додав, що координації у запровадженні санкцій буде більше, і сильні економічні обмеження – ключ до завершення війни.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що реальні наслідки нових американських санкцій проти Росії можна буде оцінити через пів року.

