Берлін хоче вивести німецький підрозділ "Роснєфті" з-під санкцій США, - Reuters

Берлін хоче звільнення від санкцій США німецького бізнесу нафтової компанії "Роснєфть".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Джерела повідомили, що після того, як німецькі банки заявили, що санкції можуть завадити їм співпрацювати з місцевим постачальником енергії, Німеччина захотіла отримати від США звільнення від санкцій щодо німецького бізнесу російської нафтової компанії.

Німецький бізнес "Роснєфті" контролюється владою країни, але належить Росії. До нього входять частки в нафтопереробних заводах Schwedt, MiRo і Bayernoil. Він був переданий під управління уряду в 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Речник Міністерства економіки Німеччини заявив, що санкції США не повинні застосовуватися до німецького бізнесу "Роснєфті", оскільки він був відокремлений від своєї російської материнської компанії та перебуває під контролем Німеччини.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Трамп вважає, що реальні наслідки нових американських санкцій проти Росії можна буде оцінити через пів року.

