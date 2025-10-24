УКР
Новини Санкції США проти Росії
4 053 41

Берлін хоче вивести німецький підрозділ "Роснєфті" з-під санкцій США, - Reuters

Санкції США. Берлін хоче захистити німецький підрозділ Роснєфті

Берлін хоче звільнення від санкцій США німецького бізнесу нафтової компанії "Роснєфть".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Джерела повідомили, що після того, як німецькі банки заявили, що санкції можуть завадити їм співпрацювати з місцевим постачальником енергії, Німеччина захотіла отримати від США звільнення від санкцій щодо німецького бізнесу російської нафтової компанії.

Німецький бізнес "Роснєфті" контролюється владою країни, але належить Росії. До нього входять частки в нафтопереробних заводах Schwedt, MiRo і Bayernoil. Він був переданий під управління уряду в 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Речник Міністерства економіки Німеччини заявив, що санкції США не повинні застосовуватися до німецького бізнесу "Роснєфті", оскільки він був відокремлений від своєї російської материнської компанії та перебуває під контролем Німеччини.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

Трамп вважає, що реальні наслідки нових американських санкцій проти Росії можна буде оцінити через пів року.

Німеччина (7804) росія (68657) санкції (12910) Роснафта (324)
+18
допоки Європа не позбудеться усього кацапського бізнесу - ніхєра порядку у світі не буде
24.10.2025 09:18
+18
Ви українці воюйте щоб нам добре жилося.....
24.10.2025 09:22
+7
Видно ще багато німців сидить на зарплаті у пуйла.
24.10.2025 09:42
Видно ще багато німців сидить на зарплаті у пуйла.
24.10.2025 09:42
Та, да, поналивайте.
А то вам ведмедчук на розводі не довів, що, Німеччина у перші місяці 22- го року забрала вс газонафто інфра структуру , що належала роісії у державне управління.
Все, нема там ваших, чуваки.
24.10.2025 10:55
Ви зловтішаєтеся, що українська енергетична система перейшла від одного друга пуйла до інших друзів пуйла, а зеленим нічого не дісталося, так я розумію?
24.10.2025 12:14
До яких " друзів пуйла " перейшла " система"? Яка саме " система""?
24.10.2025 16:33
Твая мая нє панімайт
24.10.2025 21:42
Попередник Меркель канцлер Німеччини Герхард Шредер сидить на рашистській зарплаті, яка в середньому становить 1,5 мільйона євро на рік як глава ради директорів North European Gas Pipeline Company (NEGPC). За останніми даними, його рахунок для зарплати від "Газпрому" був заблокований німецьким банком через загрозу санкцій США. І це лише офіційна зарплата для екс канцлера Німеччини від рашистів.
24.10.2025 11:22
себе такое тоже скажи у тебя по двору труба з расейским дероьмом пашет24/7
24.10.2025 10:49
Це дещо про корупцію у Німеччині
24.10.2025 09:30
це не коррупція,це дещо інше,і це гірше корупції бо державного масштабу.....соьогодні на камеру тобі співчувають,жмуть руки та запевняють свої співчуття та співучасть,а за спиною навіть не стараючись приховуватися торгують з тим з накого якби накладаєш санкції...
24.10.2025 09:44
Німецький бізнес "роснєфті" контролюється владою країни, але належить росії

меркель і гельмут коль аплодують стоячи . Все по їх канонам
24.10.2025 09:39
Міндічю можна мати бізнес на рассії, тому що він друг найвеличнішого Лідора. А фріци хто такі?
24.10.2025 09:44
Ну,капрал Фріц Шредер був вбитий росіянами в Румунії в 1944, в боротьбі за "нєфть-матушку". Його син, якого він ніколи не бачив, Герхард Шредер, за нафту боровся ефективніше - то очолював раду директорів Роснєфті, то раду акціонерів Північного потоку...
Отакий синок - за нафту продав навіть пам'ять про вбитого батька...
Отакий синок - за нафту продав навіть пам'ять про вбитого батька...
24.10.2025 10:43
Синок зробив "правильні" висновки: щоб не бути вбитим кацапами треба під них лягти (це типу німецький Кадиров).
24.10.2025 12:17
І вийшло так, як писав О. Олесь !

___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
24.10.2025 09:47
Знаєте, після таких новин, навіть Орбан заслуговує якось більше поваги, ніж ці "партнери"... Він хоча б не приховує свою позицію.
24.10.2025 09:47
Та скільки можна срати , Німеччина нам найбільше допомагає , як фінансово, так і зброєю. Ну заробляють вони на нафті, а чому ми не дивимось на себе, коли всякі міндічі заробляють гроші в росії, коли ми доставляємо роснафту в Угорщину, Словаччину і такого купа, чи нам можна, бо ми білі і пухнасті, а іншим зась? Хлопці, шевеліть трішки мозгами! Та в першу чергу нашій риго-зеленій владі вигідна війна, бо бабаси течуть їм рікою в кишені!
24.10.2025 09:50
Нажаль половина напевно нашого суспільства, ще живе в рожевих окулярах. Весь світ їм винен щось.
24.10.2025 09:56
Меркєль і Шрьодер
24.10.2025 10:06
Управління німецьке, а прибутки чиї?
24.10.2025 10:07
Прибутки на 40% російські.
24.10.2025 10:08
Але ж нафта з рашки, а прибутки в рашку. То чого ж звільняти? На те воно і санкції.
24.10.2025 10:21
Ось вам і підкилимні пацюки. Однією рукою вони допомагають Україні, а іншою рятують Сосію і вимагають щоб Україна капітулювала. Не дарма вони вимагають закінчення війни на любих умовах московського режиму.
24.10.2025 10:44
Ну от - і "поперло лайно з-під кришки"... Хто там кричав про "вжиття санкцій, щоб зупинить агресивну війну"? ПРямо, як наш "мудрий нарід" - "Я проти корупції в країні, але мені особисто, треба якось "порішать"...
24.10.2025 10:46
Для того, що б щось писати, потрібно мати інфрмацію на технічно мінімальному рівні.
Оскільки ти її не маєш, то:
Під час Меркель, роісяни викупили всі крупні німецькі газосховища, і два нафтопеперобних завода.
Після вторгнення 22 року, Німеччина у лютому- березні забрала всю цю інфраструктуру у росіян під державний контроль Тому, що це кртитична для існування держави інфраструктура.
Не націоналізувала. Якщо ти юрист, то повинен розуміти, які мають бути підстави і для цього і яка це процедура і на скільки років.
Головне
1. Роісянам воно належить на праві власності, але контроль у держави.ФРН.
2. Без функціонуванея цієї інфраструктури неможливо нормальне існування єкономіки ФРН.
3.Безумовно, санкції знімуть на ці заводи. І на газосховища.
4. Україна фізично здійснює поставки палива з ринку ФРН, у тому числі із цих заводів.
24.10.2025 11:11
Рибонько! Я й не претендую на "високий технічний рівень"... Бо дивлюся на це з юридичної та політичної точки зору... Бо тут саме сфера міжнародної політики та міжнародного права... А "технічна сфера" - це вже "вторинне"... Бо саме політики допустили захоплення ключових сфер економіки Німеччини, в руки підприємців (фактично ворожої) країни...
24.10.2025 13:01
Тут немає " технічних термінів". Під цим словосполученням розумієься розуміння людиною предмету обговорення.
Так от, " міжнародна політитика" і фактичний стан справ тут є таким, як було описано.
24.10.2025 16:30
Не треба "вертіть сракою"... Про "високий технічний рівень" писав не я... Це РАЗ!...
Я маю вищу юридичну освіту, тому політологія та міжнародне право - це мої ведучі області знань. Це ДВА!...
У Вас є юридична освіта, і Ви "розумієте предмет обговорення"? Бо предметом обговорення", з моєї точки зору, тут є питання міжнародної політики та права... А у Вас що є "предметом обговорення"? "Технічні питання", які, потім, уже "не мають стосунку до "техніки"? Так про що ж Ваша перша "простиня"? І хто ж з нас обох, не розуміє "предмету обговорення"?!!!
24.10.2025 16:40 Відповісти
Чувак, ти навіть сам не розумієш, наскільки ти маєш обмежений рівень.
Ти - наявний стенд з демонстрацІї синдрому Даннінга-Крюгєра.
Це, коли людина, що має обженний рівнь IQ, і не володіє предметом обговорення намагається висловити власну думку, щодо цього предмету.
У тебе, крім словесного про..у, є питання по суті?
Чи ти й надалі будеш смішити, розказуючи який ти " Напольон околовсячєскіх наук"?
24.10.2025 16:53 Відповісти
Рибонько! Я не "чувак". "Чуваком" ( з американського сленгу), називають молодого чоловіка, з близького кола того, хто це каже... Ми з тобою ніколи не зустрічалися та близько не спілкувалися... У нас, з тобою, навіть різні вікові категорії. Судячи з твого "сленгу", ти мені і в дочки не годишся - бо навіть моєму старшому внукові, уже півтора десятка років. То який же я, для тебе, "чувак"?
Потім, перед тим, як когось звинуватить у "незнанні предмету обговорення", треба самому ним володіть... Судячи з твоєї писанини - ти, взагалі не розумієш, про що я веду мову... Тобто, вживаєш терміни, суті яких для тебе мають "мутне" значення, лише для того, щоб надать своєму "словоблуддю" більшої значущості.... Але це не мої проблеми - а ТВОЇ...
Я читав, останні дні, критичні висловлювання форумчан, стосовно твоєї розумової обмеженості, і, навіть, був невдоволений їх категоричністю... Хотів заперечить - але стримався. Бо це мене, напряму , не стосувалося... Бачу, що я вирішив правильно...
24.10.2025 17:11 Відповісти
Чувак, ти по суті питання здатен висловлюватися, чи тільки можеш займатися словесним прон..м?
Можеш апелювати по суті тобі роз'ясненого- апелюй. Не здатен, проходь повз, няньок тут немає.
Ніхто соплі тут один одному не витирає.
24.10.2025 17:50 Відповісти
Послухай, "соско"... "Іди туди, куди не ходять поїзди...". Ще я від дур малолітніх, недоумкуватих, зауваження не вислуховував...
24.10.2025 18:16 Відповісти
" п с", коли люди кажуть про " технічний мінімум" у обговеренні будь- якого питання, навіть у літературі, це є СЛЕНГОМ. Якщо тобі значення цього терміну, не знайомо, його значення є у інтернеті.
24.10.2025 16:55 Відповісти
А ви помирайте за наш бізнес... Українці - кончені ідіоти, понаходили собі "партнерів" - мерзот лицемірних. Це наші хлопці "Щит " цієї Європи?! Та пішла вона на х*й, разом з кацапнею!
24.10.2025 11:01 Відповісти
Шрьодер і Меркєль після введення санкцій почуваються некомфортно ось і занили.
24.10.2025 11:44 Відповісти
І в цьому вся "коаліція рішучих". рішуче підтримувати свої інтереси-стільки, скільки буде потрібно.
24.10.2025 13:07 Відповісти
 
 