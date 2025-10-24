Берлін хоче вивести німецький підрозділ "Роснєфті" з-під санкцій США, - Reuters
Берлін хоче звільнення від санкцій США німецького бізнесу нафтової компанії "Роснєфть".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Джерела повідомили, що після того, як німецькі банки заявили, що санкції можуть завадити їм співпрацювати з місцевим постачальником енергії, Німеччина захотіла отримати від США звільнення від санкцій щодо німецького бізнесу російської нафтової компанії.
Німецький бізнес "Роснєфті" контролюється владою країни, але належить Росії. До нього входять частки в нафтопереробних заводах Schwedt, MiRo і Bayernoil. Він був переданий під управління уряду в 2022 році після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Речник Міністерства економіки Німеччини заявив, що санкції США не повинні застосовуватися до німецького бізнесу "Роснєфті", оскільки він був відокремлений від своєї російської материнської компанії та перебуває під контролем Німеччини.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.
Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
Трамп вважає, що реальні наслідки нових американських санкцій проти Росії можна буде оцінити через пів року.
А то вам ведмедчук на розводі не довів, що, Німеччина у перші місяці 22- го року забрала вс газонафто інфра структуру , що належала роісії у державне управління.
Все, нема там ваших, чуваки.
меркель і гельмут коль аплодують стоячи . Все по їх канонам
Отакий синок - за нафту продав навіть пам'ять про вбитого батька...
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________
╬
Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на ката, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і цілою могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
Оскільки ти її не маєш, то:
Під час Меркель, роісяни викупили всі крупні німецькі газосховища, і два нафтопеперобних завода.
Після вторгнення 22 року, Німеччина у лютому- березні забрала всю цю інфраструктуру у росіян під державний контроль Тому, що це кртитична для існування держави інфраструктура.
Не націоналізувала. Якщо ти юрист, то повинен розуміти, які мають бути підстави і для цього і яка це процедура і на скільки років.
Головне
1. Роісянам воно належить на праві власності, але контроль у держави.ФРН.
2. Без функціонуванея цієї інфраструктури неможливо нормальне існування єкономіки ФРН.
3.Безумовно, санкції знімуть на ці заводи. І на газосховища.
4. Україна фізично здійснює поставки палива з ринку ФРН, у тому числі із цих заводів.
Так от, " міжнародна політитика" і фактичний стан справ тут є таким, як було описано.
Я маю вищу юридичну освіту, тому політологія та міжнародне право - це мої ведучі області знань. Це ДВА!...
У Вас є юридична освіта, і Ви "розумієте предмет обговорення"? Бо предметом обговорення", з моєї точки зору, тут є питання міжнародної політики та права... А у Вас що є "предметом обговорення"? "Технічні питання", які, потім, уже "не мають стосунку до "техніки"? Так про що ж Ваша перша "простиня"? І хто ж з нас обох, не розуміє "предмету обговорення"?!!!
Ти - наявний стенд з демонстрацІї синдрому Даннінга-Крюгєра.
Це, коли людина, що має обженний рівнь IQ, і не володіє предметом обговорення намагається висловити власну думку, щодо цього предмету.
У тебе, крім словесного про..у, є питання по суті?
Чи ти й надалі будеш смішити, розказуючи який ти " Напольон околовсячєскіх наук"?
Потім, перед тим, як когось звинуватить у "незнанні предмету обговорення", треба самому ним володіть... Судячи з твоєї писанини - ти, взагалі не розумієш, про що я веду мову... Тобто, вживаєш терміни, суті яких для тебе мають "мутне" значення, лише для того, щоб надать своєму "словоблуддю" більшої значущості.... Але це не мої проблеми - а ТВОЇ...
Я читав, останні дні, критичні висловлювання форумчан, стосовно твоєї розумової обмеженості, і, навіть, був невдоволений їх категоричністю... Хотів заперечить - але стримався. Бо це мене, напряму , не стосувалося... Бачу, що я вирішив правильно...
Можеш апелювати по суті тобі роз'ясненого- апелюй. Не здатен, проходь повз, няньок тут немає.
Ніхто соплі тут один одному не витирає.