48 дітей перебували в укритті дитсадка в момент російського удару. В ОВА розповіли про стан постраждалих у Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники локалізували пожежу у дитсадку у Харкові після ворожого удару. На момент обстрілу в укритті перебували 48 дітей, всіх евакуювали в безпечне місце.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 1 людина загинула, ще 6 постраждали.

Крім того, виникла пожежа у багатоквартирному будинку та недіючій складській будівлі.

На місці працюють всі служби міста. Триває ліквідація наслідків російського удару БпЛА по місту.

















Ранкову атаку на місто також прокоментував голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, усі діти перебували в укритті і не постраждали. Наразі дітей оглянули лікарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару РФ по дитсадку в Харкові: загинула людина, 7 постраждалих. У дітей гостра реакція на стрес. ФОТОрепортаж

Стан поранених

Загалом поранено 6 людей: двоє чоловіків і четверо жінок. У постраждалих – вибухові травми, забої. Одна жінка зазнала травматичної ампутації ноги, ще одна – з опіками близько 20%.

Усім надається необхідна медична допомога.

На жаль, один чоловік загинув внаслідок тяжких травм.























Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що "шахеди" влучили у садок у Харкові. Загинула людина. Дані про поранених дітей не підтвердились.

Комбінована атака 22 жовтня 2025 року

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі