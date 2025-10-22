УКР
Новини Фото Атака безпілотників на Харків
4 134 12

48 дітей перебували в укритті дитсадка в момент російського удару. В ОВА розповіли про стан постраждалих у Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Рятувальники локалізували пожежу у дитсадку у Харкові після ворожого удару. На момент обстрілу в укритті перебували 48 дітей, всіх евакуювали в безпечне місце.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 1 людина загинула, ще 6 постраждали.

Крім того, виникла пожежа у багатоквартирному будинку та недіючій складській будівлі.

На місці працюють всі служби міста. Триває ліквідація наслідків російського удару БпЛА по місту.

Харків після атаки шахедів 22 жовтня
Харків після атаки шахедів 22 жовтня
Харків після атаки шахедів 22 жовтня
Харків після атаки шахедів 22 жовтня
Харків після атаки шахедів 22 жовтня
Харків після атаки шахедів 22 жовтня
Харків після атаки шахедів 22 жовтня
Харків після атаки шахедів 22 жовтня

Ранкову атаку на місто також прокоментував голова ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, усі діти перебували в укритті і не постраждали. Наразі дітей оглянули лікарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару РФ по дитсадку в Харкові: загинула людина, 7 постраждалих. У дітей гостра реакція на стрес.

Стан поранених

Загалом поранено 6 людей: двоє чоловіків і четверо жінок. У постраждалих – вибухові травми, забої. Одна жінка зазнала травматичної ампутації ноги, ще одна – з опіками близько 20%.

Усім надається необхідна медична допомога.

На жаль, один чоловік загинув внаслідок тяжких травм.

Харків після обстрілу
Харків після обстрілу
Харків після обстрілу
Харків після обстрілу
Харків після обстрілу
Харків після обстрілу
Харків після обстрілу
Харків після обстрілу
Харків після обстрілу

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що "шахеди" влучили у садок у Харкові. Загинула людина. Дані про поранених дітей не підтвердились.

Комбінована атака 22 жовтня 2025 року

Що передувало?

Раніше повідомлялося про те, що вечері 21 жовтня Росія атакує Україну ударними безпілотниками. Також Цензор.НЕТ інформував, що РФ атакує Київ балістикою, у місті працює ППО.

На ранок стало відомо, що через ворожу атаку у Києві загинула людина, горить багатоповерхівка у Дніпровському районі. Також під ударом перебувало Запоріжжя. У місті 13 постраждалих, спалахнули пожежі у будинках. Окрім того, війська РФ атакували Полтавщину, пошкоджено нафтові підприємства.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

Рашисько-фашискі *****, не думайте що потім будете говорити ви ні при чому, кожному мешканцю рашки та їхнім наступним поколінням не вдасться "відмазатися" від вбивства Українців !
показати весь коментар
22.10.2025 13:23 Відповісти
поговоріть з нмии - ЇМ чхати. Вони гордяться. Як гордяться і голодомором і виселеннями і всім іншим

Вони не хочуть "відмазуватись" - вони хочуть навпаки бути причетними до цього
показати весь коментар
22.10.2025 13:28 Відповісти
Будь ти проклятим, ******, разом із своїм виводком, аж до сьомого коліна!! Здохніть, виродки сруськаі!
Буде тобі враже, як Українка скаже!!
показати весь коментар
22.10.2025 13:23 Відповісти
******* казав Рудому Донни що гинуть тільки військові, він повірив.
показати весь коментар
22.10.2025 13:27 Відповісти
Рижу паклю треба привезти в Харків і макнути в те що робить русня їбуча!!!!
показати весь коментар
22.10.2025 13:33 Відповісти
Тварі кончені. А трампон хоче ще про щось з ****** говорити???
показати весь коментар
22.10.2025 13:36 Відповісти
І після цього ЕС впустить лисого вбивцю ?????
показати весь коментар
22.10.2025 13:39 Відповісти
ТІЛЬКІ ГААГА
показати весь коментар
22.10.2025 13:42 Відповісти
Я надеюсь Мелании "отправили письмо" - пусть посмотрит на слезы детей и перечитает ответ от "благодетеля всея рУси" HUYLA ...
И пора ей что-то делать со своим Трампоном - нужно пательней хорошенько йо,,,нуть его по рыжей голове - может там прояснится ...
показати весь коментар
22.10.2025 13:47 Відповісти
Тут багато пишуть під іноземними прапорцями , напишіть - у ваших країнах знають про цю подію ?
показати весь коментар
22.10.2025 14:13 Відповісти
бл@ть..гитлер не задавил этих **** пришельцев в наш мир...
показати весь коментар
22.10.2025 14:18 Відповісти
Це вже якими кінченими виродками треба бути щоб свідомо обстрілювати дит. садок ,щоб ви виздихали рашиські варвари ,путін коли ти нарешті здохнеш мільйони благають ?
показати весь коментар
22.10.2025 15:21 Відповісти
 
 