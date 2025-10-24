РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9016 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России Удар РФ по детсаду Харькова
5 097 16

Трамп объявил новые санкции против Москвы после удара РФ по детскому саду в Харькове, - CNN

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп решил ввести новый пакет санкций против России после атаки дронов на детский сад в Харькове.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

Глава Белого дома принял решение о санкциях в течение нескольких часов после российского удара. На видео с места происшествия видно, как люди выбегают из горящего здания с детьми на руках - этот инцидент стал переломным моментом для президента.

По данным источников, Трамп действовал "на инстинктах" и решил изменить подход к Владимиру Путину. "И вот президент намекнул: его "инстинкты" подсказывают ему, что пора двигаться в другом направлении с Путиным", - говорится в материале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп решил не накладывать самый жесткий вариант санкций, поскольку хочет переговоров с Россией, - WSJ

Давление союзников

На Трампа также давили сенатор Линдси Грэм и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, которые призвали как можно быстрее принять санкции. "Мы хотим сделать все возможное, чтобы поддержать усилия президента, его команды и наших союзников, направленные на прекращение кровопролития и его мирное завершение", - сказал Тьюн.

Президент, по словам чиновников, вспомнил, что "жесткость привела к действиям" во время переговоров по Газе. Трамп рассматривал возможность санкций еще с момента возвращения в Белый дом в январе, но окончательно решил после серии российских атак на гражданские объекты Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Потери неизбежны": В Кремле оценили последствия первых санкций от Трампа, - Bloomberg

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Удар РФ по детсаду в Харькове

Напомним, что в среду, 22 октября, РФ ударила беспилотником по детскому саду в Харькове. Известно об одном погибшем, есть пострадавшие.

На момент обстрела в укрытии находились 48 детей, всех эвакуировали в безопасное место.

Смотрите также: Влияние новых санкций США на Россию станет понятным через шесть месяцев, - Трамп. ВИДЕО

Автор: 

санкции (11960) США (28140) Трамп Дональд (6938)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ще б показали та розказали йому історію цього фото:
показать весь комментарий
24.10.2025 11:32 Ответить
+7
а я писав - покажіть це Трампу і показали
показать весь комментарий
24.10.2025 11:11 Ответить
+5
Тепер "Томагавки" ***** давай!
показать весь комментарий
24.10.2025 11:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а я писав - покажіть це Трампу і показали
показать весь комментарий
24.10.2025 11:11 Ответить
Ще б показали та розказали йому історію цього фото:
показать весь комментарий
24.10.2025 11:32 Ответить
Теперь напиши, чтобы Трамп Томагавки выписал
показать весь комментарий
24.10.2025 11:39 Ответить
Хай би ще Трампу показали те, що про нього соловойови всілякі зі скабєєвими говорять...
показать весь комментарий
24.10.2025 11:59 Ответить
Тепер "Томагавки" ***** давай!
показать весь комментарий
24.10.2025 11:15 Ответить
Може зі зброї шось відсипле Україні? - на 2026 р 400млн - маленька Норвегія допомагає в рази більше
показать весь комментарий
24.10.2025 11:21 Ответить
Хочуть показати, що у Трампа є емпатія і керується він не лишеособистою вигодою, а й християнськими цінностями. 😊 Насправді - ні. Санкції Трамп ввів після того, як йому втовкмачили, що пфсля "чудової" телефоннної розмови з пуциним той знову підло вирішив Трампа підставити під ганьбу від преси, політичних конкурентів і навіть від власних виборців.
показать весь комментарий
24.10.2025 11:26 Ответить
От ми всі часто сваримо Трампа - і за його недалекоглядність в зовнішній політиці, і за недоречні симпатії до авторитарних лідерів, і за популізм, і за неадекватні бізнесові підходи в сферах де вони недоречні і ще багато за що - і цілком справедливо.
Але все ж в такі моменти чітко проглядається різниця між людьми і людоподібними виродками. Який би не був той Трамп - а от дітей йому шкода.
*********** натомість ніколи не було шкода ні своїх, ні чужих - єдиний раз коли цей моральний інвалід пустив сльозу - був момент його перевиборів на третій термін - недоносок розчулився на мітингу з приводу передачі трону від плюшевого алкодімона назад під його тухлу сраку. Абсолютно нелюдська почвара, варта тільки експериментів доктора Менгеле і кунсткамери.
показать весь комментарий
24.10.2025 11:29 Ответить
"Який би не був той Трамп - а от дітей йому шкода" - Епштейн мабуть міг би підтвердити ваші слова, але його вже нема серед живих...
показать весь комментарий
24.10.2025 11:35 Ответить
Я не спеціаліст з психіатрії, але мені здається що любити неповнолітніх дівчат і любити хлопчиків молодшого шкільного віку - мабуть трохи різні речі.
показать весь комментарий
24.10.2025 11:42 Ответить
Не будьте наївними - якби Трампу було притаманне те, що ви йому приписали, не було б ні телефонних дзвінків другу владіміру, ні здибанки з кумиром на Алясці, а Томагавки були б в Україні ще півроку тому.
показать весь комментарий
24.10.2025 11:58 Ответить
Одне ніяк не скасовує інше. Далека війна в далекій країні за незрозумілі тобі цілі - це одне. А відео з дітьми яких ця війна ледь не вбила - це те що апелює до людського в кожному в кого воно є.
показать весь комментарий
24.10.2025 12:27 Ответить
Ніт, шановний, це не перше відео і навіть не найкривавіше. І не факт навіть, що Трамп це відео бачив. До речі, Зєлєнскій у Овальному ксбінеті показував Трампу саме схожі відео - ви мабудь знаєте, чим це закінчилось. Тому дайте собі спокій у виправдовуванні Трампа - воно навіть йому не треба.
показать весь комментарий
24.10.2025 12:31 Ответить
А якби санкції були введені США в січні можливо б зараз вже війна ЗАКІНЧИЛАСЬ,а не трамп вже 9 місяців щось відкладає,шкодує.Скільки за цей час українців загинуло?Це теж на твоїй совісті Трамп.
показать весь комментарий
24.10.2025 11:31 Ответить
Добре що в шашлично-асфальтного лідора совість кольору білосніжної доріжки
показать весь комментарий
24.10.2025 11:43 Ответить
CNN написало ,те що вже сталось. про санкції проти "Роснефть" та "Лукойл"
НІЯКИХ санкцій інших не приймав Трамп..
показать весь комментарий
24.10.2025 11:38 Ответить
 
 