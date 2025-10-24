Трамп объявил новые санкции против Москвы после удара РФ по детскому саду в Харькове, - CNN

Президент США Дональд Трамп решил ввести новый пакет санкций против России после атаки дронов на детский сад в Харькове.

Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ.

Глава Белого дома принял решение о санкциях в течение нескольких часов после российского удара. На видео с места происшествия видно, как люди выбегают из горящего здания с детьми на руках - этот инцидент стал переломным моментом для президента.

По данным источников, Трамп действовал "на инстинктах" и решил изменить подход к Владимиру Путину. "И вот президент намекнул: его "инстинкты" подсказывают ему, что пора двигаться в другом направлении с Путиным", - говорится в материале.

Давление союзников

На Трампа также давили сенатор Линдси Грэм и лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, которые призвали как можно быстрее принять санкции. "Мы хотим сделать все возможное, чтобы поддержать усилия президента, его команды и наших союзников, направленные на прекращение кровопролития и его мирное завершение", - сказал Тьюн.

Президент, по словам чиновников, вспомнил, что "жесткость привела к действиям" во время переговоров по Газе. Трамп рассматривал возможность санкций еще с момента возвращения в Белый дом в январе, но окончательно решил после серии российских атак на гражданские объекты Украины.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Удар РФ по детсаду в Харькове

Напомним, что в среду, 22 октября, РФ ударила беспилотником по детскому саду в Харькове. Известно об одном погибшем, есть пострадавшие.

На момент обстрела в укрытии находились 48 детей, всех эвакуировали в безопасное место.

