48 детей находились в укрытии детского сада в момент российского удара. В ОВА рассказали о состоянии пострадавших в Харькове. ВИДЕО+ФОТО

Спасатели локализовали пожар в детсаду в Харькове после вражеского удара. На момент обстрела в укрытии находились 48 детей, всех эвакуировали в безопасное место.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 1 человек погиб, еще 6 пострадали.

Кроме того, возник пожар в многоквартирном доме и недействующем складском здании.

На месте работают все службы города. Продолжается ликвидация последствий российского удара БпЛА по городу.

Утреннюю атаку на город также прокомментировал глава ОГА Олег Синегубов.

По его словам, все дети находились в укрытии и не пострадали. Сейчас детей осмотрели врачи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия удара РФ по детсаду в Харькове: погиб человек, 7 пострадавших. У детей острая реакция на стресс. ФОТОрепортаж

Состояние раненых

Всего ранены 6 человек: двое мужчин и четверо женщин. У пострадавших - взрывные травмы, ушибы. Одна женщина получила травматическую ампутацию ноги, еще одна - с ожогами около 20%.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

К сожалению, один мужчина погиб в результате тяжелых травм.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что "шахеды" попали в садик в Харькове. Погиб человек. Данные о раненых детях не подтвердились.

Комбинированная атака 22 октября 2025 года

Ранее сообщалось о том, что вечером 21 октября Россия атакует Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что РФ атакует Киев баллистикой, в городе работает ПВО.

На утро стало известно, что из-за вражеской атаки в Киеве погиб человек, горит многоэтажка в Днепровском районе. Также под ударом находилось Запорожье. В городе 13 пострадавших, вспыхнули пожары в домах. Кроме того, войска РФ атаковали Полтавскую область, повреждены нефтяные предприятия.

детсад (433) обстрел (30124) Харьков (7794) Харьковская область (1757) Харьковский район (603)
+13
Рашисько-фашискі *****, не думайте що потім будете говорити ви ні при чому, кожному мешканцю рашки та їхнім наступним поколінням не вдасться "відмазатися" від вбивства Українців !
22.10.2025 13:23 Ответить
+11
Будь ти проклятим, ******, разом із своїм виводком, аж до сьомого коліна!! Здохніть, виродки сруськаі!
Буде тобі враже, як Українка скаже!!
22.10.2025 13:23 Ответить
+9
поговоріть з нмии - ЇМ чхати. Вони гордяться. Як гордяться і голодомором і виселеннями і всім іншим

Вони не хочуть "відмазуватись" - вони хочуть навпаки бути причетними до цього
22.10.2025 13:28 Ответить
