РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9888 посетителей онлайн
Новости Санкции США против России
2 871 16

Спецпредставитель Путина Дмитриев прибыл в США через несколько дней после введения санкций, - CNN

Спецпосланник Путина Дмитриев прибыл в США. Какова цель визита?

Спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников издания, это произошло через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп объявил о введении санкций против России.

Цель визита

Собеседники заявили, что Дмитриев встретится с представителями администрации Трампа, "чтобы продолжить обсуждение отношений между США и Россией".

Читайте: "Потери неизбежны": В Кремле оценили последствия первых санкций от Трампа, - Bloomberg

Известно, что после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года Минфин США ввел санкции против Дмитриева. Однако в апреле 2025 года, по данным CNN, правительство США временно отменило санкции против Дмитриева, чтобы позволить Государственному департаменту выдать ему визу для въезда в США.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Читайте: Трамп объявил новые санкции против Москвы после удара РФ по детскому саду в Харькове, - CNN

Автор: 

визит (3181) россия (97792) санкции (11960) США (28140)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
заїбали перекладачі. Він не Кирило, він кіріл.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:54 Ответить
+3
Білий дім може запросити до бальної зали дмітрієва ...там в Танго відпрацюють ідеї порятунку русні...
показать весь комментарий
24.10.2025 14:54 Ответить
+3
Та і українську зневажають. Немає такої форми "за кілька днів після..." Є форми "за кілька днів до..." і Через кілька днів після..." або "кілька днів після..."
показать весь комментарий
24.10.2025 15:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
заїбали перекладачі. Він не Кирило, він кіріл.
показать весь комментарий
24.10.2025 14:54 Ответить
Він тезка гундяя))
показать весь комментарий
24.10.2025 15:05 Ответить
Та і українську зневажають. Немає такої форми "за кілька днів після..." Є форми "за кілька днів до..." і Через кілька днів після..." або "кілька днів після..."
показать весь комментарий
24.10.2025 15:19 Ответить
Так це ж - цЄнзарЬ, сайт кацапскою пишеться, а потім перекладают, різні "цінові стелі" і т.д.
показать весь комментарий
24.10.2025 15:42 Ответить
Немає ніяких перекладачів, є Google перекладач.
показать весь комментарий
24.10.2025 15:37 Ответить
цей глист дмітрієв - землячок, з самого Києва !

.
показать весь комментарий
24.10.2025 15:39 Ответить
А батько і досі тут, 'науковець'. Скільки цього кацапського мотлоху в Україні. І вони її зневажають, ненавидять, а пенсії її отримують і хліб її жують, тварюки.
показать весь комментарий
24.10.2025 15:55 Ответить
Білий дім може запросити до бальної зали дмітрієва ...там в Танго відпрацюють ідеї порятунку русні...
показать весь комментарий
24.10.2025 14:54 Ответить
Краще б ламбаду станцювали.
показать весь комментарий
24.10.2025 15:38 Ответить
Маю думку, що після візіту, рудий імбецил відмінить санкції! 😁
показать весь комментарий
24.10.2025 15:08 Ответить
ніхто не здивується
показать весь комментарий
24.10.2025 15:37 Ответить
А чё не Ведмедев?!
показать весь комментарий
24.10.2025 15:11 Ответить
Дмітрієв з протилежного табору - він креатура майбутньої "Імператриці Катерини" і підсиджує сумну коняку та весь пітерський кагал
показать весь комментарий
24.10.2025 15:21 Ответить
Благодарить приехал. Сто пудов. Они ж на пользу.
показать весь комментарий
24.10.2025 15:14 Ответить
Спецпредставник Путіна Дмитрієв прибув до США, щоб передати їм болт, який росія поклала на запроваджені санкції.
показать весь комментарий
24.10.2025 15:48 Ответить
 
 