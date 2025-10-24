Спецпредставитель Путина Дмитриев прибыл в США через несколько дней после введения санкций, - CNN

Спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

Об этом пишет CNN, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников издания, это произошло через несколько дней после того, как президент Дональд Трамп объявил о введении санкций против России.

Цель визита

Собеседники заявили, что Дмитриев встретится с представителями администрации Трампа, "чтобы продолжить обсуждение отношений между США и Россией".

Известно, что после полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года Минфин США ввел санкции против Дмитриева. Однако в апреле 2025 года, по данным CNN, правительство США временно отменило санкции против Дмитриева, чтобы позволить Государственному департаменту выдать ему визу для въезда в США.

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

