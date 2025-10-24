Сенат США готує "тиждень Росії": розглянуть законопроєкти про санкції та використання активів РФ

Сенат США планує провести "тиждень Росії", під час якого відбудеться голосування за низку ключових законопроєктів, зокрема щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

За її словами, за очікуваннями сенатора Ліндсі Грема, під час "тижня Росії" Сенат розгляне законопроєкти REPO, про визнання Росії державою-спонсором тероризму, а також, можливо, законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025.

Санкції США проти РФ

Голова Комітету з закордонних справ Сенату Джеймс Ріш привітав нові санкції адміністрації президента Дональда Трампа проти Росії, засудивши удар по дитячому садку в Харкові. Він наголосив, що "українські діти заслуговують на життя без страху російської агресії" і заявив про готовність підтримати президента у встановленні миру.

Сенатор Том Тілліс підкреслив важливість ухвалення санкційного пакета для посилення тиску на Москву, а Ліндсі Грем повідомив, що розгляд законопроєктів триватиме 30 днів. Він також припустив можливість запровадження тарифів проти країн, які купують російську нафту.

Зустріч Стефанішиної з Гремом

Посол Стефанішина зазначила, що особисто зустрілася з Гремом, обговоривши ініціативи, спрямовані на "справедливий та сталий мир для України". Зокрема, вони торкнулися питань оголошення РФ державою-спонсором тероризму у разі неповернення українських дітей, а також реалізації закону REPO.

"Україна цінує послідовну позицію сенатора Грема з примушення РФ до миру та донесення правди про цю війну", - наголосила Стефанішина.

