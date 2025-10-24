УКР
Угорщина шукає спосіб обійти санкції США проти російських нафтових компаній, - Орбан

Угорщина підтримає санкції проти РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що його країна працює над пошуком шляхів обійти американські санкції, запроваджені проти російських нафтових компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

Про це він сказав в інтерв’ю угорському радіо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Орбан зазначив, що вже обговорював це питання з представниками угорської нафтогазової компанії MOL.

"Ми працюємо над тим, як обійти ці санкції", - заявив угорський прем’єр.

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, сумарна потужність яких становить 14,2 млн тонн нафти на рік, залежать від постачань російської нафти через трубопровід "Дружба".

Минулого року компанія вже мала труднощі з постачанням після того, як Україна запровадила санкції проти "Лукойл". Тоді MOL уклала угоди про придбання права власності на заблоковані обсяги нафти на кордоні Білорусі та України, щоб уникнути перебоїв із постачанням.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.

Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

+5
РФ створить нового віртуального продавця нафти для Угорщини, це не буде більше "Роснєфть" і "Лукойл", які під санкціями і все в Угорщини буде добре... Нормальні санкції мали стосуватись загалом всіх продаж нафти з РФ не залежно від компаній, а так знову РФ швидко адаптується...
24.10.2025 11:45 Відповісти
+3
орбан - геній/філантроп/мільярдер/плейбой.

ну тільки "геній" не захоче купувати нафту в сусідній Хорватії по ціні, дешевшій на 5-10% від російської нафти. Краще шукати способи, як обійти санкції і купувати дорожче - зате в улюбленого чекіста.
24.10.2025 11:54 Відповісти
+2
Ось із-за такий виродків і йде війна. )(уйло тому її і почав і продовжує і продовжуватиме, знаючи що його прикормлені європейські і американські пі_да_ра_си будуть за нього мазу тянути і виручати в усіх ситуаціях. Без підтримки Європи і сша, Сосія нінакого б не нападала
24.10.2025 11:47 Відповісти
От така халепа санкції США...
В Орбана вибори на носі,кремль буде змушений фінансувати більш потужно, є вірогідність ,що скинуть,але буде задіяно весь апарат, і правдою і неправдою. і підкупами і фальсифікаціями.
24.10.2025 11:49 Відповісти
Обійти санкції США це взагалі то міжнародний злочин. Ні?
24.10.2025 11:52 Відповісти
міжнародний злочин розглядає та судить мкс
штати не є учасником мкс
за порушення штатівських санкцій - насамперед штатівські люля (заморозка та конфіскація активів за рішення штатівського суду)
24.10.2025 12:16 Відповісти
щоправда ще є у природі міжнародний суд (трибунал) ООН, але там розглядають не злочини, а міжнародні спори між державами
тіко там також рулять кацапи, китайози, так шо ефекту буде зеро
24.10.2025 12:20 Відповісти
Це ще раз доводить, він не правий популіст, а просто раб кацапів, до речі як і всі інші праві популісти в Європі.
24.10.2025 11:53 Відповісти
орбан - геній/філантроп/мільярдер/плейбой.

ну тільки "геній" не захоче купувати нафту в сусідній Хорватії по ціні, дешевшій на 5-10% від російської нафти. Краще шукати способи, як обійти санкції і купувати дорожче - зате в улюбленого чекіста.
24.10.2025 11:54 Відповісти
Хай краще вже шукає шляхи в обхід України потрапити в кацапію
24.10.2025 12:01 Відповісти
Угорщина зі суїцидальною впертістю продовжує шукати пригоди на власну дупу.
24.10.2025 12:01 Відповісти
от цікаво скільки та що саме втратить особисто вітя-під*****вник орбан, коли мадярщина повністю відмовиться від **************** нафти?
це окрім того, шо ***** вітю його 21 на пляшку посадить, звісно...
24.10.2025 12:15 Відповісти
Взагалі то Україна теж підпадає під санкції, бо транспортує нафту цих компаній.
24.10.2025 12:20 Відповісти
Йдуть консультації з ОПешними, як врятувати прибутки Кацапії.
24.10.2025 12:51 Відповісти
Підказую: стати або Венгерскою областью, Або Венгерскою АР, або Венгерским краем РФ. Нах вам той ЄС?
24.10.2025 13:24 Відповісти
 
 