Угорщина шукає спосіб обійти санкції США проти російських нафтових компаній, - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що його країна працює над пошуком шляхів обійти американські санкції, запроваджені проти російських нафтових компаній "Роснєфть" і "Лукойл".
Про це він сказав в інтерв’ю угорському радіо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Орбан зазначив, що вже обговорював це питання з представниками угорської нафтогазової компанії MOL.
"Ми працюємо над тим, як обійти ці санкції", - заявив угорський прем’єр.
Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, сумарна потужність яких становить 14,2 млн тонн нафти на рік, залежать від постачань російської нафти через трубопровід "Дружба".
Минулого року компанія вже мала труднощі з постачанням після того, як Україна запровадила санкції проти "Лукойл". Тоді MOL уклала угоди про придбання права власності на заблоковані обсяги нафти на кордоні Білорусі та України, щоб уникнути перебоїв із постачанням.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент заявляв, що США збираються оголосити про значне посилення санкцій проти Росії 23 або 24 жовтня.
Згодом Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Орбана вибори на носі,кремль буде змушений фінансувати більш потужно, є вірогідність ,що скинуть,але буде задіяно весь апарат, і правдою і неправдою. і підкупами і фальсифікаціями.
штати не є учасником мкс
за порушення штатівських санкцій - насамперед штатівські люля (заморозка та конфіскація активів за рішення штатівського суду)
тіко там також рулять кацапи, китайози, так шо ефекту буде зеро
ну тільки "геній" не захоче купувати нафту в сусідній Хорватії по ціні, дешевшій на 5-10% від російської нафти. Краще шукати способи, як обійти санкції і купувати дорожче - зате в улюбленого чекіста.
це окрім того, шо ***** вітю його 21 на пляшку посадить, звісно...