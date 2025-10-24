РУС
Новости Санкции США против России
1 208 13

Венгрия ищет способ обойти санкции США против российских нефтяных компаний, - Орбан

Венгрия поддержит санкции против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его страна работает над поиском путей обхода американских санкций, введенных против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Об этом он сказал в интервью венгерскому радио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Орбан отметил, что уже обсуждал этот вопрос с представителями венгерской нефтегазовой компании MOL.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп объявил новые санкции против Москвы после удара РФ по детсаду в Харькове, - CNN

"Мы работаем над тем, как обойти эти санкции", - заявил венгерский премьер.

Нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии, суммарная мощность которых составляет 14,2 млн тонн нефти в год, зависят от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

В прошлом году компания уже испытывала трудности с поставками после того, как Украина ввела санкции против "Лукойла". Тогда MOL заключила соглашения о приобретении права собственности на заблокированные объемы нефти на границе Беларуси и Украины, чтобы избежать перебоев с поставками.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп решил не накладывать самый жесткий вариант санкций, поскольку хочет переговоров с Россией, - WSJ

Что предшествовало?

Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.

Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Топ комментарии
+5
РФ створить нового віртуального продавця нафти для Угорщини, це не буде більше "Роснєфть" і "Лукойл", які під санкціями і все в Угорщини буде добре... Нормальні санкції мали стосуватись загалом всіх продаж нафти з РФ не залежно від компаній, а так знову РФ швидко адаптується...
показать весь комментарий
24.10.2025 11:45 Ответить
+3
орбан - геній/філантроп/мільярдер/плейбой.

ну тільки "геній" не захоче купувати нафту в сусідній Хорватії по ціні, дешевшій на 5-10% від російської нафти. Краще шукати способи, як обійти санкції і купувати дорожче - зате в улюбленого чекіста.
показать весь комментарий
24.10.2025 11:54 Ответить
+2
Ось із-за такий виродків і йде війна. )(уйло тому її і почав і продовжує і продовжуватиме, знаючи що його прикормлені європейські і американські пі_да_ра_си будуть за нього мазу тянути і виручати в усіх ситуаціях. Без підтримки Європи і сша, Сосія нінакого б не нападала
показать весь комментарий
24.10.2025 11:47 Ответить
