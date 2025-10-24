Венгрия ищет способ обойти санкции США против российских нефтяных компаний, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его страна работает над поиском путей обхода американских санкций, введенных против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл".
Об этом он сказал в интервью венгерскому радио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Орбан отметил, что уже обсуждал этот вопрос с представителями венгерской нефтегазовой компании MOL.
"Мы работаем над тем, как обойти эти санкции", - заявил венгерский премьер.
Нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии, суммарная мощность которых составляет 14,2 млн тонн нефти в год, зависят от поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".
В прошлом году компания уже испытывала трудности с поставками после того, как Украина ввела санкции против "Лукойла". Тогда MOL заключила соглашения о приобретении права собственности на заблокированные объемы нефти на границе Беларуси и Украины, чтобы избежать перебоев с поставками.
Что предшествовало?
Напомним, ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявлял, что США собираются объявить о значительном усилении санкций против России 23 или 24 октября.
Впоследствии Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
В Орбана вибори на носі,кремль буде змушений фінансувати більш потужно, є вірогідність ,що скинуть,але буде задіяно весь апарат, і правдою і неправдою. і підкупами і фальсифікаціями.
штати не є учасником мкс
за порушення штатівських санкцій - насамперед штатівські люля (заморозка та конфіскація активів за рішення штатівського суду)
тіко там також рулять кацапи, китайози, так шо ефекту буде зеро
ну тільки "геній" не захоче купувати нафту в сусідній Хорватії по ціні, дешевшій на 5-10% від російської нафти. Краще шукати способи, як обійти санкції і купувати дорожче - зате в улюбленого чекіста.
це окрім того, шо ***** вітю його 21 на пляшку посадить, звісно...