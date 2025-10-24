Сенат США готовит "неделю России": рассмотрят законопроекты о санкциях и использовании активов РФ

Сенат США планирует провести "неделю России", во время которой состоится голосование за ряд ключевых законопроектов, в частности - по использованию замороженных российских активов для помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление посла Украины в США Ольги Стефанишиной.

По ее словам, по ожиданиям сенатора Линдси Грэма, во время "недели России" Сенат рассмотрит законопроекты REPO, о признании России государством-спонсором терроризма, а также, возможно, законопроект Sanctioning Russia Act of 2025.

Санкции США против РФ

Председатель Комитета по иностранным делам Сената Джеймс Риш приветствовал новые санкции администрации президента Дональда Трампа против России, осудив удар по детскому саду в Харькове. Он подчеркнул, что "украинские дети заслуживают жизни без страха российской агрессии" и заявил о готовности поддержать президента в установлении мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия ищет способ обойти санкции США против российских нефтяных компаний, - Орбан

Сенатор Том Тиллис подчеркнул важность принятия санкционного пакета для усиления давления на Москву, а Линдси Грэм сообщил, что рассмотрение законопроектов продлится 30 дней. Он также предположил возможность введения тарифов против стран, которые покупают российскую нефть.

Встреча Стефанишиной с Грэмом

Посол Стефанишина отметила, что лично встретилась с Грэмом, обсудив инициативы, направленные на "справедливый и устойчивый мир для Украины". В частности, они коснулись вопросов объявления РФ государством-спонсором терроризма в случае невозвращения украинских детей, а также реализации закона REPO.

"Украина ценит последовательную позицию сенатора Грэма по принуждению РФ к миру и донесению правды об этой войне", - подчеркнула Стефанишина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп объявил новые санкции против Москвы после удара РФ по детсаду в Харькове, - CNN