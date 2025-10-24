Спецпосланник Путина Дмитриев пригрозил США из-за санкций и обвинил Украину в срыве переговоров

Спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев заявил, что санкции президента США Дональда Трампа "абсолютно никак" не повлияют на экономику РФ, а наоборот ударят по Вашингтону.

Об этом он сказал в комментарии росСМИ во время визита в США, передает Цензор.НЕТ.

О санкциях США

По словам Дмитриева, последствия санкций якобы почувствуют прежде всего американцы из-за роста цен на бензин.

"Цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше", - утверждает спецпосланник Путина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио значительно повлиял на внезапное изменение позиции Трампа к России, - Bloomberg

О якобы срыве мирных переговоров

Кроме того, Дмитриев обвинил Украину в том, что она якобы "затягивает и срывает переговоры" с Россией.

По словам россиянина, Киев якобы действует "по просьбе британцев и европейцев, которые хотят продолжения конфликта".

"Мы видим, что именно Украина не хочет решать накопившиеся вопросы. Мы будем доносить до наших американских коллег, что Украина, к сожалению, срывает необходимый диалог", - добавил Дмитриев.

Читайте также: Сенат США готовит "неделю России": рассмотрят законопроекты о санкциях и использовании активов РФ

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

Больше читайте в нашем Telegram-канале