Спецпосланник Путина Дмитриев пригрозил США из-за санкций и обвинил Украину в срыве переговоров
Спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев заявил, что санкции президента США Дональда Трампа "абсолютно никак" не повлияют на экономику РФ, а наоборот ударят по Вашингтону.
Об этом он сказал в комментарии росСМИ во время визита в США, передает Цензор.НЕТ.
О санкциях США
По словам Дмитриева, последствия санкций якобы почувствуют прежде всего американцы из-за роста цен на бензин.
"Цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше", - утверждает спецпосланник Путина.
О якобы срыве мирных переговоров
Кроме того, Дмитриев обвинил Украину в том, что она якобы "затягивает и срывает переговоры" с Россией.
По словам россиянина, Киев якобы действует "по просьбе британцев и европейцев, которые хотят продолжения конфликта".
"Мы видим, что именно Украина не хочет решать накопившиеся вопросы. Мы будем доносить до наших американских коллег, что Украина, к сожалению, срывает необходимый диалог", - добавил Дмитриев.
Что предшествовало?
23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.
всем кацапам по бензовозу бесплатного бензина раздадут
трамп: а в росіі бєнза взаглі не буде
Це не наші підселенці,та манкурти,які навіть свої статки,які накрали непосильною працею не вміють захистити з честю.
В письме наркому иностранных дел Чичерину Ленин, определил программу действий советской дипломатии на долгие годы:
«Очевидно, что действительно впечатление можно произвести только сверхнаглостью».
погрожує США прямо під носом Трампа !!
Виродок не боїться там нікого , так як
впевнений , що Трамп дружбан пупкіна !😡