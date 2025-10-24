РУС
Спецпосланник Путина Дмитриев пригрозил США из-за санкций и обвинил Украину в срыве переговоров

Кирилл Дмитриев

Спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев заявил, что санкции президента США Дональда Трампа "абсолютно никак" не повлияют на экономику РФ, а наоборот ударят по Вашингтону.

Об этом он сказал в комментарии росСМИ во время визита в США, передает Цензор.НЕТ.

О санкциях США

По словам Дмитриева, последствия санкций якобы почувствуют прежде всего американцы из-за роста цен на бензин.

"Цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше", - утверждает спецпосланник Путина.

О якобы срыве мирных переговоров

Кроме того, Дмитриев обвинил Украину в том, что она якобы "затягивает и срывает переговоры" с Россией.

По словам россиянина, Киев якобы действует "по просьбе британцев и европейцев, которые хотят продолжения конфликта".

"Мы видим, что именно Украина не хочет решать накопившиеся вопросы. Мы будем доносить до наших американских коллег, что Украина, к сожалению, срывает необходимый диалог", - добавил Дмитриев.

Санкции США против России - Дмитриев пригрозил Вашингтону

Что предшествовало?

23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

24 октября стало известно, что спецпредставитель российского диктатора Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для официальных переговоров.

Топ комментарии
+29
Як що "не впливає", то якого хрена воно обісране припхалося до Штатів.
показать весь комментарий
24.10.2025 21:57 Ответить
+21
Вот почему парашники, которых ещё пускают в Штаты похожи на ходячие салупы? Что этот фуфел Небзденя, что этот уродец Дмитриев? }{уйло их по этим признакам подбирает?
показать весь комментарий
24.10.2025 21:56 Ответить
+19
Налякав їжака голою сракою.

показать весь комментарий
24.10.2025 21:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"ай моськва знать сільна, коль лаєт на слона".
показать весь комментарий
24.10.2025 21:54 Ответить
Пішов на йух кацап. По Будапештському меморандуму ми вам віддали всю ядерну зброю на обіцянку нас захистити. А ви потвори, замість реального захисту шукали відсутність юридичного закріплення, а не допомоги українцям!
показать весь комментарий
24.10.2025 21:55 Ответить
На жаль це падло вухате народилось та навчалось в Києві. Він чоловік пАдруги *********** дочки.
показать весь комментарий
24.10.2025 22:09 Ответить
Якого ще "юридичного закреплення"? Що Ви маєте на увазі? В юридичному сенсі в України все гаразд, а ************ чинить незаконно.
показать весь комментарий
24.10.2025 22:30 Ответить
Нажаль, ні! Вже багато про це писали, повторюватись не буду.
показать весь комментарий
24.10.2025 22:47 Ответить
Маєте на увазі - писали в кацапських методичках? Вибачте, не читав. Не розумію про що Ви.
показать весь комментарий
24.10.2025 22:48 Ответить
путінська гнида дмітрієв забув сказати що людина яка регулює кацапську нафтопереробну галузь знаходиться в Україні і ненавидить москалів.
показать весь комментарий
24.10.2025 22:33 Ответить
Вот почему парашники, которых ещё пускают в Штаты похожи на ходячие салупы? Что этот фуфел Небзденя, что этот уродец Дмитриев? }{уйло их по этим признакам подбирает?
показать весь комментарий
24.10.2025 21:56 Ответить
То Ви ще лаврова не бачили. Кінь-салупа.
показать весь комментарий
24.10.2025 22:31 Ответить
Як що "не впливає", то якого хрена воно обісране припхалося до Штатів.
показать весь комментарий
24.10.2025 21:57 Ответить
обісцяний )(уйлом драп прагне "миру", тому і приймає обісраних. червону доріжку постелили?
показать весь комментарий
24.10.2025 22:19 Ответить
пальці топирити для гопніка- то святе )))
показать весь комментарий
24.10.2025 22:22 Ответить
100%, бо воно дебільне
показать весь комментарий
24.10.2025 22:33 Ответить
Налякав їжака голою сракою.

показать весь комментарий
24.10.2025 21:58 Ответить
а вот на расеи цены на бензин не вырастут, и конечно не будет дефицита

всем кацапам по бензовозу бесплатного бензина раздадут
показать весь комментарий
24.10.2025 21:58 Ответить
Бензину на расєї просто не стане у вільному продажу. Купляти будуть не за гроші, а за фантики (відрізні купони), без яких гроші не будуть нічого варті. Так вже було у пізньому сирисири.
показать весь комментарий
24.10.2025 22:50 Ответить
Дайте їм більше корисних санкцій - зупиніть венесуельських трактористів
показать весь комментарий
24.10.2025 21:58 Ответить
Підгорає трохи дупа у цапа. Значить діло хороше!
показать весь комментарий
24.10.2025 22:09 Ответить
Йди губи витри, терпила🤗🤣
показать весь комментарий
24.10.2025 22:10 Ответить
Ото ж, бо має вигляд за.обаний😁
показать весь комментарий
24.10.2025 22:26 Ответить
чекісти гарно підготувались, значить підгорає знатно.
показать весь комментарий
24.10.2025 22:14 Ответить
О кацапы завыли, значит все правильно. Теперь к проблемам с бензином, добавить проблемы с электричеством. Будет то что они желали всем вокруг - нет электричества, нет бензина заправить генераторы, нет интернета - мечта кацапни.
показать весь комментарий
24.10.2025 22:15 Ответить
А родилась эта бл*дь где?
показать весь комментарий
24.10.2025 22:16 Ответить
Оце так! Уже вплинули: В Росії несподівано почалося скорочення виробництва на військових заводах - https://epravda.com.ua/svit/chomu-v-rosiji-nespodivano-pochalosya-skorochennya-virobnictva-na-viyskovih-zavodah-813333?_gl=1*321r17*_ga*MTIwOTYyMjU4Mi4xNjgzNDYwMzA2*_ga_6ELQ7YCNBS*czE3NjEzMzE4ODckbzg2OSRnMSR0MTc2MTMzMjk0NiRqNTkkbDAkaDA.
показать весь комментарий
24.10.2025 22:17 Ответить
дмітрієв: в ваших штатах цєни на бензін вирастут
трамп: а в росіі бєнза взаглі не буде
показать весь комментарий
24.10.2025 22:17 Ответить
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
показать весь комментарий
24.10.2025 22:19 Ответить
Вони вже марять в Московії. Це від переляку.
показать весь комментарий
24.10.2025 22:31 Ответить
Ага, мы это слышали уже, нам санкции только на пользу)))
показать весь комментарий
24.10.2025 22:35 Ответить
Спецпосланець пуйла для того й існує , щоб бути посланий разом зі своїм шефом на ... .
показать весь комментарий
24.10.2025 22:36 Ответить
побачимо як дмітрієв з головою як грибочок для штопки носків ,буде відтанцьовувати після зустрічі з трампівськими радниками ...
показать весь комментарий
24.10.2025 22:50 Ответить
Язик давлєнія на рф не працює, але язик Дмітрієва відразу після оголошення санкцій поспішив надавити п'яту точку Трампу.
показать весь комментарий
24.10.2025 22:52 Ответить
А,вони святі ,так ,а гроші роблять зелене світло для кацапів.Кацапи підкуплять всіх грошей не шкодують,але через 10-90 років,скажуть ви є наш боржник і працюй на нас.
Це не наші підселенці,та манкурти,які навіть свої статки,які накрали непосильною працею не вміють захистити з честю.
показать весь комментарий
24.10.2025 22:53 Ответить
Почти как по ---
В письме наркому иностранных дел Чичерину Ленин, определил программу действий советской дипломатии на долгие годы:
«Очевидно, что действительно впечатление можно произвести только сверхнаглостью».
показать весь комментарий
24.10.2025 23:01 Ответить
Альбінос Дмитрієв
погрожує США прямо під носом Трампа !!
Виродок не боїться там нікого , так як
впевнений , що Трамп дружбан пупкіна !😡
показать весь комментарий
24.10.2025 23:07 Ответить
Ну і?
показать весь комментарий
24.10.2025 23:36 Ответить
 
 