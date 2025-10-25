Россия, США и Украина находятся "достаточно близко" к достижению дипломатического решения, которое может остановить войну, - спецпосланник Путина Дмитриев
Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал "большим шагом" заявление президента Владимира Зеленского о том, что переговоры могут касаться линии фронта.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
"Я считаю, что Россия, США и Украина на самом деле достаточно близки к дипломатическому решению", - сказал Дмитриев, не уточнив деталей, что именно имеет в виду.
Дмитриев назвал большим шагом заявление президента Зеленского о том, что переговоры с Россией могут касаться текущих позиций на линии фронта. По словам Дмитриева, ранее позиция украинского лидера предполагала требование полного выхода российских войск с территории Украины, и нынешнее изменение формулировки открывает новые возможности для переговорного процесса.
Кроме того, представитель российского диктатора прокомментировал информацию о возможной встрече между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По его словам, встреча якобы не отменена, как ранее заявлял президент США, и может состояться позже.
Переговоры с РФ
Ранее сообщалось, что в МИД РФ утверждали, что пока нет стимулов для урегулирования войны в Украине.
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ни словом не обмолвился о том, что Россия после встречи диктатора Путина с Трампом всячески избегала выполнения достигнутых договоренностей.
