4 668 51

Россия, США и Украина находятся "достаточно близко" к достижению дипломатического решения, которое может остановить войну, - спецпосланник Путина Дмитриев

Россия оценила заявление Зеленского о переговорах по фронту как "большой шаг"

Спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев назвал "большим шагом" заявление президента Владимира Зеленского о том, что переговоры могут касаться линии фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Я считаю, что Россия, США и Украина на самом деле достаточно близки к дипломатическому решению", - сказал Дмитриев, не уточнив деталей, что именно имеет в виду.

Дмитриев назвал большим шагом заявление президента Зеленского о том, что переговоры с Россией могут касаться текущих позиций на линии фронта. По словам Дмитриева, ранее позиция украинского лидера предполагала требование полного выхода российских войск с территории Украины, и нынешнее изменение формулировки открывает новые возможности для переговорного процесса.

Кроме того, представитель российского диктатора прокомментировал информацию о возможной встрече между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По его словам, встреча якобы не отменена, как ранее заявлял президент США, и может состояться позже.

Переговоры с РФ

Ранее сообщалось, что в МИД РФ утверждали, что пока нет стимулов для урегулирования войны в Украине.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ни словом не обмолвился о том, что Россия после встречи диктатора Путина с Трампом всячески избегала выполнения достигнутых договоренностей.

Автор: 

+13
Свіжі макарони підвезли будуть Трампа пригощати
25.10.2025 08:38 Ответить
+12
Ось це і є - черговий доказ Оманських договорняків Зеленського клоуна з москальськими окупантами.
''сайтісь па-срєдінє'' і ''пєрєстать стрєлять'' - Зеленський буде зливати Україну і Українців - москальським окупантам - під гарантії особистої безпеки і безпеки награбованого його квартальною бандою.
Не даремно Головний Гаманець Зеленського - Тімур Міндіч - так інтенсивно розвиває Діамантовий бізнес в **********.
Це Українці повинні гинути на війні - а банда Єрмака-Зеленського-Міндіча тим часом крутить взаємовигідні ґешефти з москальськими окупантами.
Як заявив найкращий друг Зеленського - Тімур Міндіч:
''- в рот я **** етіх украінцев''...
25.10.2025 08:52 Ответить
+9
Невже путін помирає?
25.10.2025 08:45 Ответить
Наклав кирпичiв в лаптi
25.10.2025 08:34 Ответить
Невже путін помирає?
25.10.2025 08:45 Ответить
Та шось у нього пащу перекосило. Дуже помітно було коли він розповідав, про нові санкції.
25.10.2025 10:00 Ответить
Свіжі макарони підвезли будуть Трампа пригощати
25.10.2025 08:38 Ответить
Давлять! - п"ята частина України в руках кацапів
25.10.2025 08:40 Ответить
На тебя давят ?)
25.10.2025 08:43 Ответить
Тобі пох?
25.10.2025 08:50 Ответить
Нет не пох , но все военные и наша власть говорит надо останавливать и получить какую то передышку
25.10.2025 08:51 Ответить
А кацапи зупиняться?
25.10.2025 08:56 Ответить
Ну если Украина ничего делать не будет после войны и будет слабой , конечно рашка не остановится
25.10.2025 09:00 Ответить
А шо ж вона зробе - рашка каже - потішна армія - ніякого НАТО - ніякої допомоги
25.10.2025 09:03 Ответить
На такое не согласились когда рашка под Киевом была, сейчас даже не знаю кто на такие условия пойдет даже янык в такой ситуации не подписал бы такое
25.10.2025 09:06 Ответить
Ну от - як каже Портніков - мир з рашкою - для нас - може бути ******* - або дуже *******
25.10.2025 09:12 Ответить
Может потом рашка на кого то другого переключится или бункер здохнет или у нас выберут еще более потужного президента ))) короче много переменных которые могут повлиять в будущем, но чтоб узнать надо сначала закончить войну
25.10.2025 09:15 Ответить
Надіятись на може - це таке - Фінляндія вже більше 80 р надіється шо їм рашка віддасть землі
25.10.2025 09:22 Ответить
Ну лучше надеяться на может, чем ситуация которая сейчас
25.10.2025 09:31 Ответить
Про потішну армію вже навіть рашка не згадує...
25.10.2025 09:54 Ответить
Два дні назад кінь сказав шо задача рашки очистити Україну від нацистів - путлєр ше ні від чого не відказується - може я шось пропустив?
25.10.2025 09:58 Ответить
Поперше, москалі теж отримають "передишку",а потім з новими силами попруть.Подруге, якщо буде "передишка",то у нас будуть вибори,а це путіну і зеленському не вигідно.❤️🇺🇦❤️
25.10.2025 09:07 Ответить
Так а кого обирати? Знов голобородька?
25.10.2025 09:15 Ответить
А що вже вибори?У нас опозиція є.Є з кого вибирати,ось тільки вибори в Україні не потрібні ні зелеському,ні путіну.❤️🇺🇦❤️
25.10.2025 09:23 Ответить
"Є кого" це пряма відповідь на "а кого".А вибирати "з опозиції" це пряма відповідь на "голобородька".До слова,хто це "голоьородько"?❤️🇺🇦❤️
25.10.2025 09:41 Ответить
Передышка может быть как в Корее все усиливаются но никто не нападает, чтоб рашке восстановится надо санкции снять как то после войны
25.10.2025 09:18 Ответить
А хто сказав,що буде як в Кореї?В Кореї є і були американскі війська.Північна корея це не рашка зовсім.Амбіції різні.❤️🇺🇦❤️
25.10.2025 09:21 Ответить
Ну тогда по твоей логике надо воевать дальше при том что никто не хочет воевать и каждый день терять людей и территории, а то потом может опять война быть хотя никто точно ничего не знает что будет
25.10.2025 09:29 Ответить
Нам "пєрєдишка" потрібна перш за усе для перевибору влади, а вже потім до озброєння та державницького правління. Бо з цією дріб'язковою владою ми втратимо усе. Що там рускій генерал, довоювався? Як там рускіє оадітєлі, живі-здорові? фсб не турбує?
25.10.2025 10:33 Ответить
Його Порошенко давив. Тепер ці
25.10.2025 08:51 Ответить
Чого тобі?
25.10.2025 08:53 Ответить
Сто доларів можеш позичити?
25.10.2025 08:58 Ответить
Не по адресу - з хліба на воду - 3000 грн пенсії
25.10.2025 09:00 Ответить
І Україна теж? Зєлєнскій дмітрієву сказав? 🤔
25.10.2025 08:50 Ответить
Ось це і є - черговий доказ Оманських договорняків Зеленського клоуна з москальськими окупантами.
''сайтісь па-срєдінє'' і ''пєрєстать стрєлять'' - Зеленський буде зливати Україну і Українців - москальським окупантам - під гарантії особистої безпеки і безпеки награбованого його квартальною бандою.
Не даремно Головний Гаманець Зеленського - Тімур Міндіч - так інтенсивно розвиває Діамантовий бізнес в **********.
Це Українці повинні гинути на війні - а банда Єрмака-Зеленського-Міндіча тим часом крутить взаємовигідні ґешефти з москальськими окупантами.
Як заявив найкращий друг Зеленського - Тімур Міндіч:
''- в рот я **** етіх украінцев''...
25.10.2025 08:52 Ответить
100% так ,приїхали ...
25.10.2025 09:31 Ответить
Ну так Трамп вам нормальную сделку предлагает остановиться по линии, осталось убедить в этом вашего полоумного печенега в кремле
25.10.2025 08:54 Ответить
Они хотят чтоб эти территории все признали как их
25.10.2025 08:56 Ответить
А то тому сьогодні на Київ знову ракети й шлюхеди летіли??
25.10.2025 09:02 Ответить
Здадуть Х.@@.ла в Гаагу? Положать в мавзолєй?
25.10.2025 09:05 Ответить
Як санкції виродків стривожили і ця паскуда воно само з Києва який ворог щоночі атакує, а воно служить міжнародному терористу.
25.10.2025 09:08 Ответить
...перебувають "досить близько" до досягнення дипломатичного вирішення, - тiпо, намечается свято в найближчому майбутньому,- хутiн пуй будет кремлядью замочiм?
25.10.2025 09:13 Ответить
ГНИДА!!!
25.10.2025 09:13 Ответить
спецпосланник дмитриев, проект табакерка сам себя не выполнит, и после этого все вернутся к бизнес с богатой европой и сша эз южуал
25.10.2025 09:18 Ответить
бачите кацапа? - не вірте - бреше скотина...
доня любить кацапів...
25.10.2025 09:26 Ответить
А Трамп сказав, що зустріч з виродком путіним скасована, то що дмитрієв обізвав Трампа брехливим придурком
25.10.2025 09:34 Ответить
Видно здорово санкції на орків подіяли, що вже про перемовини заговорили.
25.10.2025 09:50 Ответить
Закінчення війни б одразу настало, якби кірюша взяв за горлянку плєшиве *****, та потримав його так хвилин 5.
25.10.2025 09:52 Ответить
доня всіх знову всіх наїбе і цьомить ***** -а ви віртє.
25.10.2025 09:54 Ответить
Ого! що санкції "жЬІвотворЯщИЄ" роблять.
Але цікаво одне- а чому б це не зробити було в 2014 році на весні?
Десятки мільйонів людей після не постраждали б.
Це показує одне-америкоси підлі зрадники, як і кацапи.
25.10.2025 10:08 Ответить
Тобто аоахамбія з корєшом абрамовічем Потужно зустрічаються і все порішали ?

( Просто Zлужки ссуться народу все пояснити, тягнуть час)
25.10.2025 10:13 Ответить
узкая смєкалка: вночі бомбити столицю України балістикою, і одночасно втирати про близьке дипломатичне рішення.
25.10.2025 10:20 Ответить
 
 