Україна готова до дипломатії, але не ціною своїх територій, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до дипломатії для закінчення війни, але не за умови дарування російському агресору своїх територій.

Про це він заявив на пресконференції у Швеції

Припинення вогню з РФ

Президент заявив, що Україна підтримує ідею припинення вогню та переходу до дипломатії, але не погодиться на умови, які передбачають поступки агресору.

"Ми готові до дипломатії, але не за умов, що ми повинні звідкись виходити, даруючи агресору свою землю, свої території. Безумовно, це не про кілометри — це про наші домівки, людей, історію та ідентичність. Це — наша територіальна цілісність", - наголосив Зеленський.

Росія не готова до мирних перемовин

Глава держави також зазначив, що Росія наразі не демонструє готовності до реальних переговорів, а її дипломатичні меседжі спрямовані лише на те, щоб відкласти сильні рішення США та Європи, зокрема щодо санкцій та озброєння України.

+6
показати весь коментар
22.10.2025 17:01 Відповісти
+4
Ну так і неозброєним оком видно що це була планомірна здача наших територій, при негласній команді зелені.
показати весь коментар
22.10.2025 17:04 Відповісти
+3
ти звідкіля будеш орко самка срана?
показати весь коментар
22.10.2025 17:50 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2025 17:01 Відповісти
Ну так і неозброєним оком видно що це була планомірна здача наших територій, при негласній команді зелені.
показати весь коментар
22.10.2025 17:04 Відповісти
Сьогодні нарешті я побачив, якими словами дрочать моляться на нього люди. І вони не поодинокі. І їх багато. З вашого дозволу, хоча особисто мені бридко таке читати, наведу цю мантру тут:
=====
Петро Порошенко - типовий продукт старої політичної системи, де влада - не засіб служіння, а інструмент контролю. Його "лідерство" ніколи не було лідерством у класичному розумінні - воно трималося на гримасі рішучості, гучних гаслах і професійно зрежисованих патріотичних шоу.

За лаштунками - те, що називають імітацією держави:

Імітація боротьби з корупцією - створення ручих органів, що зупиняються перед межами, які торкаються "своїх".

Імітація війни - замість стратегії перемоги - торгівля з ворогом, "сірі зони" і цинічне гальмування розслідувань щодо зради у верхах.

Імітація реформ - коли папери блищать словами "реформи", а насправді все крутиться навколо тих самих бізнес-інтересів і старих друзів системи.

Імітація віри - показові молитви, хресні ходи, патріотичний піар на храмах, але не на моральності.

Порошенко не був лідером - він був актором у ролі лідера. Його "сила" - це вміння кричати "Армія! Мова! Віра!" під камери, поки десь тихо підписуються угоди, розкрадаються оборонні бюджети і ведуться бізнеси з РФ.
Уся його система влади - це політичний театр, де кожен глядач мав відчути героїзм, а не побачити правду.

2. Зеленський: лідер без фальші

Коли прийшов Зеленський, система на мить зупинилася від шоку. Вперше за довгі роки в українську політику зайшов не черговий князь, а людина - без корупційного багажу, без орденів і без патетики.
Його часто недооцінювали - і це стало його перевагою.

Він не будував культ особистості, не прикривався штучною святістю. Він не носив маску "вождя" - він став тим, ким є: президентом, який не боїться бути живою людиною.

Але головне - він діяв.

Коли інші розводили руками, він вів дипломатичні наступи, формував коаліції підтримки, витягував із повітря допомогу, зброю, фінансові пакети.

Коли інші "балансували", він став символом стійкості. І не для Заходу - а для народу.

Коли старі політики говорили про "неможливе", він робив - від "Байрактарів" до F-16, від санкційних ударів до повернення територій.

І головне - він не втікав.
Залишився в Києві, коли ворог стояв за кілька кілометрів. Цей крок знищив легенду старої політичної касти, показавши, що справжній лідер не з трибуни, а з окопу, не в золотому кабінеті, а поруч із народом.

3. Прірва між світом імітації і світом дії

Порошенко втілював стару Україну - олігархічну, хитру, показну, з пафосними промовами і порожніми руками.
Зеленський став символом нової України - простої, прямої, неідеальної, але справжньої.

Перший говорив "Ми воюємо!" - і торгував із ворогом.
Другий казав "Ми вистоїмо!" - і справді вистояв.

Перший будував вертикаль страху і залежностей.
Другий - горизонт довіри і відповідальності.

Перший грав роль героя.
Другий - ним став.

4. Порошенко - політичний фантом

Сьогодні його фанати - це залишки старої епохи, де головне - "образ", а не суть. Вони борються не за державу, а за міф про "великого командира", який насправді просто грав на слабкостях суспільства.
Його так званий "патріотизм" - це комерційний продукт, серійно випущений для продажу на політичному ринку.

І коли держава стояла на межі загибелі, він не вийшов до народу, не став поруч із Зеленським, не підставив плече - натомість почав підкопи, саботаж, інформаційні атаки.
Бо Порошенко не може жити без ворога. Йому потрібна не перемога України - а поразка того, хто показав, що лідером може бути не олігарх.

5. Висновок: епоха справжніх

Зеленський не бездоганний. Але він справжній.
Його слова відповідають діям, його помилки - чесні, його боротьба - не гра.

Історія України ще напише багато томів, але в одному розділі буде сказано чітко:

У час, коли фальшиві герої зникали у власних тінях, справжній лідер не шукав оплесків - він стояв.

За майже рік після початку повномасштабної війни Росії проти України популістичні гасла Петра Порошенка "Армія. Мова. Віра", з якими він програв президентські вибори, стали реальними гаслами президента Володимира Зеленського:

Армія - в світових рейтингах і далі підіймається вверх, а не вниз, як при Порошенко
Мова - значно розширився вжиток між людьми в соцмережах і вживу.
Віра - справжня, а не розчарування в Порошенку.

Порошенко створив ілюзію патріотизму.
Зеленський став його реальним втіленням.

https://www.facebook.com/share/p/19rNTjx8qJ/
показати весь коментар
22.10.2025 17:39 Відповісти
я буваю в таких випадках коли тцк пакують ухилянтів. завжди кричу при цьому- зєля наш прєзідєнт! за нєго ми умрьом. ну потрібно ж дух лохторату піднімати
показати весь коментар
22.10.2025 17:43 Відповісти
Ооо,тут такое писать не принято. Я не рекламирую Зелю,но Порошенко-это было бездонное дно. Достаточно вернуться на последние страницы цензора и вспомнить как его вешали на всех каштанах Киева в каждой теме. А теперь низя.
показати весь коментар
22.10.2025 17:47 Відповісти
100%
показати весь коментар
22.10.2025 17:51 Відповісти
так нам і твій ***** не потрібен.
показати весь коментар
22.10.2025 18:07 Відповісти
Пруф,что я это предлогала. Ну или балабол🙂‍↕️
показати весь коментар
22.10.2025 18:15 Відповісти
я бачу, що ти ***** рота і школу не закінчила,чи у ва був поганий рівень освіти в Кременчуці?
показати весь коментар
22.10.2025 18:17 Відповісти
Господин интелигент,я заканчивала школу уже на украинском языке,включая экзамены.Но какое это имеет отношение к моему мнению?Или проблема в том,что у меня вообще есть своё мнение?
показати весь коментар
22.10.2025 18:20 Відповісти
А нам ваш Порошенко- не потрібен.
показати весь коментар
22.10.2025 18:17 Відповісти
я знаю. ну ловіть шахеди та ракети разом зі своїм зеленським. це проценти за ваше голосування.
показати весь коментар
22.10.2025 18:19 Відповісти
Так сам Бутусов його критикував.
показати весь коментар
22.10.2025 18:19 Відповісти
Такої бредятини я ще не чув
показати весь коментар
22.10.2025 18:06 Відповісти
А территории со стрелочками-уже потерянны? Если нет,то нужно поменять методичку. Потому что выходит те же 7% . Только Порошенко их потерял за 1 день + 2 месяца,а этот черт упирается. Хорошая сдача. В чем подвох?
Что-то вспомнила....выбирайте меня 2ой раз и АТО триватиме години.. Типа ему мешали это за 4года сделать..
Взрослые люди,а всякую дичь выставляете...
показати весь коментар
22.10.2025 17:43 Відповісти
я не розумію підерський діалект. пишіть українською чи англійською.
показати весь коментар
22.10.2025 17:44 Відповісти
Я твой диалект не всегда понимаю. Чем так издеваться над мовой,то лучше уж коверкать москальский
показати весь коментар
22.10.2025 17:49 Відповісти
ти звідкіля будеш орко самка срана?
показати весь коментар
22.10.2025 17:50 Відповісти
З Кременчуга. У нас было модно говорит то,что думаешь
показати весь коментар
22.10.2025 18:06 Відповісти
а в нас модно думати головою.
показати весь коментар
22.10.2025 18:08 Відповісти
показати весь коментар
22.10.2025 17:48 Відповісти
Та й то ті окуповані території Порошенко прийняв в "спадок", так як Крим окупований в лютому-березні 2014 року, а окремі райони Донецької та Луганської областей в квітні, а Порошенко став Президентом тільки в червні 2014 року.
показати весь коментар
22.10.2025 17:55 Відповісти
Ціною фламінго тільки перевернули все що можна, надсекретна зброя
показати весь коментар
22.10.2025 17:03 Відповісти
БЛД -
1.Візьми у склад своїх консультантів досвідчених патріотів дипломатів.
2.Візьми приклад , як анексовані три Балтійське країни десятиріччями були не визнані США й мали поряд у себе й посольства СЕРЕСЕРІЇ й послоства довоєнних часів АЖ!!! до розвалу СЕРЕСЕРІЇ у 90-тих XXст
показати весь коментар
22.10.2025 17:13 Відповісти
1 і 2 -- не візьме. Бо вважає себе і своїх горе-консультантів розумнішими за інших.

Ви ж бачите: поряд з ним -- жодного спеціаліста, жодної кваліфікованої людини. Тільки друзі-знайомі-свати-брати, на яких він може покластися.
показати весь коментар
22.10.2025 17:43 Відповісти
лаври актора Бонапарта, кусючого з пересьору нігті , заважають ?
показати весь коментар
22.10.2025 17:48 Відповісти
Все вірно сказав Президент України - дипломатія можлива для закінчення війни, але не за умови дарування російському агресору своїх територій !
показати весь коментар
22.10.2025 17:49 Відповісти
Навіть Зеленський чудово розуміє, що в такому випадку йому буде "звізда", тому і включає режим "патріота" для охлоса.

🐏🐑 можете починати писати, який Вова незламний, стійкий, потужний, господарник і патріот😆
показати весь коментар
22.10.2025 17:56 Відповісти
 
 