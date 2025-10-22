Україна готова до дипломатії, але не ціною своїх територій, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до дипломатії для закінчення війни, але не за умови дарування російському агресору своїх територій.

Про це він заявив на пресконференції у Швеції, інформує Цензор.НЕТ.

Припинення вогню з РФ

Президент заявив, що Україна підтримує ідею припинення вогню та переходу до дипломатії, але не погодиться на умови, які передбачають поступки агресору.

"Ми готові до дипломатії, але не за умов, що ми повинні звідкись виходити, даруючи агресору свою землю, свої території. Безумовно, це не про кілометри — це про наші домівки, людей, історію та ідентичність. Це — наша територіальна цілісність", - наголосив Зеленський.

Росія не готова до мирних перемовин

Глава держави також зазначив, що Росія наразі не демонструє готовності до реальних переговорів, а її дипломатичні меседжі спрямовані лише на те, щоб відкласти сильні рішення США та Європи, зокрема щодо санкцій та озброєння України.

