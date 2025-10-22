Украина готова к дипломатии, но не ценой своих территорий, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к дипломатии для окончания войны, но не при условии дарения российскому агрессору своих территорий.
Об этом он заявил на пресс-конференции в Швеции, информирует Цензор.НЕТ.
Прекращение огня с РФ
Президент заявил, что Украина поддерживает идею прекращения огня и перехода к дипломатии, но не согласится на условия, предусматривающие уступки агрессору.
"Мы готовы к дипломатии, но не при условиях, что мы должны откуда-то выходить, даря агрессору свою землю, свои территории. Безусловно, это не о километрах - это о наших домах, людях, истории и идентичности. Это - наша территориальная целостность", - подчеркнул Зеленский.
Россия не готова к мирным переговорам
Глава государства также отметил, что Россия пока не демонстрирует готовности к реальным переговорам, а ее дипломатические месседжи направлены лишь на то, чтобы отложить сильные решения США и Европы, в частности - относительно санкций и вооружения Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дрочатьмоляться на нього люди. І вони не поодинокі. І їх багато. З вашого дозволу, хоча особисто мені бридко таке читати, наведу цю мантру тут:
=====
Петро Порошенко - типовий продукт старої політичної системи, де влада - не засіб служіння, а інструмент контролю. Його "лідерство" ніколи не було лідерством у класичному розумінні - воно трималося на гримасі рішучості, гучних гаслах і професійно зрежисованих патріотичних шоу.
За лаштунками - те, що називають імітацією держави:
Імітація боротьби з корупцією - створення ручих органів, що зупиняються перед межами, які торкаються "своїх".
Імітація війни - замість стратегії перемоги - торгівля з ворогом, "сірі зони" і цинічне гальмування розслідувань щодо зради у верхах.
Імітація реформ - коли папери блищать словами "реформи", а насправді все крутиться навколо тих самих бізнес-інтересів і старих друзів системи.
Імітація віри - показові молитви, хресні ходи, патріотичний піар на храмах, але не на моральності.
Порошенко не був лідером - він був актором у ролі лідера. Його "сила" - це вміння кричати "Армія! Мова! Віра!" під камери, поки десь тихо підписуються угоди, розкрадаються оборонні бюджети і ведуться бізнеси з РФ.
Уся його система влади - це політичний театр, де кожен глядач мав відчути героїзм, а не побачити правду.
2. Зеленський: лідер без фальші
Коли прийшов Зеленський, система на мить зупинилася від шоку. Вперше за довгі роки в українську політику зайшов не черговий князь, а людина - без корупційного багажу, без орденів і без патетики.
Його часто недооцінювали - і це стало його перевагою.
Він не будував культ особистості, не прикривався штучною святістю. Він не носив маску "вождя" - він став тим, ким є: президентом, який не боїться бути живою людиною.
Але головне - він діяв.
Коли інші розводили руками, він вів дипломатичні наступи, формував коаліції підтримки, витягував із повітря допомогу, зброю, фінансові пакети.
Коли інші "балансували", він став символом стійкості. І не для Заходу - а для народу.
Коли старі політики говорили про "неможливе", він робив - від "Байрактарів" до F-16, від санкційних ударів до повернення територій.
І головне - він не втікав.
Залишився в Києві, коли ворог стояв за кілька кілометрів. Цей крок знищив легенду старої політичної касти, показавши, що справжній лідер не з трибуни, а з окопу, не в золотому кабінеті, а поруч із народом.
3. Прірва між світом імітації і світом дії
Порошенко втілював стару Україну - олігархічну, хитру, показну, з пафосними промовами і порожніми руками.
Зеленський став символом нової України - простої, прямої, неідеальної, але справжньої.
Перший говорив "Ми воюємо!" - і торгував із ворогом.
Другий казав "Ми вистоїмо!" - і справді вистояв.
Перший будував вертикаль страху і залежностей.
Другий - горизонт довіри і відповідальності.
Перший грав роль героя.
Другий - ним став.
4. Порошенко - політичний фантом
Сьогодні його фанати - це залишки старої епохи, де головне - "образ", а не суть. Вони борються не за державу, а за міф про "великого командира", який насправді просто грав на слабкостях суспільства.
Його так званий "патріотизм" - це комерційний продукт, серійно випущений для продажу на політичному ринку.
І коли держава стояла на межі загибелі, він не вийшов до народу, не став поруч із Зеленським, не підставив плече - натомість почав підкопи, саботаж, інформаційні атаки.
Бо Порошенко не може жити без ворога. Йому потрібна не перемога України - а поразка того, хто показав, що лідером може бути не олігарх.
5. Висновок: епоха справжніх
Зеленський не бездоганний. Але він справжній.
Його слова відповідають діям, його помилки - чесні, його боротьба - не гра.
Історія України ще напише багато томів, але в одному розділі буде сказано чітко:
У час, коли фальшиві герої зникали у власних тінях, справжній лідер не шукав оплесків - він стояв.
За майже рік після початку повномасштабної війни Росії проти України популістичні гасла Петра Порошенка "Армія. Мова. Віра", з якими він програв президентські вибори, стали реальними гаслами президента Володимира Зеленського:
Армія - в світових рейтингах і далі підіймається вверх, а не вниз, як при Порошенко
Мова - значно розширився вжиток між людьми в соцмережах і вживу.
Віра - справжня, а не розчарування в Порошенку.
Порошенко створив ілюзію патріотизму.
Зеленський став його реальним втіленням.
https://www.facebook.com/share/p/19rNTjx8qJ/
Что-то вспомнила....выбирайте меня 2ой раз и АТО триватиме години.. Типа ему мешали это за 4года сделать..
Взрослые люди,а всякую дичь выставляете...
1.Візьми у склад своїх консультантів досвідчених патріотів дипломатів.
2.Візьми приклад , як анексовані три Балтійське країни десятиріччями були не визнані США й мали поряд у себе й посольства СЕРЕСЕРІЇ й послоства довоєнних часів АЖ!!! до розвалу СЕРЕСЕРІЇ у 90-тих XXст
Ви ж бачите: поряд з ним -- жодного спеціаліста, жодної кваліфікованої людини. Тільки друзі-знайомі-свати-брати, на яких він може покластися.