Украина готова к дипломатии, но не ценой своих территорий, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к дипломатии для окончания войны, но не при условии дарения российскому агрессору своих территорий.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Швеции, информирует Цензор.НЕТ.

Прекращение огня с РФ

Президент заявил, что Украина поддерживает идею прекращения огня и перехода к дипломатии, но не согласится на условия, предусматривающие уступки агрессору.

"Мы готовы к дипломатии, но не при условиях, что мы должны откуда-то выходить, даря агрессору свою землю, свои территории. Безусловно, это не о километрах - это о наших домах, людях, истории и идентичности. Это - наша территориальная целостность", - подчеркнул Зеленский.

Россия не готова к мирным переговорам

Глава государства также отметил, что Россия пока не демонстрирует готовности к реальным переговорам, а ее дипломатические месседжи направлены лишь на то, чтобы отложить сильные решения США и Европы, в частности - относительно санкций и вооружения Украины.

