Новости
772 9

Украина готова к дипломатии, но не ценой своих территорий, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к дипломатии для окончания войны, но не при условии дарения российскому агрессору своих территорий.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Швеции, информирует Цензор.НЕТ.

Прекращение огня с РФ

Президент заявил, что Украина поддерживает идею прекращения огня и перехода к дипломатии, но не согласится на условия, предусматривающие уступки агрессору.

"Мы готовы к дипломатии, но не при условиях, что мы должны откуда-то выходить, даря агрессору свою землю, свои территории. Безусловно, это не о километрах - это о наших домах, людях, истории и идентичности. Это - наша территориальная целостность", - подчеркнул Зеленский.

Россия не готова к мирным переговорам

Глава государства также отметил, что Россия пока не демонстрирует готовности к реальным переговорам, а ее дипломатические месседжи направлены лишь на то, чтобы отложить сильные решения США и Европы, в частности - относительно санкций и вооружения Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о предложении Трампа "остановиться там, где есть": Это хороший компромисс, но Путин будет против

Зеленский Владимир (22348) территориальные претензии (147) территориальная целостность (295) переговоры с Россией (1352)
22.10.2025 17:01 Ответить
Ну так і неозброєним оком видно що це була планомірна здача наших територій, при негласній команді зелені.
показать весь комментарий
22.10.2025 17:04 Ответить
Сьогодні нарешті я побачив, якими словами дрочать моляться на нього люди. І вони не поодинокі. І їх багато. З вашого дозволу, хоча особисто мені бридко таке читати, наведу цю мантру тут:
=====
Петро Порошенко - типовий продукт старої політичної системи, де влада - не засіб служіння, а інструмент контролю. Його "лідерство" ніколи не було лідерством у класичному розумінні - воно трималося на гримасі рішучості, гучних гаслах і професійно зрежисованих патріотичних шоу.

За лаштунками - те, що називають імітацією держави:

Імітація боротьби з корупцією - створення ручих органів, що зупиняються перед межами, які торкаються "своїх".

Імітація війни - замість стратегії перемоги - торгівля з ворогом, "сірі зони" і цинічне гальмування розслідувань щодо зради у верхах.

Імітація реформ - коли папери блищать словами "реформи", а насправді все крутиться навколо тих самих бізнес-інтересів і старих друзів системи.

Імітація віри - показові молитви, хресні ходи, патріотичний піар на храмах, але не на моральності.

Порошенко не був лідером - він був актором у ролі лідера. Його "сила" - це вміння кричати "Армія! Мова! Віра!" під камери, поки десь тихо підписуються угоди, розкрадаються оборонні бюджети і ведуться бізнеси з РФ.
Уся його система влади - це політичний театр, де кожен глядач мав відчути героїзм, а не побачити правду.

2. Зеленський: лідер без фальші

Коли прийшов Зеленський, система на мить зупинилася від шоку. Вперше за довгі роки в українську політику зайшов не черговий князь, а людина - без корупційного багажу, без орденів і без патетики.
Його часто недооцінювали - і це стало його перевагою.

Він не будував культ особистості, не прикривався штучною святістю. Він не носив маску "вождя" - він став тим, ким є: президентом, який не боїться бути живою людиною.

Але головне - він діяв.

Коли інші розводили руками, він вів дипломатичні наступи, формував коаліції підтримки, витягував із повітря допомогу, зброю, фінансові пакети.

Коли інші "балансували", він став символом стійкості. І не для Заходу - а для народу.

Коли старі політики говорили про "неможливе", він робив - від "Байрактарів" до F-16, від санкційних ударів до повернення територій.

І головне - він не втікав.
Залишився в Києві, коли ворог стояв за кілька кілометрів. Цей крок знищив легенду старої політичної касти, показавши, що справжній лідер не з трибуни, а з окопу, не в золотому кабінеті, а поруч із народом.

3. Прірва між світом імітації і світом дії

Порошенко втілював стару Україну - олігархічну, хитру, показну, з пафосними промовами і порожніми руками.
Зеленський став символом нової України - простої, прямої, неідеальної, але справжньої.

Перший говорив "Ми воюємо!" - і торгував із ворогом.
Другий казав "Ми вистоїмо!" - і справді вистояв.

Перший будував вертикаль страху і залежностей.
Другий - горизонт довіри і відповідальності.

Перший грав роль героя.
Другий - ним став.

4. Порошенко - політичний фантом

Сьогодні його фанати - це залишки старої епохи, де головне - "образ", а не суть. Вони борються не за державу, а за міф про "великого командира", який насправді просто грав на слабкостях суспільства.
Його так званий "патріотизм" - це комерційний продукт, серійно випущений для продажу на політичному ринку.

І коли держава стояла на межі загибелі, він не вийшов до народу, не став поруч із Зеленським, не підставив плече - натомість почав підкопи, саботаж, інформаційні атаки.
Бо Порошенко не може жити без ворога. Йому потрібна не перемога України - а поразка того, хто показав, що лідером може бути не олігарх.

5. Висновок: епоха справжніх

Зеленський не бездоганний. Але він справжній.
Його слова відповідають діям, його помилки - чесні, його боротьба - не гра.

Історія України ще напише багато томів, але в одному розділі буде сказано чітко:

У час, коли фальшиві герої зникали у власних тінях, справжній лідер не шукав оплесків - він стояв.

За майже рік після початку повномасштабної війни Росії проти України популістичні гасла Петра Порошенка "Армія. Мова. Віра", з якими він програв президентські вибори, стали реальними гаслами президента Володимира Зеленського:

Армія - в світових рейтингах і далі підіймається вверх, а не вниз, як при Порошенко
Мова - значно розширився вжиток між людьми в соцмережах і вживу.
Віра - справжня, а не розчарування в Порошенку.

Порошенко створив ілюзію патріотизму.
Зеленський став його реальним втіленням.

https://www.facebook.com/share/p/19rNTjx8qJ/
показать весь комментарий
22.10.2025 17:39 Ответить
я буваю в таких випадках коли тцк пакують ухилянтів. завжди кричу при цьому- зєля наш прєзідєнт! за нєго ми умрьом. ну потрібно ж дух лохторату піднімати
показать весь комментарий
22.10.2025 17:43 Ответить
А территории со стрелочками-уже потерянны? Если нет,то нужно поменять методичку. Потому что выходит те же 7% . Только Порошенко их потерял за 1 день + 2 месяца,а этот черт упирается. Хорошая сдача. В чем подвох?
Что-то вспомнила....выбирайте меня 2ой раз и АТО триватиме години.. Типа ему мешали это за 4года сделать..
Взрослые люди,а всякую дичь выставляете...
показать весь комментарий
22.10.2025 17:43 Ответить
я не розумію підерський діалект. пишіть українською чи англійською.
показать весь комментарий
22.10.2025 17:44 Ответить
Ціною фламінго тільки перевернули все що можна, надсекретна зброя
показать весь комментарий
22.10.2025 17:03 Ответить
БЛД -
1.Візьми у склад своїх консультантів досвідчених патріотів дипломатів.
2.Візьми приклад , як анексовані три Балтійське країни десятиріччями були не визнані США й мали поряд у себе й посольства СЕРЕСЕРІЇ й послоства довоєнних часів АЖ!!! до розвалу СЕРЕСЕРІЇ у 90-тих XXст
показать весь комментарий
22.10.2025 17:13 Ответить
1 і 2 -- не візьме. Бо вважає себе і своїх горе-консультантів розумнішими за інших.

Ви ж бачите: поряд з ним -- жодного спеціаліста, жодної кваліфікованої людини. Тільки друзі-знайомі-свати-брати, на яких він може покластися.
показать весь комментарий
22.10.2025 17:43 Ответить
 
 