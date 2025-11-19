РУС
США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией, - Politico

Рамочное соглашение о прекращении войны России против Украины могут согласовать уже в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

По данным издания, команда американского президента Дональда Трампа проводила переговоры с Москвой без участия Украины и Евросоюза. Итог этих переговоров Киеву планируют представить как окончательное решение.

Коррупционный скандал в Украине

В США считают, что внутренние коррупционные скандалы в Украине и продвижение российской армии сразу по нескольким направлениям якобы вынуждают украинскую власть согласиться на предложенные условия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война между РФ и Украиной завершится до 2027 года, - Макрон

Согласно источнику Politico, украинскому президенту Владимиру Зеленскому план США могут представить уже 20 ноября во время встречи с делегацией американских военных.

Ранее Axios сообщал, что США и РФ обсуждают мирный план из 28 пунктов, который охватывает четыре категории: мир в Украине, гарантии ее безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США, РФ и Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп разочарован провалом попыток завершить войну в Украине, - The Atlantic

Автор: 

россия (98069) США (28289) война в Украине (6887) прекращения огня (365)
+15
Відчуваю що агент ФСБ Трамп нам запропонує хотєлкі ***** в американській обгортці.
19.11.2025 15:09 Ответить
+7
Особливо перспективно звучить про мир в Європі який обговорюється за спиною тієї самої Європи.
Піс діл тисячоліття прямо.
19.11.2025 15:13 Ответить
+5
Трамп вчергове хоче впарити капітуляцію України по домовленості з пуйлом.
19.11.2025 15:21 Ответить
Скоріш якесь компромісне рішення, яке так більше буде влаштовувати РФ, ніж Україну.
19.11.2025 15:10 Ответить
"Скоріш"...?
Почитайте посилання на статтю - там інтереси України взагалі не розглядаються !
19.11.2025 15:12 Ответить
Нуль компромісности. Абсолютно все для узаконення **************, вторгнення, анексії, вбивств і геноциду народу України.
19.11.2025 15:17 Ответить
Именно так и будет. Америкосы припёрли Зебила к стенке. Вы думаете случайно именно сейчас всплыли говноминдичи? Гундосому ставит условия Трамп-либо подписываешь, либо всю твою братию во главе с тобой ФБР заматывает в ковры и везёт в Гуантанамо. Как думаете что сделает Зебил?
19.11.2025 15:35 Ответить
Питання в іншому - що , в такому разі , ти будеш робити ? Як завжди ....?
показать весь комментарий
гадаю шо помаранчева мавпа обісреться знову
показать весь комментарий
******* прокрутить його на прутні як завжди
показать весь комментарий
Вона ще не перестала 🤣
показать весь комментарий
То про що ж вони всі говорять?

Вчора ввечері Барак Равід з Ахios розкрив подробиці секретного мирного плану, розробленого безпосередньо Білим домом і Москвою. Равід повідомляє, що високопоставлений представник Білого дому Стів Віткофф провів триденні переговори з російським переговірником Кирилом Дмитрієвим у Маямі наприкінці минулого місяця, і що мирний план з 28 пунктів зараз перебуває на розгляді.

Вчора ввечері представники адміністрації Трампа повідомили Даші, що вони знаходяться на межі серйозного прориву. Це дуже важливо.

Але ось у чому справа: цей новий мирний план, схоже, не отримав прямої участі ані України, ані союзників Америки в Європі. І ми поки що не маємо уявлення про деталі, про те, що було досягнуто з найгостріших питань, пов'язаних із захопленням Росією великих ділянок української території, викраденням десятків тисяч українських дітей або гарантіями безпеки, пропонованими Україні в результаті цього.

Настрої в Білому домі оптимістичні, і, схоже, план буде представлений Зеленському як доконаний факт. «Те, що ми збираємося представити [Україні], розумно», - сказав високопоставлений представник Білого дому Даше. Адміністрація Трампа вважає, що Зеленський, який перебуває під тиском як на полі бою, так і на внутрішньому фронті (через корупційний скандал, що розгорається), буде змушений прийняти те, що йому пропонують.

А що стосується решти Європи? «Нам, загалом, європейці не важливі, - каже чиновник Даше. - Головне, щоб Україна прийняла».
19.11.2025 15:09 Ответить
❗️ США разом з Росією таємно розробляють новий план припинення війни в Україні з 28 пунктів, - Axios (https://www.axios.com/2025/11/19/ukraine-peace-plan-trump-russia-witkoff) з посиланням на джерела

28 пунктів плану поділяються на чотири загальні категорії, повідомляють джерела Axios:

🟠 Мир в Україні
🟠 Гарантії безпеки
🟠 Безпека в Європі
🟠 Майбутні відносини США з Росією та Україною

Російський посланець Дмитрієв висловив оптимізм щодо шансів на успіх угоди та заявив, що Москва відчуває, що російську позицію справді чують.
19.11.2025 15:11 Ответить
Щодо інсайду POLITICO, що війна ось-ось закінчиться.

Таке прозвучало в подкасті (https://archive.vn/NFsYI) за участю Даші Бернс (голова бюро POLITICO в Білому домі).
19.11.2025 15:23 Ответить
Особливо перспективно звучить про мир в Європі який обговорюється за спиною тієї самої Європи.
Піс діл тисячоліття прямо.
19.11.2025 15:13 Ответить
Ваша правда: що вже піз діл, то піз діл!
показать весь комментарий
Норм здобутки дипломатії 5-6 дефективних менеджерів
показать весь комментарий
А нам ЗЕйнаб назве, нарешті, цих менеджерів поіменно?
показать весь комментарий
Єрмак+зами.Все.
показать весь комментарий
У США вважають, що внутрішні корупційні скандали в Україні та просування російської армії одразу на кількох напрямках нібито змушують українську владу погодитися на запропоновані умови.
------------
Тампоны выбирают самые сложные для Украины моменты в пропихивании тампоно-хловского "мирного плана". Тампон враг Украины, который в открытую не может поддержать ****, потому что американский народ на черенок оранжевую харю посадит за это.
показать весь комментарий
>> США можуть представити Україні рамкову угоду...

показать весь комментарий
Ну, зрозуміло. Трамп чекає поки одна із сторін ослабне, а потім добивати слабшу сторону. А Зекодло радо старатись.
показать весь комментарий
Спочатку меморандум, тепер рамкова угода....ті ж яйця, тільки в профіль
показать весь комментарий
Нічого хорошого для України представлено не буде.
показать весь комментарий
Україну хочуть поставити в рамки
показать весь комментарий
Трамп вчергове хоче впарити капітуляцію України по домовленості з пуйлом.
показать весь комментарий
Тож увесь скандал Міндічгейт був заради зміни позиції українського уряду щодо поступок кацапам. Просто прижати компрою і змусити виконати забаганки ***** які будуть подані американською *********** агентурою як панацея. Я, звісно, не бажаю мати корупціонерів при владі але дуже дивні збіги по часу. США до сраки крадуть у нас гроші чи ні. Просто трампісти це використають для просування рудого бібізяна як голуба миру.
показать весь комментарий
Думаю, все проще. Тампонохло увидели окно возможностей и начали незамедлительно действовать. При всей тяжести и бардаке на фронте, свинтусы не могут по настоящему прорвать оборону. Тампоновские две недели были рассчитаны на свинтусов, что они смогут прорваться минимум на Донбассе. Тампон для этого прекратил поставки оружия и разведданных Украине. Но хло обделалось и разочаровало тампона. А сейчас появилась возможность навязать Украине свои оранжево-коричневые пакты.
показать весь комментарий
Руда потвора на пару ****** так не зрозуміли, що не зелена потвора все вирішує в Україні.
показать весь комментарий
Дайте Зеле еще время он научится.

правда учиться он будет на живых людях, на их судьбах, так что страну будет трясти и коррупция будет выходить за масштабы вселенной
показать весь комментарий
НАБУ, к сожалению, является полностью зависимым от США органом. А поскольку Трамп является кремлевским агентом, то НАБУ поступила команда мочить всех, связанных с зеленой властью, чтобы пропихнуть капитуляцию. Так что и зеленые, и все эти НАБУшники - те еще ребята. В Украине нет проукраинской власти
показать весь комментарий
- в принципі ніколи і не було !
показать весь комментарий
До рудого комірця дуже пасуватиме салюпа.
показать весь комментарий
Не буде ніякої рамкової чи не рамкової угоди, війна буде тривати до повного звільнення українських територій і знищення кількох мільйонів кацапів!
показать весь комментарий
Оскільки план робить ідіот Віткоф, то все буде максимально херово для України.
показать весь комментарий
не буде ніякої угоди. І ніяких "мир до кінця місяця".
просто подивіться на штати за останні 10 місяців: хтось знає, в чому вони досягли успіху? Ці некомпетентні йолопи не здатні ні на що. Всюди провал. А тут бац, і ріелтор вітьков цілих 28 пунктів за 3 дні наклепав з росіянами. Ага, вірю

Те що відбувається - це спецоперація росії по відтермінуванню посилених санкцій. І здається штати купились
показать весь комментарий
Щось мало радощів у форумних ботах. Ви ж так сильно ненавиділи Зеленського та його команду. Давайте стрибайте.
показать весь комментарий
