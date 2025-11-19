США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией, - Politico

Рамочное соглашение о прекращении войны России против Украины могут согласовать уже в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным издания, команда американского президента Дональда Трампа проводила переговоры с Москвой без участия Украины и Евросоюза. Итог этих переговоров Киеву планируют представить как окончательное решение.

Коррупционный скандал в Украине

В США считают, что внутренние коррупционные скандалы в Украине и продвижение российской армии сразу по нескольким направлениям якобы вынуждают украинскую власть согласиться на предложенные условия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война между РФ и Украиной завершится до 2027 года, - Макрон

Согласно источнику Politico, украинскому президенту Владимиру Зеленскому план США могут представить уже 20 ноября во время встречи с делегацией американских военных.

Ранее Axios сообщал, что США и РФ обсуждают мирный план из 28 пунктов, который охватывает четыре категории: мир в Украине, гарантии ее безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США, РФ и Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп разочарован провалом попыток завершить войну в Украине, - The Atlantic