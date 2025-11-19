США могут представить Украине рамочное соглашение о прекращении войны с Россией, - Politico
Рамочное соглашение о прекращении войны России против Украины могут согласовать уже в ближайшее время.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
По данным издания, команда американского президента Дональда Трампа проводила переговоры с Москвой без участия Украины и Евросоюза. Итог этих переговоров Киеву планируют представить как окончательное решение.
Коррупционный скандал в Украине
В США считают, что внутренние коррупционные скандалы в Украине и продвижение российской армии сразу по нескольким направлениям якобы вынуждают украинскую власть согласиться на предложенные условия.
Согласно источнику Politico, украинскому президенту Владимиру Зеленскому план США могут представить уже 20 ноября во время встречи с делегацией американских военных.
Ранее Axios сообщал, что США и РФ обсуждают мирный план из 28 пунктов, который охватывает четыре категории: мир в Украине, гарантии ее безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США, РФ и Украины.
Почитайте посилання на статтю - там інтереси України взагалі не розглядаються !
Вчора ввечері Барак Равід з Ахios розкрив подробиці секретного мирного плану, розробленого безпосередньо Білим домом і Москвою. Равід повідомляє, що високопоставлений представник Білого дому Стів Віткофф провів триденні переговори з російським переговірником Кирилом Дмитрієвим у Маямі наприкінці минулого місяця, і що мирний план з 28 пунктів зараз перебуває на розгляді.
Вчора ввечері представники адміністрації Трампа повідомили Даші, що вони знаходяться на межі серйозного прориву. Це дуже важливо.
Але ось у чому справа: цей новий мирний план, схоже, не отримав прямої участі ані України, ані союзників Америки в Європі. І ми поки що не маємо уявлення про деталі, про те, що було досягнуто з найгостріших питань, пов'язаних із захопленням Росією великих ділянок української території, викраденням десятків тисяч українських дітей або гарантіями безпеки, пропонованими Україні в результаті цього.
Настрої в Білому домі оптимістичні, і, схоже, план буде представлений Зеленському як доконаний факт. «Те, що ми збираємося представити [Україні], розумно», - сказав високопоставлений представник Білого дому Даше. Адміністрація Трампа вважає, що Зеленський, який перебуває під тиском як на полі бою, так і на внутрішньому фронті (через корупційний скандал, що розгорається), буде змушений прийняти те, що йому пропонують.
А що стосується решти Європи? «Нам, загалом, європейці не важливі, - каже чиновник Даше. - Головне, щоб Україна прийняла».
28 пунктів плану поділяються на чотири загальні категорії, повідомляють джерела Axios:
🟠 Мир в Україні
🟠 Гарантії безпеки
🟠 Безпека в Європі
🟠 Майбутні відносини США з Росією та Україною
Російський посланець Дмитрієв висловив оптимізм щодо шансів на успіх угоди та заявив, що Москва відчуває, що російську позицію справді чують.
Таке прозвучало в подкасті (https://archive.vn/NFsYI) за участю Даші Бернс (голова бюро POLITICO в Білому домі).
Піс діл тисячоліття прямо.
------------
Тампоны выбирают самые сложные для Украины моменты в пропихивании тампоно-хловского "мирного плана". Тампон враг Украины, который в открытую не может поддержать ****, потому что американский народ на черенок оранжевую харю посадит за это.
правда учиться он будет на живых людях, на их судьбах, так что страну будет трясти и коррупция будет выходить за масштабы вселенной
просто подивіться на штати за останні 10 місяців: хтось знає, в чому вони досягли успіху? Ці некомпетентні йолопи не здатні ні на що. Всюди провал. А тут бац, і ріелтор вітьков цілих 28 пунктів за 3 дні наклепав з росіянами. Ага, вірю
Те що відбувається - це спецоперація росії по відтермінуванню посилених санкцій. І здається штати купились