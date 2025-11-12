РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12542 посетителя онлайн
Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
2 235 21

Трамп разочарован провалом попыток завершить войну в Украине, - The Atlantic

президент сша дональд трамп

Американский президент Дональд Трамп разочарован неудачными попытками завершить российско-украинскую войну.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Atlantic.

По данным издания, в администрации Трампа считают, что стороны могли бы достичь мира, если бы были более уступчивыми. Однако в издании отмечают: конфликт гораздо глубже, чем просто спор за территории или гарантии безопасности. Трамп недооценил, насколько Владимир Путин предан идее уничтожения независимого украинского государства.

Предложения по завершению войны

Во время недавних переговоров Трамп пытался склонить Киев к территориальным уступкам, а Путина - к согласию на "замораживание" линии фронта в обмен на ослабление санкций и отказ Украины от вступления в НАТО. Однако Москва отвергла эти предложения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 76 вражеских атак отбито на Покровском направлении, на Александровском более 20 штурмов за сутки, - Генштаб. КАРТЫ

По мнению The Atlantic, Трамп не учел, что для Кремля свободная и вооруженная Украина является неприемлемой угрозой, а потому Путин готов нести большие потери, чтобы не допустить ее укрепления.

Глобальный мирный саммит

Также предполагают, что Трамп может попытаться вернуть себе дипломатическую инициативу, инициировав глобальный мирный саммит и призвав к прекращению огня по текущей линии фронта. Это, по их словам, заставило бы Москву и Пекин открыто объяснять свои позиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 206 боестолкновений, 72 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

Автор: 

Трамп Дональд (7063) война в Украине (6815)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
На путлєра не пробував надавити? - а то тільки зачарований - розчарований
показать весь комментарий
12.11.2025 11:31 Ответить
+2
Розписався у власній слабкості... Чи блефує, щоб виграти час...
показать весь комментарий
12.11.2025 11:33 Ответить
+2
трамп -- це Harry Ellis з відомого фільму. Той теж був майстром угод.

Я бажаю, щоб трамп закінчив так само, як і згаданий кіноперсонаж.
показать весь комментарий
12.11.2025 11:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На путлєра не пробував надавити? - а то тільки зачарований - розчарований
показать весь комментарий
12.11.2025 11:31 Ответить
Марно на неадекватне пуйло тиснути, бо воно живе у міфічному інформаційному міхурі і думає, що непереможне, а Україна ось-ось замерзне і здасться... Треба завалити когось із найближчого пуйлового оточення, щоб воно відчуло реальну загрозу.
показать весь комментарий
12.11.2025 11:39 Ответить
А що він вважає "пробами"? Безперервний і ганебний тиск на жертву агресії?
показать весь комментарий
12.11.2025 11:32 Ответить
Розписався у власній слабкості... Чи блефує, щоб виграти час...
показать весь комментарий
12.11.2025 11:33 Ответить
Та йому насрати на Україну, зникне так зникне, раз сама так вирішила.
показать весь комментарий
12.11.2025 12:10 Ответить
Старий ідіот.
показать весь комментарий
12.11.2025 11:35 Ответить
трамп -- це Harry Ellis з відомого фільму. Той теж був майстром угод.

Я бажаю, щоб трамп закінчив так само, як і згаданий кіноперсонаж.
показать весь комментарий
12.11.2025 11:36 Ответить
Сша вкрали нашу ядерну зброю і винні нам назавжди.
показать весь комментарий
12.11.2025 11:44 Ответить
ніяких тверезих думок та кроків - у багатьох політиків одні сподівання, розчаровання,
показать весь комментарий
12.11.2025 11:45 Ответить
А заблокувати SWIFT для всіх кацапських банків, включаючи ЦБ, слабо?
показать весь комментарий
12.11.2025 12:12 Ответить
Розчарований тампон.. ой як розчарований що не вдалося Україну подарувати другггу... тампон брови нахмурив... думку гадає, якби з документів постанов ООН вилучити про теротеріальну цілістність України пункти... Такий розчарований дід тампон..такий..
показать весь комментарий
12.11.2025 11:47 Ответить
Роз'яснив би хто старому та впертому ідіоту значення терміну геноцид.
Всі його спроби "замирити" сторони конфлікту з самого початку приречені на поразку.
показать весь комментарий
12.11.2025 11:48 Ответить
Сторони мають поступитись каже Трамп. Як, курва, і хто має поступитись? Жертва поступається та перестає пручатись, а гвалтівник більше її не викручує руки але продовжує гвалтувати. Такі поступки має наувазі руда **** Доні?
показать весь комментарий
12.11.2025 11:50 Ответить
рудий пердун раптом прозрів, йди пограй у гольф нікчемо )))
показать весь комментарий
12.11.2025 11:50 Ответить
колорадів труять поки до 5% личинок, а не коли вони вже з`їли картоплю
показать весь комментарий
12.11.2025 11:53 Ответить
Вдало вам повоювати. За зброєю пройдіть в касу.

Всі повернулися до своїх традицій.
показать весь комментарий
12.11.2025 11:53 Ответить
Тобто знову "сторони" мають бути поступливими, а не на агресора потрібно давити.
І як же має поступитися Україна? Погодитись на своє знищення?
показать весь комментарий
12.11.2025 11:56 Ответить
а дав би Томагавки вже б завершили
показать весь комментарий
12.11.2025 12:03 Ответить
Як ми тобі співчуваємо, Донні!
показать весь комментарий
12.11.2025 12:06 Ответить
Бо такий же недієздатний піздабол, як і гундос.
показать весь комментарий
12.11.2025 12:12 Ответить
яка спроба такий і результат
показать весь комментарий
12.11.2025 12:15 Ответить
 
 