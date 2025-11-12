Трамп разочарован провалом попыток завершить войну в Украине, - The Atlantic
Американский президент Дональд Трамп разочарован неудачными попытками завершить российско-украинскую войну.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The Atlantic.
По данным издания, в администрации Трампа считают, что стороны могли бы достичь мира, если бы были более уступчивыми. Однако в издании отмечают: конфликт гораздо глубже, чем просто спор за территории или гарантии безопасности. Трамп недооценил, насколько Владимир Путин предан идее уничтожения независимого украинского государства.
Предложения по завершению войны
Во время недавних переговоров Трамп пытался склонить Киев к территориальным уступкам, а Путина - к согласию на "замораживание" линии фронта в обмен на ослабление санкций и отказ Украины от вступления в НАТО. Однако Москва отвергла эти предложения.
По мнению The Atlantic, Трамп не учел, что для Кремля свободная и вооруженная Украина является неприемлемой угрозой, а потому Путин готов нести большие потери, чтобы не допустить ее укрепления.
Глобальный мирный саммит
Также предполагают, что Трамп может попытаться вернуть себе дипломатическую инициативу, инициировав глобальный мирный саммит и призвав к прекращению огня по текущей линии фронта. Это, по их словам, заставило бы Москву и Пекин открыто объяснять свои позиции.
Я бажаю, щоб трамп закінчив так само, як і згаданий кіноперсонаж.
Всі його спроби "замирити" сторони конфлікту з самого початку приречені на поразку.
Всі повернулися до своїх традицій.
І як же має поступитися Україна? Погодитись на своє знищення?