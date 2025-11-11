На фронте произошло 206 боестолкновений, 72 из них - на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 206 боевых столкновений.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный и 22 авиационных удара, сбросив 60 управляемых авиабомб, осуществил 2809 ударов дронами-камикадзе и 3231 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 10 атак российских захватчиков. Враг осуществил 142 обстрела, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении произошло 16 боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Отрадное и в сторону Двуречанского, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении противник осуществил 17 атак на позиции наших войск в районах Купянска, Степовой Новоселовки, Боровской Андреевки и в сторону Глушковки, Петропавловки и Новоосинового. До сих пор продолжаются девять боевых столкновений.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении российские войска десять раз штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Заречное, Редкодуб, Надия, Твердохлебово, Колодязи и в сторону населенного пункта Коровин Яр. Одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении украинские воины сегодня отбили восемь вражеских атак на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.

На Краматорском направлении в настоящее время боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Белая Гора, Щербиновка, Плещиевка, Константиновка, Яблоневка, Русин Яр и в сторону Софиевки. Силы обороны до сих пор отражают еще две атаки противника.

На Покровском направлении враг осуществил 72 попытки потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Червоный Лиман, Мирноград, Родинское, Лесовка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и Новониколаевка. До сих пор продолжаются три боевых столкновения. По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 94 и ранили 27 оккупантов, обезвредили семь единиц автомобильной техники и уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, украинские воины поразили артиллерийскую систему, четыре пункта управления БПЛА и восемь укрытий личного состава захватчиков.

На Александровском направлении враг 23 раза атаковал вблизи населенных пунктов Сосновка, Степовое, Новониколаевка, Первомайское, Рыбное и в сторону Солодкого. Бои продолжаются в двух локациях.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили три атаки в районе населенного пункта Зеленый Гай.

На Ореховском направлении захватнические войска четыре раза атаковали позиции наших защитников в сторону населенного пункта Приморское.

На Приднепровском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано.