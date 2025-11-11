РУС
Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський/ Фейсбук

Силы обороны Украины продолжают действовать по принципу активной обороны. В сложных условиях превосходящего противника наши подразделения отражают атаки на большинстве направлений и продолжают поисково-ударные действия на определенных участках. В частности, в районах Купянска и Северска.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник сейчас наиболее активен на Покровском направлении. Сегодня около 40 процентов боев пришлось именно на него. Враг там стабильно несет значительные потери.

Также агрессор повысил активность в Запорожской области. Использует для инфильтрации между нашими позициями погодные условия – густой туман. Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где враг, пользуясь численным преимуществом в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта. Воины Группировки войск "Південь" ведут изнурительные бои за Ривнополье и Яблоково. Принимаются соответствующие меры поддержки. Комбинированным огнем агрессору нанесены значительные потери", - сообщил главком.

Читайте также: Зеленский заслушал доклад Сырского: РФ увеличивает количество и масштабы штурмов на Покровском направлении и в Запорожье

По словам Сырского, каждый метр украинской земли стоит России сотен жизней военных. Только в операционной зоне Группировки войск "Південь" за последние трое суток оккупанты потеряли около 800 человек и более сотни единиц различной военной техники.

Главнокомандующий ВСУ также отметил увеличение эффективности применения отечественных средств поражения дальнего действия:

"В целом же наращиваем эффективность применения отечественных средств поражения дальнего действия – ракет "Нептун", "Фламінго", а также реактивных дронов. Врагу это хорошо досаждает".

Читайте также: В Запорожской области увеличилась серая зона. Враг давит на Новое и Новоуспеновское и начинает поглощать Ривнополье, - DeepState

Автор: 

Запорожская область (3759) Донецкая область (11294) Александр Сырский (761) Покровский район (1260) Пологовский район (219) Ровнополье (4) Яблоково (1) война в Украине (6815)
Топ комментарии
+28
Дехто може сказати, що ситуація погіршилася, коли пан Сірський отримав цю посаду.
11.11.2025 21:56 Ответить
+20
А як вона може покращитися, коли зелена пNздота в тилу мародерить - аж гай шумить.
11.11.2025 21:59 Ответить
+18
А як твій папаша на московії поживає?
11.11.2025 21:57 Ответить
Дехто може сказати, що ситуація погіршилася, коли пан Сірський отримав цю посаду.
11.11.2025 21:56 Ответить
Зесволота вичікує момент повної здачі України. Треба вішати мерзоту, бо знищать нас
11.11.2025 22:09 Ответить
А де покращилась?
11.11.2025 21:56 Ответить
у Міндіча з Цукерманом та його поплічником Оманською Гнидою
11.11.2025 22:19 Ответить
Просто говоряча голова. Хто він із слова пацана, цікаво?
11.11.2025 21:57 Ответить
А як твій папаша на московії поживає?
11.11.2025 21:57 Ответить
А як вона може покращитися, коли зелена пNздота в тилу мародерить - аж гай шумить.
11.11.2025 21:59 Ответить
Погіршилась? А чого погіршилась? Може тому, що зебанда вкрала гроші з дронів і ракет? А! І, звісно ж, ще це результат виборів 2019!!!
11.11.2025 21:59 Ответить
Ситуація буде погіршуватися допоки українці не сформують національний уряд порятунку , а на чолі держави будуть національні сили які служать інтересам українців ...
11.11.2025 22:00 Ответить
І не замінять всіх совкових, корупційних і лижущих сраку зелі за грощі - всіх генералів, Генштаб, головнокомандувача.
Завдання яких на сьогодні лизати та служити Зелі а не народу України.
11.11.2025 22:04 Ответить
Уже и так спалили все ресурсы, куда уже ей ухудшаться? слишком много времени упущено. Дай бог чтобы не закончилось все как в 1919
11.11.2025 22:37 Ответить
ооооо

це те про що казав...сирок починає відволікати увагу
11.11.2025 22:00 Ответить
Троянський кінь звітує про "досягнення".
11.11.2025 22:01 Ответить
і от тепер ...
є дуже велика підозра що погану ситуацію СВІДОМО створять Zельоні гниди +сирок щоб відволікти увагу українців від тотального зашквара Зельоних по корупції.
11.11.2025 22:02 Ответить
Та ти шо ,як неочікувано.Не відволікайтесь на останні події,захищайте Україну,поки зелені грабують.******* кацап.За образу підора сирського раніше давали бан,так,що думайте
11.11.2025 22:03 Ответить
В що сталось?
Там же твій улюбленець Манько, дружбан Сємьона Семєнчєнко-Грішина і Коротких-Боцман із Бєлораши.
11.11.2025 22:05 Ответить
фламінгами їх сирок ..фламінгами супостатів !

як нема ?..а запитай Оманську Гниду..

як там до речі твоє батьки в паРаші, живі здорові?
11.11.2025 22:09 Ответить
В статье он говорит что Фламинго эффективно используются.
11.11.2025 22:11 Ответить
В роли генератора бабла мабуть.
11.11.2025 22:17 Ответить
Активна оборона?((Це та,де на км по 10 чоловік в одну лінію?((А після Покровська буде активно побудовано нову лінію для активної оборони,як після...?((Рибоокий підер"с((позитивний підзвітник лідора,курва(((
11.11.2025 22:09 Ответить
Ета патамушо у нас сільна мала забронірованих. Треба більше. Взагалі усіх поброювати. Еканамічний хронт! Незаюронірованими оставити лише 55+. Всіх решту - під бронь! Або кращу за кордон для надійності! От тоді точно війна швидко скінчиться. Думаю за двє-трі нєдєлі, як хочуть два діда - рудий і плєшивий.
11.11.2025 22:13 Ответить
у 70 років теж можливо гранату чи ТМку тримати.
11.11.2025 23:46 Ответить
З дня звільнення За, лише погіршується,ця ситуація.Звання і знання його явно невідповідні.
11.11.2025 22:14 Ответить
Так все по Оманському плану, після покровська , буде здача Краматорська і слов'янська (вихід на кордони Дон област) потім вони з накраденими бабками (зе, строк і інші) тупо здриснуть з України, оголосять "перемогу" , все. Дай Боже щоб не так було.
11.11.2025 22:21 Ответить
Той хто реально вірив, що расійський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі, виступав у саунах для олігархів, називав Україну повією, виправдовував своїм ротом збройний напад московії, пересуваючи кордони України та ухилявся від призову на захист країни - стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецендентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
11.11.2025 22:24 Ответить
100%
11.11.2025 22:52 Ответить
срать в інтернеті звичайно безпечніше при "клоуні", ніж йти воювати! вас гнид, ніяке ТЦК не виколупає з-під плінтусів і щілин!
11.11.2025 23:08 Ответить
Та ти зайняло глуху оборону в ze-дєрьмацьций жОПі й вилизало пряму кишку до стерильності😁
11.11.2025 23:50 Ответить
План і далі пройобувати території і людей та робити вигляд шо нічого несталося , типу все норм.
11.11.2025 22:30 Ответить
Може пора не констатувати факти, а ввести в бій наявні резерви - хоч тисяч 100.
Населення вже якось перетерпить без штрафів на дорогах за не пристебнутий пасок безпеки.
11.11.2025 23:06 Ответить
гниду мясну випустили тявкать щоб справу міньдіча приглушити
11.11.2025 23:07 Ответить
Ото треба весь час слухати поради та накази дєрьмака, воно так і станеться...
11.11.2025 23:08 Ответить
Хай Сирський чітко заявить на коли запланували зі своїми призначеними камандірами-ПАЛКОВОДЦЯМИ здати Запоріжську, Дніпровську та даунбамбасовську області повністю...!!!
Фальшиві звіти та запевнення вже не конають...!!! ми зупинили, але вони вже окупували то 2 то 3 то 5 населених пунктів...!!!

ПАНЕ СИРСЬКИЙ, а може вже пора скласти свої повноваження за купу провалів та здачі територій, ...???!!!
11.11.2025 23:11 Ответить
Значно погіршилась ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках, - Сирський . а в якому районі фронту,під командуванням цього зрадника, ситуація покращилась ????
11.11.2025 23:16 Ответить
Вагони бабла вже потекли за кордон, нагадуе "Белу Гвардію".
11.11.2025 23:34 Ответить
Нє можєт біть!
11.11.2025 23:46 Ответить
 
 