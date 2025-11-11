Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, - Сырский
Силы обороны Украины продолжают действовать по принципу активной обороны. В сложных условиях превосходящего противника наши подразделения отражают атаки на большинстве направлений и продолжают поисково-ударные действия на определенных участках. В частности, в районах Купянска и Северска.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
"Противник сейчас наиболее активен на Покровском направлении. Сегодня около 40 процентов боев пришлось именно на него. Враг там стабильно несет значительные потери.
Также агрессор повысил активность в Запорожской области. Использует для инфильтрации между нашими позициями погодные условия – густой туман. Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где враг, пользуясь численным преимуществом в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта. Воины Группировки войск "Південь" ведут изнурительные бои за Ривнополье и Яблоково. Принимаются соответствующие меры поддержки. Комбинированным огнем агрессору нанесены значительные потери", - сообщил главком.
По словам Сырского, каждый метр украинской земли стоит России сотен жизней военных. Только в операционной зоне Группировки войск "Південь" за последние трое суток оккупанты потеряли около 800 человек и более сотни единиц различной военной техники.
Главнокомандующий ВСУ также отметил увеличение эффективности применения отечественных средств поражения дальнего действия:
"В целом же наращиваем эффективность применения отечественных средств поражения дальнего действия – ракет "Нептун", "Фламінго", а также реактивных дронов. Врагу это хорошо досаждает".
Завдання яких на сьогодні лизати та служити Зелі а не народу України.
це те про що казав...сирок починає відволікати увагу
є дуже велика підозра що погану ситуацію СВІДОМО створять Zельоні гниди +сирок щоб відволікти увагу українців від тотального зашквара Зельоних по корупції.
Там же твій улюбленець Манько, дружбан Сємьона Семєнчєнко-Грішина і Коротких-Боцман із Бєлораши.
як нема ?..а запитай Оманську Гниду..
як там до речі твоє батьки в паРаші, живі здорові?
Населення вже якось перетерпить без штрафів на дорогах за не пристебнутий пасок безпеки.
Фальшиві звіти та запевнення вже не конають...!!! ми зупинили, але вони вже окупували то 2 то 3 то 5 населених пунктів...!!!
ПАНЕ СИРСЬКИЙ, а може вже пора скласти свої повноваження за купу провалів та здачі територій, ...???!!!