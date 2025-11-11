Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, - Сырский

Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський/ Фейсбук

Силы обороны Украины продолжают действовать по принципу активной обороны. В сложных условиях превосходящего противника наши подразделения отражают атаки на большинстве направлений и продолжают поисково-ударные действия на определенных участках. В частности, в районах Купянска и Северска.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Противник сейчас наиболее активен на Покровском направлении. Сегодня около 40 процентов боев пришлось именно на него. Враг там стабильно несет значительные потери.

Также агрессор повысил активность в Запорожской области. Использует для инфильтрации между нашими позициями погодные условия – густой туман. Значительно ухудшилась ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях, где враг, пользуясь численным преимуществом в силах и средствах, в ходе жестких боев продвинулся вперед и захватил три населенных пункта. Воины Группировки войск "Південь" ведут изнурительные бои за Ривнополье и Яблоково. Принимаются соответствующие меры поддержки. Комбинированным огнем агрессору нанесены значительные потери", - сообщил главком.

По словам Сырского, каждый метр украинской земли стоит России сотен жизней военных. Только в операционной зоне Группировки войск "Південь" за последние трое суток оккупанты потеряли около 800 человек и более сотни единиц различной военной техники.

Главнокомандующий ВСУ также отметил увеличение эффективности применения отечественных средств поражения дальнего действия:

"В целом же наращиваем эффективность применения отечественных средств поражения дальнего действия – ракет "Нептун", "Фламінго", а также реактивных дронов. Врагу это хорошо досаждает".

