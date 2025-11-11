РУС
Зеленский заслушал доклад Сырского: РФ увеличивает количество и масштабы штурмов на Покровском направлении и на Запорожье

Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на фронте и подготовке дальнобойных ударов.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на фронте

"Фронт: самое большое внимание сейчас уделяется Покровскому направлению и Запорожской области, где россияне увеличивают количество и масштабы штурмов. Там сложная ситуация, в частности из-за погодных условий, которые способствуют атакам. Но мы продолжаем уничтожать оккупанта. И я благодарю каждое наше подразделение, каждого воина, которые задействованы для защиты украинских позиций", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что немного легче ситуация в Купянске. В частности, есть результаты у наших воинов, и это уже тенденция нескольких недель.

Подготовка дипстрайков

Кроме того, Зеленский и Сырский обсудили подготовку украинских дипстрайков: "Конкретные направления и ожидаемые результаты. Украинские дальнобойные санкции должны действовать круглосуточно, и это достигается. Благодарю за меткость! Слава Украине!".

Ситуация в Покровске

  • Ранее главнокомандующий Александр Сырский заявил, что цель российских войск - окружить Покровск и соседние города, перекрыв логистику для ВСУ. Противник будет пытаться осуществить "последний маневр" для захвата всей Донецкой области
  • В ДШВ сообщили, что российские оккупанты в последние дни активизировали усилия по проникновению в Покровск на легкой технике через южные окраины. Сейчас в городе находится более 300 россиян.

Зеленский Владимир (22542) Запорожская область (3750) Донецкая область (11294) боевые действия (5127) Александр Сырский (759) Покровск (944) Покровский район (1260)
+9
А доповідь прем'єр-міністра про відставки злочинців міністрів? А доповідь СБУ про відкриття кримінальних справ про державну зраду в енергетиці і банди міндіча і деркача? А про арешт всіх коштів у родини тих під@рів, що вкрали гроші для захисту України?
показать весь комментарий
11.11.2025 18:02 Ответить
+6
Ти краще розкажи, коли твій кишеньковий парламент відсторонить міністрів-злочинців.
показать весь комментарий
11.11.2025 18:04 Ответить
+3
Який же жалкий і нікчемний наш президент. Тільки може грабувати країну, і то вже з 3-4 менеджерами. Сук@, ненавиджу.
показать весь комментарий
11.11.2025 18:36 Ответить
