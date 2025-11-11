Зеленский заслушал доклад Сырского: РФ увеличивает количество и масштабы штурмов на Покровском направлении и на Запорожье

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на фронте и подготовке дальнобойных ударов.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на фронте

"Фронт: самое большое внимание сейчас уделяется Покровскому направлению и Запорожской области, где россияне увеличивают количество и масштабы штурмов. Там сложная ситуация, в частности из-за погодных условий, которые способствуют атакам. Но мы продолжаем уничтожать оккупанта. И я благодарю каждое наше подразделение, каждого воина, которые задействованы для защиты украинских позиций", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как защитники держат оборону на подступах к Покровску: "С каждым днем все труднее". ВИДЕО

Зеленский отметил, что немного легче ситуация в Купянске. В частности, есть результаты у наших воинов, и это уже тенденция нескольких недель.

Подготовка дипстрайков

Кроме того, Зеленский и Сырский обсудили подготовку украинских дипстрайков: "Конкретные направления и ожидаемые результаты. Украинские дальнобойные санкции должны действовать круглосуточно, и это достигается. Благодарю за меткость! Слава Украине!".

Читайте также: Нехватка личного состава затрудняет оборону Покровска, - FT

Ситуация в Покровске