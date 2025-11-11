Зеленский заслушал доклад Сырского: РФ увеличивает количество и масштабы штурмов на Покровском направлении и на Запорожье
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского о ситуации на фронте и подготовке дальнобойных ударов.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация на фронте
"Фронт: самое большое внимание сейчас уделяется Покровскому направлению и Запорожской области, где россияне увеличивают количество и масштабы штурмов. Там сложная ситуация, в частности из-за погодных условий, которые способствуют атакам. Но мы продолжаем уничтожать оккупанта. И я благодарю каждое наше подразделение, каждого воина, которые задействованы для защиты украинских позиций", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что немного легче ситуация в Купянске. В частности, есть результаты у наших воинов, и это уже тенденция нескольких недель.
Подготовка дипстрайков
Кроме того, Зеленский и Сырский обсудили подготовку украинских дипстрайков: "Конкретные направления и ожидаемые результаты. Украинские дальнобойные санкции должны действовать круглосуточно, и это достигается. Благодарю за меткость! Слава Украине!".
Ситуация в Покровске
- Ранее главнокомандующий Александр Сырский заявил, что цель российских войск - окружить Покровск и соседние города, перекрыв логистику для ВСУ. Противник будет пытаться осуществить "последний маневр" для захвата всей Донецкой области
- В ДШВ сообщили, что российские оккупанты в последние дни активизировали усилия по проникновению в Покровск на легкой технике через южные окраины. Сейчас в городе находится более 300 россиян.
