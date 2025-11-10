Враг готовит "последний маневр" в Покровске для захвата всей Донетчины, - Сырский
Ситуация на линии фронта действительно напряженная. Цель российских войск – окружить Покровск и соседние города, перекрыв логистику для ВСУ. Противник будет пытаться осуществить "последний маневр" для захвата всей Донетчины.
Об этом в интервью The New York Post рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.
Об окружении ВСУ в Покровске
Несмотря на то, что войска РФ используют все возможные средства, чтобы прорвать украинскую оборону, Киев упорно держится за этот важный с логистической точки зрения город, заявил он.
"Ситуация на передовой действительно напряженная, враг проводит стратегическую наступательную операцию. Они собрали большую часть сил, создавая преимущество в попытке прорвать нашу линию обороны и захватить этот район", - пояснил главнокомандующий.
Сырский опроверг утверждение российских пропагандистов о том, что Покровск пал, а украинские войска оказались в окружении.
По его словам, после сентябрьской контратаки, которая стоила оккупантам около 13 000 жертв и позволила украинским войскам очистить более 165 квадратных миль, ситуация противоположная:
"Они продолжают показывать эту территорию на своих картах, как будто она находится под их контролем. Это утверждение — что враг практически все захватил и вот-вот завершит операцию — не соответствует действительности".
О целях россиян
В материале говорится, что из примерно 700 000 российских военных, находящихся на территории Украины, в Покровск Россия направила около 150 000 человек. Также в наступление задействованы мощные механизированные группы и четыре бригады морской пехоты.
"Цель России — окружить Покровск и соседние города с севера, юга и востока, перекрыв линии снабжения и вытеснив всех оставшихся гражданских, а затем осуществить "последний маневр" для захвата всей Донецкой области", — подчеркнул Сырский.
Задача ВСУ
Главнокомандующий рассказал, что Силы обороны Украины пытаются нанести оккупантам как можно большие потери:
"Наша задача состоит в том, чтобы уровень мобилизации их людей был равен или меньше количества потерь, которые они несут. Они проводят эти активные наступательные действия уже два месяца без какого-либо существенного успеха".
Сырский также сказал, что городские районы города способны сдержать "огромные массы вражеских войск".
Украине нужно больше оружия
Главнокомандующий ВСУ просит партнеров предоставить Украине ракеты, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, чтобы иметь возможность противостоять ударам российских беспилотников и ракет по электростанциям, мостам и заводам:
"Наши действия, — добавил Сырский, — эффективно изменили ход войны".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
**«Операция Клещи в Клещи»**
## 1. Цель операции
Разорвать кольцо окружения Покровска, уничтожить или захватить в плен российские «клещи», сохранить город и нанести противнику максимальные потери.
Ожидаемый итог: потери ВСУ не более 15 % от текущей численности в зоне, потери РФ не менее 30 % от сил «клещей» (5-10 тысяч убитыми и ранеными плюс 3-5 тысяч пленными), сохранение Покровска как узла обороны.
## 2. Исходные данные (на 10.11.2025)
ВСУ: около 20 тысяч бойцов в зоне, 5 элитных бригад в резерве (25-я, 38-я, 68-я, 79-я, 95-я ОДШБр), 60 % покрытия ПВО.
РФ: около 60 тысяч в «клещах» плюс 50 тысяч в резерве, фронт «клещей» растянут на 40 км, логистика уязвима - 3 основные трассы и 12 складов, один-два дня без снабжения приводят к коллапсу.
## 3. Ключевой принцип
Не удерживать город насмерть - бить по флангам «клещей» и отрезать их от тыла. Повторение текущей тактики гарантирует котёл и потери 40-50 %.
## 4. Этапы операции (7 суток)
### День 0 (подготовка, 12 часов)
- Полная разведка: спутники и БПЛА («Байрактар», «Лелека») составляют карту позиций «клещей», складов, колонн. Маркируют 12 приоритетных целей (склады ГСМ, БК, КП).
- Переброска резервов: 3 бригады на северный фланг (Гришино), 2 бригады на южный (Доброполье), 1 батальон в Покровск как внутренний кулак.
### День 1-2 (подавление флангов)
Удары по складам с помощью ATACMS, Storm Shadow, «Гром-2» - уничтожить не менее 50 % запасов.
Артиллерийский огонь HIMARS, «Богдана», M777 - подавить 30 % артиллерии РФ.
Дрон-атаки 500+ FPV и «Ланцет» - уничтожить более 100 единиц техники.
ПВО-зонтик Patriot и NASAMS над флангами для защиты своих ударов.
Итог: «клещи» теряют 20-25 % боеспособности, начинается паника в тылу.
### День 3-4 (контратака с флангов)
Северный кулак (25-я и 68-я бригады) наносит удар в тыл северного «клеща».
Южный кулак (38-я и 79-я бригады) бьёт в тыл южного «клеща».
Внутренний кулак из Покровска проводит отвлекающий удар вперёд.
Атака с трёх сторон создаёт ловушку для «клещей».
### День 5-6 (отсечение и добивание)
Блокада дорог: минирование и удары по мостам, конвоям.
Авиация F-16 (при наличии) зачищает колонны.
Психологическое давление: громкоговорители и листовки «сдавайтесь - выход открыт».
### День 7 (зачистка)
Принятие капитуляции или уничтожение остатков. Восстановление линии Покровск-Мирноград.
## 5. Критические условия успеха
- Координация: единый штаб (не Сырский лично), AI-поддержка типа Palantir.
- Логистика: 72-часовой запас для резервов, топливо на 300 км.
- ПВО: минимум 2 батареи Patriot на фланги.
- Сюрприз: имитация отступления на 1 день для дезинформации.
## 6. Сравнение сценариев
Удержание и отступление: потери ВСУ 4200-5800, потери РФ 3500-4900, шанс успеха 20 %.
Контрнаступление по плану: потери ВСУ 2100-3200, потери РФ 7800-10500, шанс успеха 65 %.
## 7. Риски и контрмеры
Предательство или саботаж: параллельный контроль через волонтёрскую разведку (Molfar, OSINT).
Недостаток боеприпасов: приоритет 1000 снарядов 155 мм в сутки на фланги.
Русские резервы: удары по железнодорожным узлам (Курахово, Волноваха).
## 8. Заключение
Это стандартная операция по разрыву окружения. Текущая тактика повторяет Бахмут и Авдеевку - гарантированный провал. Контрнаступление - единственный путь с минимальными потерями и шансом на крупную победу.
Время действовать: сейчас. Каждый день промедления - плюс 500 убитых с обеих сторон.
*Слава Україні.*
"Величезні маси" військ може й здатне, а от безліч "малих груп"...
Сирський:
"В Києві хмарно, без опадів. На вечір очікується дрібний дощ".