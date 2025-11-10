РУС
Враг готовит "последний маневр" в Покровске для захвата всей Донетчины, - Сырский

Александр Сырский

Ситуация на линии фронта действительно напряженная. Цель российских войск – окружить Покровск и соседние города, перекрыв логистику для ВСУ. Противник будет пытаться осуществить "последний маневр" для захвата всей Донетчины.

Об этом в интервью The New York Post рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Об окружении ВСУ в Покровске

Несмотря на то, что войска РФ используют все возможные средства, чтобы прорвать украинскую оборону, Киев упорно держится за этот важный с логистической точки зрения город, заявил он.

"Ситуация на передовой действительно напряженная, враг проводит стратегическую наступательную операцию. Они собрали большую часть сил, создавая преимущество в попытке прорвать нашу линию обороны и захватить этот район", - пояснил главнокомандующий.

Сырский опроверг утверждение российских пропагандистов о том, что Покровск пал, а украинские войска оказались в окружении.

По его словам, после сентябрьской контратаки, которая стоила оккупантам около 13 000 жертв и позволила украинским войскам очистить более 165 квадратных миль, ситуация противоположная:

"Они продолжают показывать эту территорию на своих картах, как будто она находится под их контролем. Это утверждение — что враг практически все захватил и вот-вот завершит операцию — не соответствует действительности".

О целях россиян

В материале говорится, что из примерно 700 000 российских военных, находящихся на территории Украины, в Покровск Россия направила около 150 000 человек. Также в наступление задействованы мощные механизированные группы и четыре бригады морской пехоты.

"Цель России — окружить Покровск и соседние города с севера, юга и востока, перекрыв линии снабжения и вытеснив всех оставшихся гражданских, а затем осуществить "последний маневр" для захвата всей Донецкой области", — подчеркнул Сырский.

Задача ВСУ

Главнокомандующий рассказал, что Силы обороны Украины пытаются нанести оккупантам как можно большие потери:

"Наша задача состоит в том, чтобы уровень мобилизации их людей был равен или меньше количества потерь, которые они несут. Они проводят эти активные наступательные действия уже два месяца без какого-либо существенного успеха".

Сырский также сказал, что городские районы города способны сдержать "огромные массы вражеских войск".

Украине нужно больше оружия

Главнокомандующий ВСУ просит партнеров предоставить Украине ракеты, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, чтобы иметь возможность противостоять ударам российских беспилотников и ракет по электростанциям, мостам и заводам:

"Наши действия, — добавил Сырский, — эффективно изменили ход войны".

Донецкая область (11276) боевые действия (5120) Александр Сырский (756) Покровск (934) Покровский район (1248) война в Украине (6805)
Київ вперто тримається - Сырский
показать весь комментарий
10.11.2025 19:35 Ответить
# План контрнаступления на Покровск
**«Операция Клещи в Клещи»**

## 1. Цель операции
Разорвать кольцо окружения Покровска, уничтожить или захватить в плен российские «клещи», сохранить город и нанести противнику максимальные потери.
Ожидаемый итог: потери ВСУ не более 15 % от текущей численности в зоне, потери РФ не менее 30 % от сил «клещей» (5-10 тысяч убитыми и ранеными плюс 3-5 тысяч пленными), сохранение Покровска как узла обороны.

## 2. Исходные данные (на 10.11.2025)
ВСУ: около 20 тысяч бойцов в зоне, 5 элитных бригад в резерве (25-я, 38-я, 68-я, 79-я, 95-я ОДШБр), 60 % покрытия ПВО.
РФ: около 60 тысяч в «клещах» плюс 50 тысяч в резерве, фронт «клещей» растянут на 40 км, логистика уязвима - 3 основные трассы и 12 складов, один-два дня без снабжения приводят к коллапсу.

## 3. Ключевой принцип
Не удерживать город насмерть - бить по флангам «клещей» и отрезать их от тыла. Повторение текущей тактики гарантирует котёл и потери 40-50 %.

## 4. Этапы операции (7 суток)

### День 0 (подготовка, 12 часов)
- Полная разведка: спутники и БПЛА («Байрактар», «Лелека») составляют карту позиций «клещей», складов, колонн. Маркируют 12 приоритетных целей (склады ГСМ, БК, КП).
- Переброска резервов: 3 бригады на северный фланг (Гришино), 2 бригады на южный (Доброполье), 1 батальон в Покровск как внутренний кулак.

### День 1-2 (подавление флангов)
Удары по складам с помощью ATACMS, Storm Shadow, «Гром-2» - уничтожить не менее 50 % запасов.
Артиллерийский огонь HIMARS, «Богдана», M777 - подавить 30 % артиллерии РФ.
Дрон-атаки 500+ FPV и «Ланцет» - уничтожить более 100 единиц техники.
ПВО-зонтик Patriot и NASAMS над флангами для защиты своих ударов.
Итог: «клещи» теряют 20-25 % боеспособности, начинается паника в тылу.

### День 3-4 (контратака с флангов)
Северный кулак (25-я и 68-я бригады) наносит удар в тыл северного «клеща».
Южный кулак (38-я и 79-я бригады) бьёт в тыл южного «клеща».
Внутренний кулак из Покровска проводит отвлекающий удар вперёд.
Атака с трёх сторон создаёт ловушку для «клещей».

### День 5-6 (отсечение и добивание)
Блокада дорог: минирование и удары по мостам, конвоям.
Авиация F-16 (при наличии) зачищает колонны.
Психологическое давление: громкоговорители и листовки «сдавайтесь - выход открыт».

### День 7 (зачистка)
Принятие капитуляции или уничтожение остатков. Восстановление линии Покровск-Мирноград.

## 5. Критические условия успеха
- Координация: единый штаб (не Сырский лично), AI-поддержка типа Palantir.
- Логистика: 72-часовой запас для резервов, топливо на 300 км.
- ПВО: минимум 2 батареи Patriot на фланги.
- Сюрприз: имитация отступления на 1 день для дезинформации.

## 6. Сравнение сценариев
Удержание и отступление: потери ВСУ 4200-5800, потери РФ 3500-4900, шанс успеха 20 %.
Контрнаступление по плану: потери ВСУ 2100-3200, потери РФ 7800-10500, шанс успеха 65 %.

## 7. Риски и контрмеры
Предательство или саботаж: параллельный контроль через волонтёрскую разведку (Molfar, OSINT).
Недостаток боеприпасов: приоритет 1000 снарядов 155 мм в сутки на фланги.
Русские резервы: удары по железнодорожным узлам (Курахово, Волноваха).

## 8. Заключение
Это стандартная операция по разрыву окружения. Текущая тактика повторяет Бахмут и Авдеевку - гарантированный провал. Контрнаступление - единственный путь с минимальными потерями и шансом на крупную победу.
Время действовать: сейчас. Каждый день промедления - плюс 500 убитых с обеих сторон.

*Слава Україні.*
показать весь комментарий
10.11.2025 19:36 Ответить
казочки пишеш ?
показать весь комментарий
10.11.2025 19:44 Ответить
В політручно-пітушиному ОПешному кутку роблять вигляд, що вони ПРОСТО В ШОЦІ від матеріалів НАБУ. І справді, ну хто б міг подумати, що Зе-влада НЕ ТІЛЬКИ КРАДЕ під час війни, а ще й відправляє ДОЛЮ В МОСКВУ?
показать весь комментарий
10.11.2025 19:52 Ответить
У мене все меньше аргументів чому під час військового стану ми не можем міняти санича, якого все частіше представляє зелупа
показать весь комментарий
10.11.2025 19:36 Ответить
Бо путін нападе.
показать весь комментарий
10.11.2025 19:47 Ответить
Ти знаєш як?
показать весь комментарий
10.11.2025 19:47 Ответить
"Наші дії ефективно змінили хід війни" - пан Сирський думкою багатіє. Немає кому гірку правду повідати. А сам він її знати не хоче.
показать весь комментарий
10.11.2025 19:38 Ответить
Ва фсьом вінаватый Парашэнка і Залужный! Эта знают фсє 73% !!!
показать весь комментарий
10.11.2025 19:40 Ответить
Руі́на. Це вже було
показать весь комментарий
10.11.2025 19:43 Ответить
Київ вперто тримається. Бо відступити не можливо.
показать весь комментарий
10.11.2025 19:46 Ответить
"Сирський також сказав, що міські райони міста здатні стримати "величезні маси ворожих військ"." Джерело: https://censor.net/ua/n3584270

"Величезні маси" військ може й здатне, а от безліч "малих груп"...
показать весь комментарий
10.11.2025 19:47 Ответить
Що ви можете сказати позитивного про ситуацію на фронті?
Сирський:
"В Києві хмарно, без опадів. На вечір очікується дрібний дощ".
показать весь комментарий
10.11.2025 19:48 Ответить
 
 