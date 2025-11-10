Враг готовит "последний маневр" в Покровске для захвата всей Донетчины, - Сырский

Ситуация на линии фронта действительно напряженная. Цель российских войск – окружить Покровск и соседние города, перекрыв логистику для ВСУ. Противник будет пытаться осуществить "последний маневр" для захвата всей Донетчины.

Об этом в интервью The New York Post рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ.

Об окружении ВСУ в Покровске

Несмотря на то, что войска РФ используют все возможные средства, чтобы прорвать украинскую оборону, Киев упорно держится за этот важный с логистической точки зрения город, заявил он.

"Ситуация на передовой действительно напряженная, враг проводит стратегическую наступательную операцию. Они собрали большую часть сил, создавая преимущество в попытке прорвать нашу линию обороны и захватить этот район", - пояснил главнокомандующий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация под Покровском контролируемая, интенсивность атак врага снизилась, - Сырский

Сырский опроверг утверждение российских пропагандистов о том, что Покровск пал, а украинские войска оказались в окружении.

По его словам, после сентябрьской контратаки, которая стоила оккупантам около 13 000 жертв и позволила украинским войскам очистить более 165 квадратных миль, ситуация противоположная:

"Они продолжают показывать эту территорию на своих картах, как будто она находится под их контролем. Это утверждение — что враг практически все захватил и вот-вот завершит операцию — не соответствует действительности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время в ВСУ начнет работу Школа инструкторов, - Сырский

О целях россиян

В материале говорится, что из примерно 700 000 российских военных, находящихся на территории Украины, в Покровск Россия направила около 150 000 человек. Также в наступление задействованы мощные механизированные группы и четыре бригады морской пехоты.

"Цель России — окружить Покровск и соседние города с севера, юга и востока, перекрыв линии снабжения и вытеснив всех оставшихся гражданских, а затем осуществить "последний маневр" для захвата всей Донецкой области", — подчеркнул Сырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг хочет закрепиться в многоэтажках Покровска. Самые интенсивные бои - на территории промзоны, - 7 корпус ДШВ

Задача ВСУ

Главнокомандующий рассказал, что Силы обороны Украины пытаются нанести оккупантам как можно большие потери:

"Наша задача состоит в том, чтобы уровень мобилизации их людей был равен или меньше количества потерь, которые они несут. Они проводят эти активные наступательные действия уже два месяца без какого-либо существенного успеха".

Сырский также сказал, что городские районы города способны сдержать "огромные массы вражеских войск".

Читайте также: Увеличение давления на Добропольском выступе заставляет РФ распылять силы в районе Покровска, - Сырский

Украине нужно больше оружия

Главнокомандующий ВСУ просит партнеров предоставить Украине ракеты, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, чтобы иметь возможность противостоять ударам российских беспилотников и ракет по электростанциям, мостам и заводам:

"Наши действия, — добавил Сырский, — эффективно изменили ход войны".