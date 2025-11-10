Враг хочет закрепиться в многоэтажках Покровска. Самые интенсивные бои - на территории промзоны, - 7 корпус ДШВ

7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины удерживает полосу обороны в пределах Покровско-Мирноградской агломерации.

Уничтожение оккупантов

Как отмечается, за прошедшую неделю украинские военные ликвидировали 236 россиян, еще 136 – ранены. Также воины поразили 1 танк, 3 боевые бронированные машины, а также 23 единицы авто- и мототехники.

Обстановка в Покровске

Враг продолжает наращивать количество штурмов украинских позиций в Покровской агломерации. На прошлой неделе россияне 132 раза атаковали наши подразделения. Это - почти на 20% больше, чем на предыдущей неделе.

"Украинские военные пресекают попытки россиян закрепиться в многоэтажках Покровска, которые враг хочет использовать в качестве господствующих высот. Такое противодействие позволяет другим подразделениям Сил обороны выполнять задачи по зачистке врага в городе", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что продолжается ликвидация россиян в северной части Покровска. Самые интенсивные бои сейчас - на территории промзоны. Пути просачивания противника в этот район под контролем наших военных. Поэтому враг имеет ограниченные возможности для пополнения потерь.

Продвижение врага в сторону Гришино

В то же время противник пытается сконцентрировать усилия в других районах города и на западных окраинах для дальнейшего продвижения в сторону Гришино, что к северо-западу от Покровска. Украинские военные сдерживают врага, в частности, благодаря многополосной системе обороны. Логистика в Гришино позволяет выполнять определенные задачи.

Обстановка в Мирнограде

По данным 7 корпуса ДШВ, продолжается оборонительная операция Мирнограда. Логистика обеспечивается, а пополнение запасов продуктов питания и боекомплекта проводится своевременно.

Враг пытается атаковать Мирноград с юго-востока. Силы обороны удается ликвидировать врага на подступах к городу, не позволяя противнику просочиться в город.

Что предшествовало?

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится захватить Покровск как можно быстрее, чтобы продвигать нарратив, что она якобы сможет захватить весь Донбасс.

В Генштабе подчеркнули, что оперативного окружения Мирнограда войсками РФ нет.

