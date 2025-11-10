Ворог хоче закріпитися у багатоповерхівках Покровська. Найінтенсивніші бої - на території промзони, - 7 корпус ДШВ

7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України утримує смугу оборони у межах Покровсько-Мирнограської агломерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ШР ДШВ.

Знищення окупантів

Як зазначається, за минулий тиждень українські військові ліквідували 236 росіян, ще 136 – поранені. Також воїни уразили 1 танк, 3 бойові броньовані машини, а також 23 одиниці авто- та мототехніки.

Обстановка у Покровську

Ворог продовжує нарощувати кількість штурмів українських позицій у Покровській агломерації. Минулого тижня росіяни 132 рази атакували наші підрозділи. Це - майже на 20% більше за попередній тиждень.

"Українські військові припиняють спроби росіян закріпитися у багатоповерхівках Покровська, які ворог хоче використовувати у якості панівних висот. Така протидія дозволяє іншим підрозділам Сил оборони виконувати завдання із зачистки ворога у місті", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що триває ліквідація росіян у північній частині Покровська. Найінтенсивніші бої наразі – на території промзони. Шляхи просочування противника до цього району під контролем наших військових. Тож ворог має обмежені можливості для поповнення втрат.

Просування ворога у бік Гришиного

Водночас противник намагається сконцентрувати зусилля в інших районах міста та на західних околицях для подальшого просування у бік Гришиного, що на північний захід від Покровська. Українські військові стримують ворога, зокрема, завдяки кількасмуговій системі оборони. Логістика у Гришине дозволяє виконувати визначені завдання.

Обстановка у Мирнограді

За даними 7 корпусу ДШВ, продовжується оборонна операція Мирнограду. Логістика забезпечується, а поповнення запасів продуктів харчування та боєкомплекту проводиться вчасно.

Ворог намагається атакувати Мирногра з південного сходу. Сила оборони вдається ліквідовувати ворога на підступах до міста, не дозволяючи противнику просочитися до міста.

Що передувало?

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне захопити Покровськ якомога швидше, щоб просувати наратив, що вона нібито зможе захопити весь Донбас.

У Генштабі наголосили, що оперативного оточення Мирнограда військами РФ немає.

