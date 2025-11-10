Ворог хоче закріпитися у багатоповерхівках Покровська. Найінтенсивніші бої - на території промзони, - 7 корпус ДШВ

Захоплення Покровська може відкрити РФ шлях до Краматорська і Слов’янська

7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України утримує смугу оборони у межах Покровсько-Мирнограської агломерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ШР ДШВ.

Знищення окупантів 

Як зазначається, за минулий тиждень українські військові ліквідували 236 росіян, ще 136 – поранені. Також воїни уразили 1 танк, 3 бойові броньовані машини, а також 23 одиниці авто- та мототехніки.

Обстановка у Покровську 

Ворог продовжує нарощувати кількість штурмів українських позицій у Покровській агломерації. Минулого тижня росіяни 132 рази атакували наші підрозділи. Це - майже на 20% більше за попередній тиждень.

"Українські військові припиняють спроби росіян закріпитися у багатоповерхівках Покровська, які ворог хоче використовувати у якості панівних висот. Така протидія дозволяє іншим підрозділам Сил оборони виконувати завдання із зачистки ворога у місті", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що триває ліквідація росіян у північній частині Покровська. Найінтенсивніші бої наразі – на території промзони. Шляхи просочування противника до цього району під контролем наших військових. Тож ворог має обмежені можливості для поповнення втрат.

Просування ворога у бік Гришиного

Водночас противник намагається сконцентрувати зусилля в інших районах міста та на західних околицях для подальшого просування у бік Гришиного, що на північний захід від Покровська. Українські військові стримують ворога, зокрема, завдяки кількасмуговій системі оборони. Логістика у Гришине дозволяє виконувати визначені завдання.

Обстановка у Мирнограді

За даними 7 корпусу ДШВ, продовжується оборонна операція Мирнограду. Логістика забезпечується, а поповнення запасів продуктів харчування та боєкомплекту проводиться вчасно.

Ворог намагається атакувати Мирногра з південного сходу. Сила оборони вдається ліквідовувати ворога на підступах до міста, не дозволяючи противнику просочитися до міста.

