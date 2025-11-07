Мета номер один для ворога – окупувати Покровськ якомога швидше, - Зеленський

Росія прагне захопити Покровськ якомога швидше, щоб просувати наратив, що вона нібито зможе захопити весь Донбас.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу 7 листопада, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація у Покровську залишається складною

"Покровськ. Це остання інформація від військових. За кілька днів і на сьогодні головком доповідав на ставці. Ситуація, ну, ви знаєте, вона складна... Ціль номер один для ворога окупувати Покровськ, якомога швидше. Ціль ця і залишається. Це зрозуміло від кількості штурмів, було за три доби 220 штурмів Покровська", - зазначив він.

Скільки росіян 

У самому Покровську, за даними українських військових, перебуває близько 314 російських окупантів, а угруповання на околицях міста, яке чинить тиск у цьому напрямку, є значним.

Інші напрямки фронту

Зеленський зазначив, що російські війська намагались наступати на Краматорському напрямку та у бік Костянтинівки. Станом на сьогодні окупанти не мали успіху.

У Вовчанську ситуація може ускладнитися, оскільки на цьому напрямку ворог накопичує сили.

На Добропільському виступі, "операція йде, там позитивно діють наші Збройні Сили України".

Ми самі знаємо, що хоче ворог. Краще відзвітуй перед громадянами, чому перед містом не було фортифікацій і забезпечених бійців всім необхідним в окопах? Чому до останнього влада стелила асфальт, замінювала бруківку і садили троянди? Це щоб менше пішло на оборону?
07.11.2025 16:51 Відповісти
Ну просто капитан, пардон, клаван очевідність.
07.11.2025 16:52 Відповісти
Зеленський: Здавати Бахмут ніхто не буде. 3 лютого 2023 р.
Президент України назвав Бахмут фортецею та наголосив, що далекобійна зброя від Заходу не тільки зупинить наступ РФ, але й пришвидшить деокупацію Донбасу.
07.11.2025 16:55 Відповісти
"не на часі...."
07.11.2025 16:56
Фортифікації були.
Новина за вчора:

"🤬BMW X7 та 4 млн грн як хабар для посадовців Полтавської ОВА: НАБУ https://poltava.to/news/83603 розслідує корупцію на будівництві фортифікацій

У 2024-2025 роках посадові особи ПОВА за попередньою змовою з представниками київського ТОВ «Енкі Констракшн» та інших підприємств, привласнили понад 17 млн грн бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікаційних споруд у Полтавській та Донецькій областях та реконструкцію корпусів Полтавського обласного кардіоцентру.

Привласнення відбувалося шляхом штучного завищення вартості будівельних матеріалів та включення до кошторису робіт, які фактично не виконувалися. Окремі працівники обласного Департаменту будівництва та ЖКГ додатково отримали автомобіль BMW X7 вартістю понад 3,5 млн грн як хабар за допомогу компанії в укладанні договорів, прийомі робіт та погодженні додаткових угод.

Кримінальне провадження розпочате у вересні цього року за фактом привласнення бюджетних коштів у великих розмірах (ч. 5 ст. 191), отримання та надання хабаря службовими особами (ч. 4 і ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369), участі у злочині та замаху на нього (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 15), а також за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України (ч. 1 ст. 114-1 ККУ)"https://t.me/+2AarAG_3uMY3YmFi
07.11.2025 17:25 Відповісти
придбали квиток на "95 квартал" - ну не виходити ж посеред вистави до антракту або до кінця премєри....
07.11.2025 16:58
07.11.2025 17:03
Русня вміло користується особливостями нашої етнопсихології.
"Важко нести, шкода кинути"
Так само можна експлуатувати і особливості руснявої етнопсихології.
Була б політична воля.
А її відсутність - один з наслідків нашої етнопсихології.
07.11.2025 16:52
А чего там случилось ещё на фронте, пока всё внимание было приковано к Покровску?
07.11.2025 16:54
мабудь знову "слуги" шось криво скиздили..
07.11.2025 16:58
Геніальніше розумозаключення! Тут всі спецслужби світу б'ються в істериках, ніяк не можуть зрозуміти мету військової операції казлорилих в Покровську. І звмчайно ж наш потужний НЕлох все розклав по полицях.
07.11.2025 16:55
Тобто пріорітетом буде утримання міста якомога довше, аби обломити путіна. А за ціною не постоїм. А ціна то життя військових звісно.
07.11.2025 17:11
Україна знайшла альтернативу Mavic і планує організувати їх масове виробництво, повідомив президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 листопада, після засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Ну тепер все піде інакше. Нарешті...
07.11.2025 17:15
Згідно того, що цей зешлемазл разом з ****** наробили в Україні то їх потрібно варити в кип'ящому калі, як написано в торі.
07.11.2025 17:29
Вже зараз ясно, що Покрвськ не втримати.
За Покровськом теж квіти саджаєте і клумби робите, як це було минулої осені?
Уроди, мля
07.11.2025 18:50
Що зроблено для того, щоб ворог не просувався?
Що зроблено для того, щоб можна було легко переводитись від командирів-дебілів і не було стільки СЗЧ?
Що зроблено, щоб мобілізація була якщо не справедливою, то хоч адекватною?
07.11.2025 18:52
 
 