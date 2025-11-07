Мета номер один для ворога – окупувати Покровськ якомога швидше, - Зеленський

Росія прагне захопити Покровськ якомога швидше, щоб просувати наратив, що вона нібито зможе захопити весь Донбас.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу 7 листопада, передає Цензор.НЕТ.

Ситуація у Покровську залишається складною

"Покровськ. Це остання інформація від військових. За кілька днів і на сьогодні головком доповідав на ставці. Ситуація, ну, ви знаєте, вона складна... Ціль номер один для ворога окупувати Покровськ, якомога швидше. Ціль ця і залишається. Це зрозуміло від кількості штурмів, було за три доби 220 штурмів Покровська", - зазначив він.

Скільки росіян

У самому Покровську, за даними українських військових, перебуває близько 314 російських окупантів, а угруповання на околицях міста, яке чинить тиск у цьому напрямку, є значним.

Інші напрямки фронту

Зеленський зазначив, що російські війська намагались наступати на Краматорському напрямку та у бік Костянтинівки. Станом на сьогодні окупанти не мали успіху.

У Вовчанську ситуація може ускладнитися, оскільки на цьому напрямку ворог накопичує сили.

На Добропільському виступі, "операція йде, там позитивно діють наші Збройні Сили України".

