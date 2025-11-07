Мета номер один для ворога – окупувати Покровськ якомога швидше, - Зеленський
Росія прагне захопити Покровськ якомога швидше, щоб просувати наратив, що вона нібито зможе захопити весь Донбас.
Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу 7 листопада, передає Цензор.НЕТ.
Ситуація у Покровську залишається складною
"Покровськ. Це остання інформація від військових. За кілька днів і на сьогодні головком доповідав на ставці. Ситуація, ну, ви знаєте, вона складна... Ціль номер один для ворога окупувати Покровськ, якомога швидше. Ціль ця і залишається. Це зрозуміло від кількості штурмів, було за три доби 220 штурмів Покровська", - зазначив він.
Скільки росіян
У самому Покровську, за даними українських військових, перебуває близько 314 російських окупантів, а угруповання на околицях міста, яке чинить тиск у цьому напрямку, є значним.
Інші напрямки фронту
Зеленський зазначив, що російські війська намагались наступати на Краматорському напрямку та у бік Костянтинівки. Станом на сьогодні окупанти не мали успіху.
У Вовчанську ситуація може ускладнитися, оскільки на цьому напрямку ворог накопичує сили.
На Добропільському виступі, "операція йде, там позитивно діють наші Збройні Сили України".
Новина за вчора:
"🤬BMW X7 та 4 млн грн як хабар для посадовців Полтавської ОВА: НАБУ https://poltava.to/news/83603 розслідує корупцію на будівництві фортифікацій
У 2024-2025 роках посадові особи ПОВА за попередньою змовою з представниками київського ТОВ «Енкі Констракшн» та інших підприємств, привласнили понад 17 млн грн бюджетних коштів, виділених на будівництво фортифікаційних споруд у Полтавській та Донецькій областях та реконструкцію корпусів Полтавського обласного кардіоцентру.
Привласнення відбувалося шляхом штучного завищення вартості будівельних матеріалів та включення до кошторису робіт, які фактично не виконувалися. Окремі працівники обласного Департаменту будівництва та ЖКГ додатково отримали автомобіль BMW X7 вартістю понад 3,5 млн грн як хабар за допомогу компанії в укладанні договорів, прийомі робіт та погодженні додаткових угод.
Кримінальне провадження розпочате у вересні цього року за фактом привласнення бюджетних коштів у великих розмірах (ч. 5 ст. 191), отримання та надання хабаря службовими особами (ч. 4 і ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369), участі у злочині та замаху на нього (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 15), а також за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України (ч. 1 ст. 114-1 ККУ)"https://t.me/+2AarAG_3uMY3YmFi
