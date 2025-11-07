Сили оборони проводять пошуково-ударні дії в Покровську: ворог зменшив активність, але намагається налагодити логістику

Сили оборони у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення російських військових у Покровську.

Проце інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДШВ.

У місті та на його околицях активно працюють підрозділи Сил безпеки, штурмові та десантно-штурмові частини, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші формування.

Росіяни помітно зменшили активність у місті й скоротили кількість переміщень, намагаючись мінімізувати втрати та дочекатися підкріплення. За даними українських військових, ворог намагається налагодити логістику через південні околиці Покровська, зокрема кілька разів пробував перекинути особовий склад за допомогою автотранспорту й мототехніки. Ці спроби були зірвані.

З початку листопада у Покровську ліквідовано 71 російського окупанта, ще 36 - поранені.

Протягом останніх днів противник кілька разів намагався проникнути у Гришине, видаючи себе за цивільних осіб, однак українські сили зупинили ці спроби.

У районі Мирнограда ситуація залишається напруженою. За попередніми даними, після невдалих штурмів зі східного напрямку ворог може змінити вектор наступу.

