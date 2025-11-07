УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9483 відвідувача онлайн
Новини Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
2 820 6

Сили оборони проводять пошуково-ударні дії в Покровську: ворог зменшив активність, але намагається налагодити логістику

Захоплення Покровська може відкрити РФ шлях до Краматорська і Слов’янська

Сили оборони у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення російських військових у Покровську.

Проце інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДШВ.

У місті та на його околицях активно працюють підрозділи Сил безпеки, штурмові та десантно-штурмові частини, ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інші формування.

Росіяни помітно зменшили активність у місті й скоротили кількість переміщень, намагаючись мінімізувати втрати та дочекатися підкріплення. За даними українських військових, ворог намагається налагодити логістику через південні околиці Покровська, зокрема кілька разів пробував перекинути особовий склад за допомогою автотранспорту й мототехніки. Ці спроби були зірвані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Покровськ став новим символом протистояння України та РФ, - Bloomberg

З початку листопада у Покровську ліквідовано 71 російського окупанта, ще 36 - поранені.

Протягом останніх днів противник кілька разів намагався проникнути у Гришине, видаючи себе за цивільних осіб, однак українські сили зупинили ці спроби.

У районі Мирнограда ситуація залишається напруженою. За попередніми даними, після невдалих штурмів зі східного напрямку ворог може змінити вектор наступу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу на фронті майже 170 боєзіткнень. Гарячі точки - Вовчанськ, Куп’янськ, Сіверськ, Покровськ, - Генштаб. МАПИ

Автор: 

Донецька область (11194) Десантно-штурмові війська ДШВ (467) Покровськ (1335) Покровський район (1763) війна в Україні (8349)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленського з єрмаком, з нетерпінням чекають Захисники України в Покровську, на засіданні отієї ніякої Ставки, щоб щось там вони когось вчергове заслухали, від ******!! І тоді почнеться для **********, як для вагнерівців чи беркутні???? Усіх спасуть, а життя Захисників України зеленський візьме під особистий контроль, як сержанта Журавля чи Азовців в Маріуполі, чи тероборонівців, з Херсону, Чернігова, Сум….
показати весь коментар
07.11.2025 14:51 Відповісти
Вчера же он был там )
показати весь коментар
07.11.2025 14:55 Відповісти
два раза
показати весь коментар
07.11.2025 14:58 Відповісти
причому, одночасно на різних локаціях
показати весь коментар
07.11.2025 15:22 Відповісти
В 16 ряді кукурудзи.
показати весь коментар
07.11.2025 15:45 Відповісти
заморились кацапи
показати весь коментар
07.11.2025 14:59 Відповісти
 
 