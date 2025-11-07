Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube
Покровськ став новим символом протистояння України та РФ, - Bloomberg

Чи стане Покровськ поворотним моментом у війні

Битва за Покровськ, після Авдіївки та Бахмуту, стала новим етапом війни. Російські генерали щоразу обирають середнє українське місто як чергову ключову ціль свого вторгнення, витрачають величезні людські ресурси та техніку, щоб його захопити. Питання тепер не в тому, чи впаде Покровськ, а в тому, які наслідки це матиме для війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише оглядач Bloomberg Марк Чемпіон.

Він наголошує, що захоплення Покровська матиме значний політичний і символічний ефект для обох сторін війни. За оцінками оглядача, Росія перекинула на цей напрямок понад 100 тисяч військових, що значно перевищує довоєнну чисельність населення міста. Та додає, що російський диктатор Володимир Путін гостро потребує військового успіху перед настанням зими. Після Покровська подальше просування росіян буде значно ускладнене через укріплені оборонні лінії та відкриту місцевість, яку складно приховати від українських дронів.

Втрати РФ зростають: найкривавіший рік війни

Аналітик зазначає, попри значні ресурси й перевагу на фронті, цей рік для Москви виявився невдалим. Оскільки здобутки на землі залишаються мінімальними, а економіка дедалі більше відчуває тиск війни. Тому захоплення Покровська могло б допомогти Путіну підтримати наратив "неминучої перемоги" та нейтралізувати втому російського суспільства.

Водночас експерт наголошує: навіть можливе падіння міста не гарантує РФ стратегічного прориву на сході України. Українська стратегія виснаження російських сил залишається дієвою, а темп російського наступу залишається низьким - від Авдіївки до Покровська війська РФ просувалися 20 місяців, пройшовши менш ніж 50 км. За оцінками української сторони, втрати РФ за цей період майже утричі зросли - до понад 1,14 млн загиблих і поранених. 

"Ці дані є упередженими, але незалежні військові аналітики сходяться на думці, що тенденція, яку вони відображають, є правильною; для Росії це був найкривавіший рік війни на сьогодні", - стверджує Чемпіон.

Захід не має дозволити Кремлю тиснути на Україну

Експерт підкреслює, що підсумок битви за Покровськ матиме серйозні наслідки для міжнародної підтримки України. Особливо важливо, щоб Захід - зокрема США та ЄС - не дозволили Кремлю використати можливий успіх для тиску на Київ і спроб нав’язати капітуляційні умови.

Так само, українська оборона може розвалитися, якщо Європа не зможе заповнити прогалину, залишену різким скороченням підтримки з боку США під час президентства Трампа.

+6
Тобто ті країни шо допустили те шо теперка відбувається не збираються ніц серйозного робити ? Ну тоді бажаю їм пережити те шо переживають українці і інші народи теперка - не більше і не менше . І не тре коментаторам накидатися на мене - бо дати по мордам кацапам у 1992 році могли але не захотіли не українці а колективний Захід - і колективний Захід відгодував КНР ( Україна фізично не мала стіко бабосів шоб інвестувати туди - ми взагалі бабосів після 1991 року практично не мали для своїх потреб ).
07.11.2025 13:51 Відповісти
+4
Взагалі немає різниці впаде Покровськ чи ні, ***** не потрібен ані Покровськ, ані роздовбаний ним же бамбас, йому треба вся Україна, тому Покровськ просто не може бути символом. Колись всі кричали, що Бахмут впаде і тоді все, про Бахмут забули всі через три дні після його окупації.
07.11.2025 13:32 Відповісти
+4
Покровськ це символ неспроможності команди Зеленського командувати військами. Спочатку ігнорували проблеми з нестачею особового складу, тасували бригади та комбригів, а коли це призвело до обвалу фронту, команда з 5-6 гундосих менеджерів почала вимагати не здавати Покровськ за будь яку ціну. Так от ціну потрібно буде сплатити цим гундосим менеджерам, коли Покровськ паде, падуть і вони!
07.11.2025 13:49 Відповісти
Нормально влаштувались ці закордонні аналітики. Дивляться на війну як серіал, і за чашкою гарячої кавою обговорюють сюжет нових епізодів і яке українське місто стане наступним "символом війни".
07.11.2025 13:18 Відповісти
Зеленський передав на Покровський напрямок .... вітання та побажання!!!
07.11.2025 13:29 Відповісти
вся Україна їм не потрібна, це дорого
07.11.2025 18:29 Відповісти
ще одна фортеця
07.11.2025 14:23 Відповісти
Наступним символом мабудь буде Павлоград
07.11.2025 15:30 Відповісти
підсумок битви за Покровськ матиме серйозні наслідки для міжнародної підтримки України
Схоже, падіння Покровська сильніше вдарить по міжнародній спільноті, ніж по Україні.
Ніжні які. Трошки натисни - і вже пєрєбєгают на сторону побєдітєля.
Для таких і армії не треба. Достатньо мігрантів-ПВКшників.
07.11.2025 16:00 Відповісти
 
 