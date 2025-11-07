Покровск стал новым символом противостояния Украины и РФ, - Bloomberg
Битва за Покровск, после Авдеевки и Бахмута, стала новым этапом войны. Российские генералы каждый раз выбирают средний украинский город в качестве очередной ключевой цели своего вторжения, тратят огромные человеческие ресурсы и технику, чтобы его захватить. Вопрос теперь не в том, падет ли Покровск, а в том, какие последствия это будет иметь для войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.
Он отмечает, что захват Покровска будет иметь значительный политический и символический эффект для обеих сторон войны. По оценкам обозревателя, Россия перебросила на это направление более 100 тысяч военных, что значительно превышает довоенную численность населения города. И добавляет, что российский диктатор Владимир Путин остро нуждается в военном успехе перед наступлением зимы. После Покровска дальнейшее продвижение россиян будет значительно затруднено из-за укрепленных оборонительных линий и открытой местности, которую сложно скрыть от украинских дронов.
Потери РФ растут: самый кровавый год войны
Аналитик отмечает, что, несмотря на значительные ресурсы и преимущество на фронте, этот год для Москвы оказался неудачным. Поскольку достижения на земле остаются минимальными, а экономика все больше испытывает давление войны. Поэтому захват Покровска мог бы помочь Путину поддержать нарратив "неизбежной победы" и нейтрализовать усталость российского общества.
В то же время эксперт подчеркивает: даже возможное падение города не гарантирует РФ стратегического прорыва на востоке Украины. Украинская стратегия истощения российских сил остается действенной, а темп российского наступления остается низким - от Авдеевки до Покровска войска РФ продвигались 20 месяцев, пройдя менее 50 км. По оценкам украинской стороны, потери РФ за этот период почти втрое выросли - до более 1,14 млн погибших и раненых.
"Эти данные являются предвзятыми, но независимые военные аналитики сходятся во мнении, что тенденция, которую они отражают, является правильной; для России это был самый кровавый год войны на сегодняшний день", - утверждает Чемпион.
Запад не должен позволять Кремлю давить на Украину
Эксперт подчеркивает, что исход битвы за Покровск будет иметь серьезные последствия для международной поддержки Украины. Особенно важно, чтобы Запад - в частности США и ЕС - не позволили Кремлю использовать возможный успех для давления на Киев и попыток навязать капитуляционные условия.
Также украинская оборона может развалиться, если Европа не сможет восполнить пробел, оставленный резким сокращением поддержки со стороны США во время президентства Трампа.
