Враг пытается ускориться на Покровском направлении, - DeepState. ИНФОГРАФИКА
За минувшие сутки (5 ноября) российские войска осуществили 100 штурмовых действий на Покровском участке фронта. Это свидетельствует о резком росте интенсивности боев и попытке врага ускорить продвижение, несмотря на значительные потери.
Об этом сообщает ресурс DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Сравнение с предыдущими пиками активности
За весь 2025 год более высокий показатель фиксировался только дважды:
-
3 мая - 113 штурмов,
-
4 мая - 115 штурмов.
Таким образом, текущий уровень активности является одним из самых высоких в году.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дидьe Ваивальe #528285
показать весь комментарий07.11.2025 00:20 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль