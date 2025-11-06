Враг пытается ускориться на Покровском направлении, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки (5 ноября) российские войска осуществили 100 штурмовых действий на Покровском участке фронта. Это свидетельствует о резком росте интенсивности боев и попытке врага ускорить продвижение, несмотря на значительные потери.

Об этом сообщает ресурс DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Сравнение с предыдущими пиками активности

За весь 2025 год более высокий показатель фиксировался только дважды:

3 мая - 113 штурмов,

4 мая - 115 штурмов.

Таким образом, текущий уровень активности является одним из самых высоких в году.

