Новости Ситуация на Покровском направлении
Враг пытается ускориться на Покровском направлении, - DeepState. ИНФОГРАФИКА

За минувшие сутки (5 ноября) российские войска осуществили 100 штурмовых действий на Покровском участке фронта. Это свидетельствует о резком росте интенсивности боев и попытке врага ускорить продвижение, несмотря на значительные потери.

Об этом сообщает ресурс DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

количество атак на Покровск

Сравнение с предыдущими пиками активности

За весь 2025 год более высокий показатель фиксировался только дважды:

  • 3 мая - 113 штурмов,

  • 4 мая - 115 штурмов.

Таким образом, текущий уровень активности является одним из самых высоких в году.

Донецкая область (11233) Покровск (910) Покровский район (1221) война в Украине (6770) DeepState (334)
аякже, повинні були взяти Покровськ до 7 ******, дупний день калєндаря
показать весь комментарий
07.11.2025 00:20 Ответить
 
 