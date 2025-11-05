РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8868 посетителей онлайн
Новости Ситуация на Покровском направлении Боевые действия на Покровском направлении
1 670 14

Генштаб об обороне Покровска: Продолжаются меры по блокированию противника, который пытается закрепиться в городе, окружения нет

оборона покровская

Силы обороны Украины продолжают удерживать оборону Покровско-Мирноградской агломерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб.

Окружения украинских подразделений нет, продолжаются меры по блокированию противника, который пытается закрепиться в городе Покровск.

По данным военных, в Покровске действуют штурмовые подразделения 425-го отдельного штурмового полка, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, НГУ и ГУР МОУ. Усилены части, которые держат оборону города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более 50 вражеских штурмов отражено на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

Ликвидация оккупантов

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 26 оккупантов, еще 64 ранили. Уничтожено или повреждено 58 укрытий вражеской пехоты в городе и его окрестностях.

С начала недели на Покровском направлении российские войска потеряли 249 человек (159 - безвозвратные), 7 пунктов управления БПЛА, 26 единиц автомобильной и мототехники, танк и боевую бронированную машину.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Добропольская операция

Одновременно украинские силы укрепляют фланги обороны и логистические маршруты. Продолжается Добропольская операция - за прошедшие сутки подразделения продвинулись от 100 до 700 метров. Всего освобождено 188,9 км² территории, еще 249,9 км² зачищено от диверсионно-разведывательных групп противника.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 146 570 человек (+900 за сутки), 11 329 танков, 34 273 артсистемы, 23 535 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Генштаб ВС (7185) Донецкая область (11201) Покровск (895) Покровский район (1204)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Схоже в Зельоних давно відпрацьований алгоритм відмазок, який дрейфує від одного втраченого міста до іншого. Все по шаблону.
показать весь комментарий
05.11.2025 14:38 Ответить
+2
Якубовичу 80 років. Який Покровськ?
показать весь комментарий
05.11.2025 15:12 Ответить
+1
От так нам вішають лапшу, за кожний день знищують по статистиці більше 1000 окупантів, а в Покровську тільки 26 окупантів .
показать весь комментарий
05.11.2025 14:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Схоже в Зельоних давно відпрацьований алгоритм відмазок, який дрейфує від одного втраченого міста до іншого. Все по шаблону.
показать весь комментарий
05.11.2025 14:38 Ответить
https://t.me/voynareal/125250 Бійці «Альфи» СБУ ліквідували під Покровськом окупанта, який дуже схожий на російського телеведучого, котрий сьогодні активно топить за війну проти України.

🐽 Лєонід Якубович - все?
показать весь комментарий
05.11.2025 14:40 Ответить
Якубовичу 80 років. Який Покровськ?
показать весь комментарий
05.11.2025 15:12 Ответить
Україна приєдналася до оборонного альянсу JEF
показать весь комментарий
05.11.2025 14:43 Ответить
От так нам вішають лапшу, за кожний день знищують по статистиці більше 1000 окупантів, а в Покровську тільки 26 окупантів .
показать весь комментарий
05.11.2025 14:45 Ответить
За останніми відомостями Генштабу всього в Покровську близько 250 окупантів. Тобто, дві роти захопили велике місто...
показать весь комментарий
05.11.2025 16:02 Ответить
В Судані повстанці збили кацапський Іл-76. Аллаху Акбар!
показать весь комментарий
05.11.2025 14:47 Ответить
Алла я в бар
показать весь комментарий
05.11.2025 14:56 Ответить
показать весь комментарий
05.11.2025 15:00 Ответить
будь проклята зеГнида разом з просирським- м'ясником, найкращих людей кладете брехливі мародери за оманським планом здаючи україну
показать весь комментарий
05.11.2025 15:03 Ответить
Так навпаки ж, НЕ здають, тримають міста до останнього.
показать весь комментарий
05.11.2025 15:13 Ответить
В Генштаба голос прорізався - а як мовчав за Покровськ
показать весь комментарий
05.11.2025 15:07 Ответить
"фортеця покровськ!" (С)
показать весь комментарий
05.11.2025 15:29 Ответить
 
 