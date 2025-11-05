Генштаб об обороне Покровска: Продолжаются меры по блокированию противника, который пытается закрепиться в городе, окружения нет
Силы обороны Украины продолжают удерживать оборону Покровско-Мирноградской агломерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб.
Окружения украинских подразделений нет, продолжаются меры по блокированию противника, который пытается закрепиться в городе Покровск.
По данным военных, в Покровске действуют штурмовые подразделения 425-го отдельного штурмового полка, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, НГУ и ГУР МОУ. Усилены части, которые держат оборону города.
Ликвидация оккупантов
За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 26 оккупантов, еще 64 ранили. Уничтожено или повреждено 58 укрытий вражеской пехоты в городе и его окрестностях.
С начала недели на Покровском направлении российские войска потеряли 249 человек (159 - безвозвратные), 7 пунктов управления БПЛА, 26 единиц автомобильной и мототехники, танк и боевую бронированную машину.
Добропольская операция
Одновременно украинские силы укрепляют фланги обороны и логистические маршруты. Продолжается Добропольская операция - за прошедшие сутки подразделения продвинулись от 100 до 700 метров. Всего освобождено 188,9 км² территории, еще 249,9 км² зачищено от диверсионно-разведывательных групп противника.
