Генштаб об обороне Покровска: Продолжаются меры по блокированию противника, который пытается закрепиться в городе, окружения нет

Силы обороны Украины продолжают удерживать оборону Покровско-Мирноградской агломерации.

Окружения украинских подразделений нет, продолжаются меры по блокированию противника, который пытается закрепиться в городе Покровск.

По данным военных, в Покровске действуют штурмовые подразделения 425-го отдельного штурмового полка, операторы СБС, сводные группы ССпО, ВСП ВСУ, НГУ и ГУР МОУ. Усилены части, которые держат оборону города.

Ликвидация оккупантов

За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали 26 оккупантов, еще 64 ранили. Уничтожено или повреждено 58 укрытий вражеской пехоты в городе и его окрестностях.

С начала недели на Покровском направлении российские войска потеряли 249 человек (159 - безвозвратные), 7 пунктов управления БПЛА, 26 единиц автомобильной и мототехники, танк и боевую бронированную машину.

Добропольская операция

Одновременно украинские силы укрепляют фланги обороны и логистические маршруты. Продолжается Добропольская операция - за прошедшие сутки подразделения продвинулись от 100 до 700 метров. Всего освобождено 188,9 км² территории, еще 249,9 км² зачищено от диверсионно-разведывательных групп противника.

