Генштаб про оборону Покровська: Тривають заходи з блокування противника, який намагається закріпитися в місті, оточення немає

Сили оборони України продовжують утримувати оборону Покровсько-Мирноградської агломерації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб.

Оточення українських підрозділів немає, тривають заходи з блокування противника, який намагається закріпитися в місті Покровськ.

За даними військових, у Покровську діють штурмові підрозділи 425-го окремого штурмового полку, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено частини, які тримають оборону міста.

Ліквідація окупантів

Протягом минулої доби українські воїни ліквідували 26 окупантів, ще 64 поранили. Знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти в місті та його околицях.

З початку тижня на Покровському напрямку російські війська втратили 249 осіб (159 - безповоротні), 7 пунктів управління БпЛА, 26 одиниць автомобільної й мототехніки, танк і бойову броньовану машину.

Добропільська операція

Одночасно українські сили укріплюють фланги оборони та логістичні маршрути. Триває Добропільська операція - за минулу добу підрозділи просунулися від 100 до 700 метрів. Всього звільнено 188,9 км² території, ще 249,9 км² зачищено від диверсійно-розвідувальних груп противника.

