Генштаб про оборону Покровська: Тривають заходи з блокування противника, який намагається закріпитися в місті, оточення немає

Сили оборони України продовжують утримувати оборону Покровсько-Мирноградської агломерації.

Оточення українських підрозділів немає, тривають заходи з блокування противника, який намагається закріпитися в місті Покровськ.

За даними військових, у Покровську діють штурмові підрозділи 425-го окремого штурмового полку, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено частини, які тримають оборону міста.

Протягом минулої доби українські воїни ліквідували 26 окупантів, ще 64 поранили. Знищено або пошкоджено 58 укриттів ворожої піхоти в місті та його околицях.

З початку тижня на Покровському напрямку російські війська втратили 249 осіб (159 - безповоротні), 7 пунктів управління БпЛА, 26 одиниць автомобільної й мототехніки, танк і бойову броньовану машину.

Одночасно українські сили укріплюють фланги оборони та логістичні маршрути. Триває Добропільська операція - за минулу добу підрозділи просунулися від 100 до 700 метрів. Всього звільнено 188,9 км² території, ще 249,9 км² зачищено від диверсійно-розвідувальних груп противника.

Схоже в Зельоних давно відпрацьований алгоритм відмазок, який дрейфує від одного втраченого міста до іншого. Все по шаблону.
05.11.2025 14:38 Відповісти
https://t.me/voynareal/125250 Бійці «Альфи» СБУ ліквідували під Покровськом окупанта, який дуже схожий на російського телеведучого, котрий сьогодні активно топить за війну проти України.

🐽 Лєонід Якубович - все?
05.11.2025 14:40 Відповісти
Якубовичу 80 років. Який Покровськ?
05.11.2025 15:12 Відповісти
а починалось фортеця Бахмут!
05.11.2025 16:56 Відповісти
Україна приєдналася до оборонного альянсу JEF
05.11.2025 14:43 Відповісти
От так нам вішають лапшу, за кожний день знищують по статистиці більше 1000 окупантів, а в Покровську тільки 26 окупантів .
05.11.2025 14:45 Відповісти
За останніми відомостями Генштабу всього в Покровську близько 250 окупантів. Тобто, дві роти захопили велике місто...
05.11.2025 16:02 Відповісти
В Судані повстанці збили кацапський Іл-76. Аллаху Акбар!
05.11.2025 14:47 Відповісти
Алла я в бар
05.11.2025 14:56 Відповісти
05.11.2025 15:00 Відповісти
будь проклята зеГнида разом з просирським- м'ясником, найкращих людей кладете брехливі мародери за оманським планом здаючи україну
05.11.2025 15:03 Відповісти
Так навпаки ж, НЕ здають, тримають міста до останнього.
05.11.2025 15:13 Відповісти
В Генштаба голос прорізався - а як мовчав за Покровськ
05.11.2025 15:07 Відповісти
"фортеця покровськ!" (С)
05.11.2025 15:29 Відповісти
Брехня колись доб'є цю зелену недо-державу.
