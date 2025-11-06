Ворог намагається пришвидшитися на Покровському напрямку, - DeepState

За минулу добу (5 листопада) російські війська здійснили 100 штурмових дій на Покровському відтинку фронту. Це свідчить про різке зростання інтенсивності боїв та спробу ворога пришвидшити просування, попри значні втрати.

Про це повідомляє ресурс DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Порівняння з попередніми піками активності

За весь 2025 рік більший показник фіксувався лише двічі:

3 травня — 113 штурмів,

4 травня — 115 штурмів.

Таким чином, поточний рівень активності є одним із найвищих у році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб про оборону Покровська: Тривають заходи з блокування противника, який намагається закріпитися в місті, оточення немає