УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5028 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на Покровському напрямку
2 559 3

Ворог намагається пришвидшитися на Покровському напрямку, - DeepState

За минулу добу (5 листопада) російські війська здійснили 100 штурмових дій на Покровському відтинку фронту. Це свідчить про різке зростання інтенсивності боїв та спробу ворога пришвидшити просування, попри значні втрати.

Про це повідомляє ресурс DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

кількість атак на Покровськ

Порівняння з попередніми піками активності

За весь 2025 рік більший показник фіксувався лише двічі:

  • 3 травня — 113 штурмів,

  • 4 травня — 115 штурмів.

Таким чином, поточний рівень активності є одним із найвищих у році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб про оборону Покровська: Тривають заходи з блокування противника, який намагається закріпитися в місті, оточення немає

Автор: 

Донецька область (11187) Покровськ (1335) Покровський район (1762) війна в Україні (8341) DeepState (542)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
аякже, повинні були взяти Покровськ до 7 ******, дупний день калєндаря
показати весь коментар
07.11.2025 00:20 Відповісти
интересно Сирского уберут после Покровска или еще одну фортецю доверят
показати весь коментар
07.11.2025 00:35 Відповісти
 
 