За добу на фронті майже 170 боєзіткнень. Гарячі точки - Вовчанськ, Куп’янськ, Сіверськ, Покровськ, - Генштаб

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. За добу на фронті зафіксовано 169 боєзіткнень.

Вчора противник завдав 1 ракетного та 62 авіаційних ударів, застосував шість ракет, скинув 144 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4916 обстрілів, зокрема 134 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5525 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів зокрема по районах населених пунктів Відрадне, Орестопіль, Покровське, Малинівка Дніпропетровської області; Добропілля, Тернувате, Запоріжжя, Широке, Сонячне Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один артилерійський засіб та три райони зосередження особового складу противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник десять разів атакував позиції наших захисників, завдав чотирьох авіаударів, загалом скинув 10 керованих авіаційних бомб, та здійснив 189 обстрілів, зокрема 14 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 12 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Глушківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Борівська Андріївка, Греківка, Зарічне, Новоселівка та у бік населених пунктів Коровін Яр й Дружелюбівка.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку відбулося два бойових зіткнення в районах населених пунктів Новомаркове та Віролюбівка.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Червоний Лиман, Федорівка, Шахове, Мирноград, Никанорівка, Родинське, Дорожнє, Новопавлівка, Новоекономічне, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 10 атак у районах населених пунктів Січневе, Вороне, Соснівка, Солодке, Привільне, Павлівка, Вербове та Першотравневе.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак росіян в районі Новомиколаївки та в напрямку Нового.

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили одну ворожу атаку на позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

@ "Покровський напрямок:
У північній частині Покровська точаться бої в районі Динасового селища.
Російські війська штурмують житлову багатоповерхову забудову вздовж вулиць Роздільна, Таманова та Північна.
На північній околиці міста дронарі ЗСУ зафіксували та атакували ворожу піхоту в районі будинку для людей похилого віку.
На східній околиці Покровська російські війська закріпилися у житловій забудові та штурмують у напрямку м'ясокомбінату та колишнього молокозаводу.
На схід від Мирнограда противник зайняв опорний пункт на захід від Сенянського водосховища і закріпився в районі третього західного вентствола шахти «Капітальна».

У Вовчанську противник продовжує штурмувати в районі Пролетарського та Рубіжанського житлових масивів і на схід від останнього.
Українські дронарі виявили та скоригували бомбовий удар по російському штурмовому підрозділу на південній околиці міста в будівлі на південь від перехрестя Рубіжанського шосе та Пролетарської вулиці.
Противник своїми діями виказує наміри посилити тиск у самому місті."
07.11.2025 09:18 Відповісти
В Запорізькій області написано про атаки на Солодке, хоча на карті ГШ село в тилу ЗСУ! Кацапи не брешуть про захоплення Успенівки? Та й самого Солодкого?
Якщо брехати постійно - це дуже погано закінчиться...
07.11.2025 11:30 Відповісти
 
 