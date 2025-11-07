Силы обороны проводят поисково-ударные действия в Покровске: враг уменьшил активность, но пытается наладить логистику

Силы обороны в зоне ответственности 7 корпуса ШР ДШВ продолжают поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению российских военных в Покровске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДШВ.

В городе и его окрестностях активно работают подразделения Сил безопасности, штурмовые и десантно-штурмовые части, ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и другие формирования.

Россияне заметно снизили активность в городе и сократили количество перемещений, пытаясь минимизировать потери и дождаться подкрепления. По данным украинских военных, враг пытается наладить логистику через южные окраины Покровска, в частности несколько раз пытался перебросить личный состав с помощью автотранспорта и мототехники. Эти попытки были сорваны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Покровск стал новым символом противостояния Украины и РФ, - Bloomberg

С начала ноября в Покровске ликвидировано 71 российский оккупант, еще 36 - ранены.

В течение последних дней противник несколько раз пытался проникнуть в Гришино, выдавая себя за гражданских лиц, однако украинские силы остановили эти попытки.

В районе Мирнограда ситуация остается напряженной. По предварительным данным, после неудачных штурмов с восточного направления враг может изменить вектор наступления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте почти 170 боестолкновений. Горячие точки - Волчанск, Купянск, Северск, Покровск, - Генштаб. КАРТЫ