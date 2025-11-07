РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9455 посетителей онлайн
Новости Ситуация на Покровском направлении Боевые действия на Покровском направлении
1 400 6

Силы обороны проводят поисково-ударные действия в Покровске: враг уменьшил активность, но пытается наладить логистику

Захват Покровска может открыть РФ путь к Краматорску и Славянску

Силы обороны в зоне ответственности 7 корпуса ШР ДШВ продолжают поисково-ударные действия по выявлению и уничтожению российских военных в Покровске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДШВ.

В городе и его окрестностях активно работают подразделения Сил безопасности, штурмовые и десантно-штурмовые части, ССО, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и другие формирования.

Россияне заметно снизили активность в городе и сократили количество перемещений, пытаясь минимизировать потери и дождаться подкрепления. По данным украинских военных, враг пытается наладить логистику через южные окраины Покровска, в частности несколько раз пытался перебросить личный состав с помощью автотранспорта и мототехники. Эти попытки были сорваны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Покровск стал новым символом противостояния Украины и РФ, - Bloomberg

С начала ноября в Покровске ликвидировано 71 российский оккупант, еще 36 - ранены.

В течение последних дней противник несколько раз пытался проникнуть в Гришино, выдавая себя за гражданских лиц, однако украинские силы остановили эти попытки.

В районе Мирнограда ситуация остается напряженной. По предварительным данным, после неудачных штурмов с восточного направления враг может изменить вектор наступления.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте почти 170 боестолкновений. Горячие точки - Волчанск, Купянск, Северск, Покровск, - Генштаб. КАРТЫ

Автор: 

Донецкая область (11233) Десантно-штурмовые войска (253) Покровск (921) Покровский район (1221) война в Украине (6784)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленського з єрмаком, з нетерпінням чекають Захисники України в Покровську, на засіданні отієї ніякої Ставки, щоб щось там вони когось вчергове заслухали, від ******!! І тоді почнеться для **********, як для вагнерівців чи беркутні???? Усіх спасуть, а життя Захисників України зеленський візьме під особистий контроль, як сержанта Журавля чи Азовців в Маріуполі, чи тероборонівців, з Херсону, Чернігова, Сум….
показать весь комментарий
07.11.2025 14:51 Ответить
Вчера же он был там )
показать весь комментарий
07.11.2025 14:55 Ответить
два раза
показать весь комментарий
07.11.2025 14:58 Ответить
причому, одночасно на різних локаціях
показать весь комментарий
07.11.2025 15:22 Ответить
В 16 ряді кукурудзи.
показать весь комментарий
07.11.2025 15:45 Ответить
заморились кацапи
показать весь комментарий
07.11.2025 14:59 Ответить
 
 