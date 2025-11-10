Ситуація під Мирноградом ускладнюється через бої за Покровськ, - МВА

Сили оборони вже близько 14 місяців утримують оборону навколо Мирнограда на Донеччині. Однак ситуація у Покровську створює додаткову загрозу для міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Суспільне. Студія" розповів начальник міської військової адміністрації Юрій Третяк.

"Ворог тримається більше ніж рік з південно-східної частини, десь приблизно кілометр за міською забудовою, понад рік. Але ворог намагається зі східної частини інфільтруватись в місто, але Сили оборони зупиняють їх. Але є загроза з боку Покровська. Якщо в Покровську буде більше просування, буде змога ворога інфільтруватись в місто і з боку самого Покровська", - зазначив начальник МВА.

Наразі бойові дії точаться на околицях та у передмісті Мирнограда. Ворог не зайшов на територію громади, але ситуація загострилася останнім тижнем через загрозу просування з боку Покровська.

"Є намагання заходити в місто, інфільтруватись невеликими групами зі сходу і з південного сходу. Але Сили оборони не дають закріпитись їм у місці і знищують ворога. Але останній тиждень з'явилось намагання з боку Покровська інфільтруватись не в саме місто Мирноград, а на територію Мирноградської громади", - сказав начальник МВА.

Евакуація наразі неможлива

Третяк повідомив, що через постійні обстріли та втрату доступних маршрутів евакуація цивільних зараз неможлива — ані пішки, ані на транспорті. Зв’язок у місті нестабільний, люди можуть телефонувати лише епізодично з точок, де сигнал інколи з’являється.

Гуманітарну допомогу доставити також складно: доступні дороги небезпечні, зокрема через використання РФ FPV-дронів.

"Логістика складна. Вона не фатальна, але дуже ускладнена", - зазначив очільник громади.

Станом на початок листопада в Мирноградській громаді залишається близько 1,5 тисячі жителів.

