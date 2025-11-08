Окупанти намагаються інфільтруватися на північні околиці Покровська, але безуспішно. Логістика біля Мирнограда ускладнена, - УВ "Схід"

У Покровську Сили оборони продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян. Російські військові безуспішно намагаються інфільтруватися на північні околиці міста.

Про це йдеться у зведенні угруповання військ "Схід" станом на 18:00 суботи, 8 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ.

Скільки ворожих атак відбили захисники? 

Зазначається, що від початку доби підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" відбили 80 російських штурмів.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 57 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують ворога і сьогодні вже відбили 52 атаки.

Яка ситуація в Покровську?

Військові розповіли, що у Покровську продовжуються пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян. Російські військові безуспішно намагаються інфільтруватися на північні околиці міста.

"Сили оборони України працюють безпосередньо в місті, виявляють та ліквідовують ворога. Наші штурмові групи зачищають від окупантів будинок за будинком. Особлива увага приділяється виявленню та знищенню ворожих екіпажів БпЛА", - сказано в повідомленні.

Яка ситуація в Мирнограді?

Окупанти також намагаються атакувати в районі Мирнограда. Підрозділи Сил оборони впевнено тримають позиції та не дають ворогу шансів закріпитися на околицях.

Логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі.

Що передувало

+5
Hel60
@Elena604
10 год
читаю: де ті під*ри що клали бруківку у Покровську пів року тому.... а я питаю: а де ті пі*ори що клали дороги перед війною? все там же... при владі і крадуть далі
08.11.2025 21:16 Відповісти
+4
"безуспішно намагаються інфільтруватися на північні околиці міста"?
08.11.2025 19:53 Відповісти
+2
Хто ускладнив логістику, якщо ворог лише інфільтрується.
08.11.2025 20:26 Відповісти
08.11.2025 19:53 Відповісти
А що не так?
08.11.2025 20:01 Відповісти
08.11.2025 21:26 Відповісти
Хто ускладнив логістику, якщо ворог лише інфільтрується.
08.11.2025 20:26 Відповісти
Кажуть рубікон проблема.Іщо робиться?
08.11.2025 20:40 Відповісти
мда кацапи що не розуміете -- отож бо воно вас там хорошо інфільтрують
08.11.2025 20:51 Відповісти
Виводьте людей . Вони не ресурс , не обновляться. Тяжко дивитися як гинуть бійці у розміні.
08.11.2025 21:09 Відповісти
Надо как то вперед продвигаться, в окружение их брать , только защищаться это вопрос времени все рухнет, они будит орков так постоянно подтаскивать
09.11.2025 04:11 Відповісти
Алгоритм дій
Інфільтруються )))
Базікають якусь маячню щоб тільки не сказати що це торба )))
09.11.2025 05:31 Відповісти
Інфільтруються, якесь дебільне нове слово, я тільки місяць тому його почув вперше за 50 років. Це типу - якщо поставити фільтри , то вони не будуть інфільтруватися? Чи інфільтруватись це телепортуватись? Що це за термін?!!
09.11.2025 08:01 Відповісти
Все просто, як двері, - Синонімами до слова «інфільтрація» є просочування та проникнення. Також залежно від контексту можна використовувати такі слова: прокрадання, продирання.
09.11.2025 08:37 Відповісти
Дякую. А чого тоді не пишуть- проникає або просочується? По-перше менше букв, по-друге - більш зрозуміло. І по третє, чому за 11 років війни тільки зараз ворог почав інфільтруватися?))
09.11.2025 08:46 Відповісти
Я так думаю, що це журналістські викрутаси та мода на "мудрені" словеса, щоб не називати своїми словами те, що є насправді.
Наприклад, просте українське слово "купляти" зараз де тільки можна замінюють на "шопінг" і т. д. і т. п.
Пам'ятаю колись ще при "совку" мій кум Микола жартома скаржився мені на свою дружину Ольгу ( мою куму), - А моя шерепа, як побачила мою зарплату, вхапила її, очі кров'ю налилися і побігла по базару та магазинах. -
А зараз просто і буденно сказав би, - А моя займається шопінгом. -
09.11.2025 09:12 Відповісти
І мені цікаво значення цього слова.
09.11.2025 16:36 Відповісти
 
 