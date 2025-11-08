Окупанти намагаються інфільтруватися на північні околиці Покровська, але безуспішно. Логістика біля Мирнограда ускладнена, - УВ "Схід"

У Покровську Сили оборони продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян. Російські військові безуспішно намагаються інфільтруватися на північні околиці міста.

Про це йдеться у зведенні угруповання військ "Схід" станом на 18:00 суботи, 8 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ.

Скільки ворожих атак відбили захисники?

Зазначається, що від початку доби підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" відбили 80 російських штурмів.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 57 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують ворога і сьогодні вже відбили 52 атаки.

Яка ситуація в Покровську?

Військові розповіли, що у Покровську продовжуються пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян. Російські військові безуспішно намагаються інфільтруватися на північні околиці міста.

"Сили оборони України працюють безпосередньо в місті, виявляють та ліквідовують ворога. Наші штурмові групи зачищають від окупантів будинок за будинком. Особлива увага приділяється виявленню та знищенню ворожих екіпажів БпЛА", - сказано в повідомленні.

Яка ситуація в Мирнограді?

Окупанти також намагаються атакувати в районі Мирнограда. Підрозділи Сил оборони впевнено тримають позиції та не дають ворогу шансів закріпитися на околицях.

Логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі.

Що передувало

Напередодні начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов повідомив, що ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай напруженою. За його словами, російські сили продовжують спроби захопити Покровськ і створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголошує, що Росія прагне захопити Покровськ якнайшвидше, щоб просувати наратив, що вона нібито зможе захопити весь Донбас.

