Окупанти намагаються інфільтруватися на північні околиці Покровська, але безуспішно. Логістика біля Мирнограда ускладнена, - УВ "Схід"
У Покровську Сили оборони продовжують пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян. Російські військові безуспішно намагаються інфільтруватися на північні околиці міста.
Про це йдеться у зведенні угруповання військ "Схід" станом на 18:00 суботи, 8 листопада, повідомляє Цензор.НЕТ.
Скільки ворожих атак відбили захисники?
Зазначається, що від початку доби підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" відбили 80 російських штурмів.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 57 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. Сили оборони стримують ворога і сьогодні вже відбили 52 атаки.
Яка ситуація в Покровську?
"Сили оборони України працюють безпосередньо в місті, виявляють та ліквідовують ворога. Наші штурмові групи зачищають від окупантів будинок за будинком. Особлива увага приділяється виявленню та знищенню ворожих екіпажів БпЛА", - сказано в повідомленні.
Яка ситуація в Мирнограді?
Окупанти також намагаються атакувати в районі Мирнограда. Підрозділи Сил оборони впевнено тримають позиції та не дають ворогу шансів закріпитися на околицях.
Логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі.
Що передувало
- Напередодні начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов повідомив, що ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай напруженою. За його словами, російські сили продовжують спроби захопити Покровськ і створити умови для оточення Покровсько-Мирноградської агломерації.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголошує, що Росія прагне захопити Покровськ якнайшвидше, щоб просувати наратив, що вона нібито зможе захопити весь Донбас.
@Elena604
·
10 год
читаю: де ті під*ри що клали бруківку у Покровську пів року тому.... а я питаю: а де ті пі*ори що клали дороги перед війною? все там же... при владі і крадуть далі
